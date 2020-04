Tour de France 2019

Mistrovství světa v hokeji – zrušeno. Fotbalové EURO – odloženo na příští rok. Olympijské hry – odloženy rovněž na rok 2021. Moc velkých akcí už v kalendáři do poloviny roku nezbývá. Jedna tu ale přece jen je. Tour de France. A i když už i její osud se začal hodně řešit, mnozí stále doufají, že se pojede. Ať už v původním termínu či třeba na konci července. Ať s diváky či bez nich. „Pro cyklistiku bude Tour stěžejní a byla by velká škoda, pokud by se nemohla uskutečnit,“ ví Petr Vakoč, který tento závod absolvoval v roce 2016.

Situace v Evropě není kvůli pandemii koronaviru vůbec jednoduchá. Smířit se s tím musí všichni včetně cyklistů. Ti momentálně trénují převážně doma, ovšem s tím, že jako většina sportovců vlastně neví na co. Světlem v dáli pro ně zůstává Tour de France, o jejímž osudu zatím nebylo rozhodnuto. Ale také už se řeší.

V minulém týdnu francouzská ministryně sportu Roxana Maracineanuová prohlásila, že by se „Stará dáma“ mohla jet v původním termínu, tedy od 27. června. Ale bez diváků. „Ekonomický model Tour de France není postavený na vstupenkách, ale na televizních právech,“ argumentovala.

Tour bez diváků? No to snad ne, nelíbí se mnohým.

„Nebyl by to tentýž závod, nebylo by to tak výjimečné,“ prohlásil francouzský hrdina loňského ročníku Julian Alaphilippe. Zároveň si ale všichni uvědomují, že je to lepší než o ni zcela přijít. „Tour je zajímavá právě davy diváků, kteří tlačí závodníky dopředu. Prioritou je ale bezpečnost a zdraví. Takže pokud bychom ji mohli jet, i když bez diváků, tak i to je dobře, protože pro cyklistiku je zásadní, aby se jela,“ ví Roman Kreuziger, který má na svém kontě devět účastí na francouzské Grand Tour.

„Určitě by to bylo zvláštní, hodně by ztratila na atmosféře, protože diváci jsou velmi důležití, aby nás hnali dopředu. Pokud by však nebyla jiná možnost, udělal by se experiment a jela by se bez diváků,“ připojuje se Petr Vakoč.

Reprezentační kouč Tomáš Konečný si však moc dobře neumí představit, jak vlastně zabránit divákům, aby kolem trati byli. „Nějaký okruh se dá uhlídat, ale etapu dlouhou 200 kilometrů? To určitě ne. V každém případě kdyby se nejela vůbec, byl by to velký průšvih pro všechny: týmy i sponzory,“ říká v rozhovoru pro We Love Cycling.

Podpora posunu termínu

Nešlo by však o jedinou potíž spojenou s původním termínem. Ta další se týká už samotných cyklistů. S výjimkou zemí, jako jsou zatím třeba Belgie, Nizozemsko nebo USA, se mohou závodníci připravovat pouze doma na trenažérech. I proto už si dřív někteří stěžovali, že po této situaci by se jednalo o dvouúrovňovou Tour.

„Objet ji je reálné i po tréninku na ergometru. Dá se to nastavit tak, aby tam člověk přijel ve formě. Závodníci mají tak vysoký výkonnostní standard, že budou schopní Tour přežít. Ale aby byli schopní bojovat o vítězství v celkovém pořadí? To si nemyslím, že je reálné. Zvlášť oproti jezdcům, kteří můžou trénovat venku,“ míní Vakoč.

O svou přípravu nemá obavy ani Kreuziger. „Myslím, že i na ergometru se dá fakt kvalitně odtrénovat. Je to o tom, že si musíme ty sekce rozdělit. Takže můžu jít ráno nalačno na trenažér, pak můžu cvičit nějaké posilovací cviky, střed těla a pak činky, a následně intervaly na trenažéru. Ve výsledku jsem schopný dát dvě a půl až čtyři hodiny tréninku, což není vůbec špatné. Protože kvalita a intenzita je tam mnohem větší. Z tohoto hlediska si nemyslím, že bych byl nepřipravený. Ale jsem přesvědčený, že ji trošku posunou,“ popisuje závodník týmu NTT pro Cycling.

Posun termínu. To je další z možností, o které se hovoří. „Zůstávám skeptický, že by mohla odstartovat na konci června, i když ASO (pořadatel nejslavnějšího cyklistického závodu) se snaží a je zde i politická vůle,“ prohlašuje Patrick Lefevere, šéf týmu Deceuninck-Quick Step, za který jezdí Zdeněk Štybar.

Pro jsou i čeští závodníci. „Za mě by bylo nejlepší Tour posunout a mít ji v plné parádě, než bez diváků a ještě navíc s velkými rozdíly mezi závodníky. To by nebylo úplně férové,“ myslí si Vakoč. „Myslím, že je to řešení, ke kterému asi ve finále dojdeme. Protože nevěřím, že dřív budou uvolněné hranice. Virus zatím až tolik neodeznívá. Prioritou je zdraví a v okamžiku, kdy bude ASO schopné zajistit bezpečnost a zorganizovat Tour, je zásadní, aby se jela,“ dodává Kreuziger.

Hlavní muž Tour de France Christian Prudhomme už diskutuje s příslušnými lidmi a prozatím stanovili termín 15. května, do kterého se má definitivně rozhodnout. Variant je totiž víc, například zkrátit všechny tři závody Grand Tour na dva týdny a odjet je na konci léta a na podzim nebo třeba udělat ze všech tří jednu velkou. Na rozhodnutí si musí celý cyklistický svět počkat.

