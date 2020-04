Tour de France 2019

Termín v kalendáři je zatím pořád stejný 27. června – 19. července. Vzhledem k dosavadnímu vývoji koronavirové pandemie ve světě a především ve Francii však začíná být stále pravděpodobnější, že v tuto dobu se Tour de France nepojede. Její organizátoři si stanovili datum 15. května, do kterého rozhodnou, jak to se „Starou dámou“ letos bude. Teď vymýšlí další možnosti. Jednou z nich by mohl být posun startu o měsíc.

Strhující souboje v hromadných dojezdech, heroické výkony v zabijáckých kopcích. A to vše ve scenérii žlutých slunečnicových polí či globálně známých historických objektů. Taková je Tour de France. Bude taková ale i letos? A bude vůbec? Otázky, na které v tuto chvíli nezná nikdo odpověď. Nicméně všichni doufají, že bude znít: Ano, Tour se v roce 2020 pojede.

Mnoho týmů už se totiž nyní dostává do finančních potíží, některé už musely propustit řadu zaměstnanců a závodníkům snížit platy. Nejslavnější cyklistický závod planety tak v tuto chvíli vidí jako jedinou spásu. „Když se nepojede Tour de France, může to být pro hodně týmů fatální, několik jich může kvůli tomu i skončit,“ řekl Sportu René Andrle, sportovní ředitel u prvodivizního týmu Israel Start-up Nation.

Stejně to vidí i Roman Kreuziger, devítinásobný účastník francouzské Grand Tour. „Pro cyklistiku je zásadní, aby se jela,“ upozorňuje závodník týmu NTT Pro Cycling.

Nejprve zaznívaly hlasy, že by Tour mohla odstartovat v původním termínu, tedy 27. června, ovšem jela by se bez diváků. To striktně odmítl Christian Prudhomme, šéf ASO, která etapový závod pořádá. On a jeho spolupracovníci tak mají nyní bezesné noci a snaží se vymyslet řešení. Podle renomovaného cyklistického serveru Cycling News by jím mohlo být posunutí termínu o měsíc, takže by se do Paříže dojíždělo v polovině srpna.

Takové řešení by uvítal i Petr Vakoč, závodník druhodivizního týmu Alpecin-Fenix. „Za mě by bylo nejlepší Tour posunout a mít ji v plné parádě, než bez diváků a ještě navíc s velkými rozdíly mezi závodníky. To by nebylo úplně férové,“ připomíná Vakoč fakt, že někteří cyklisté nyní mohou dál trénovat venku, zatímco jiní jsou odkázáni pouze na trenažéry.

Prudhomme a spol. zatím nechtějí žádné varianty prozrazovat ani komentovat, jak ale píše Cycling News, podle francouzského listu Le Parisien a španělské tiskové agentury Efe už oslovili organizátoři představitele některých měst hostících letos start či cíl etap s dotazem, zda by souhlasili s posunutím termínu zhruba o měsíc.

„Lepší hostit Tour de France v srpnu než vůbec, případně bez diváků,“ reagoval jeden ze starostů. „Pokud už bude zdravotní situace lepší, není pro nás měsíční zpoždění žádný problém,“ říká Michel Villa z města Privas, které má být cílem 5. etapy. Není se čemu divit, že starostové s odkladem souhlasí. Za to, že u nich bude mít karavana Tour zastávku, zaplatili dost peněz. Konkrétně za start etapy 80 tisíc eur (přes 2 170 000 korun), za její dojezd pak minimálně 120 tisíc eur (přes tři a čtvrt milionu Kč). A bez fanoušků se jim vložené náklady nevrátí.

Na definitivní rozhodnutí mají pořadatelé ještě víc než měsíc. Konečný verdikt má padnout do 15. května.