Tour de France 2019 | Cyklista zvažuje žalobu na Tour! Chce kompenzovat náraz do bariéry | iSport.cz

Byl jedním z favoritů časovky na letošní Tour de France, v jejím průběhu si vedl skvěle. Jenže pak přišel ten okamžik. Wout van Aert v zatáčce najel příliš blízko k bariéře mezi tratí a prostorem pro fanoušky, zavadil o ni a upadl. A co hůř, přivodil si hlubokou tržnou ránu na pravé noze. Z Tour musel odstoupit a přišel i o zbytek sezony. A to je právě důvod, proč nyní uvažuje o tom, že by požadoval od organizátorů závodu závodů finanční kompenzaci.