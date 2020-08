Dokázal jsem si, že nepatřím do starého železa, komentoval Tour 16. muž jeího pořadí Roman Krouziger • Dimension Data/Getty Sports

Trasa 107. ročníku cyklistické Tour de France

Den Program Trasa Délka Profil 29. srpna 1. etapa Nice - Nice 156 km rovinatá 30. srpna 2. etapa Nice - Nice 187 km horská 31. srpna 3. etapa Nice - Sisteron 198 km rovinatá 1. září 4. etapa Sisteron - Orcières-Merlette 157 km kopcovitá 2. září 5. etapa Gap - Privas 183 km rovinatá 3. září 6. etapa Le Teil - Mont Aigoual 191 km kopcovitá 4. září 7. etapa Millau - Lavaur 168 km rovinatá 5. září 8. etapa Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle 140 km horská 6. září 9. etapa Pau - Laruns 154 km horská 7. září 1. volný den 8. září 10. etapa Île d'Oléron Le Château-d'Oléron - Île de Ré Saint-Martin-de-Ré 170 km rovinatá 9. září 11. etapa Châtelaillon-Plage - Poitiers 167 km rovinatá 10. září 12. etapa Chauvigny - Sarran Corrèze 218 km kopcovitá 11. září 13. etapa Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal 191 km horská 12. září 14. etapa Clermont-Ferrand - Lyon 197 km rovinatá 13. září 15. etapa Lyon - Grand Colombier 175 km horská 14. září 2. volný den 15. září 16. etapa La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans 164 km horská 16. září 17. etapa Grenoble - Méribel Col de la Loze 168 km horská 17. září 18. etapa Méribel - La Roche-sur-Foron 168 km horská 18. září 19. etapa Bourg-en-Bresse - Champagnole 160 km rovinatá 19. září 20. etapa Lure - La Planche des Belles Filles 36 km horská časovka 20. září 21. etapa Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Élysées 122 km rovinatá

1. etapa: Nice - Nice, 156 km, rovinatá

sobota 29. srpna / start 14:15 -> cíl cca 17:45

Grand depart, tedy velký start Tour de France 2020 hostí Nice, páté největší francouzské město ležící na jihu země, podle současného plánu 29. srpna. Na úvod čeká cyklisty rovinatá etapa, u které šéf závodu Christian Prudhomme očekává sprinterskou řež v jejím závěru.

2. etapa: Nice - Nice, 186 km, horská

neděle 30. srpna / start 13:20 -> cíl cca 18:00

Při pohledu na místo startu a cíle se může zdát, že na cyklisty stejně jako v úvodní etapě čeká rovina, jsou to však dva vrcholy s nadmořskou výškou přes 1 500 metrů, které zřejmě hned v úvodu Tour zamíchají celkovým pořadím. Devět kilometrů před cílem pak dojde i na první bonusovou prémii ročníku o cenné vteřiny do celkového pořadí.

3. etapa: Nice - Sisteron, 198 km, rovinatá

pondělí 31. srpna / start 12:20 -> cíl cca 17:00

Přes Grasse, hlavní město parfémů, se účastníci třetí etapy, kopírující slavnou Napoleonovu cestu, vydají krajem levandule do městečka Sisteron s dominantou pevnosti vybudované na vysoké skále. Ke slovu by se opět měli přihlásit zájemci o zelený trikot.

4. etapa: Sisteron - Orcières-Merlette, 160,5 km, kopcovitá

úterý 1. září / start 13:30 -> cíl cca 17:30

Po rovinaté etapě je na programu první horský dojezd. Konkrétně v nadmořské výšce 1825 metrů na Orcières-Merlette. „Cíl na vrcholu hory je takhle brzy extrémně vzácný. Dojezd do nadmořské výšky 1800 metrů by mohl podat zajímavé informace o formě největších favoritů,“ komentuje šéf závodu Prudhomme.

5. etapa: Gap - Privas, 183 km, rovinatá

středa 2. září / start 13:20 -> cíl cca 17:20

Jde už o šestadvacátou etapu, která v historii „Staré dámy“ projíždí městečkem Gap. Přestože na cyklisty v závěrečných pěti kilometrech čeká mírné stoupání, měla by být šitá jako na míru sprinterským týmům, které by si to o vítězství měly rozdat v závěrečném hromadném spurtu.

6. etapa: Le Teil - Mont Aigoual, 191 km, kopcovitá

čtvrtek 3. září / start 12:10 -> cíl cca 16:45

Další dojezd na vrcholu. Peloton projíždí Francouzské středohoří (Massif Central) a na Mont Aigoual (1 567 m) se vrací po více než třiceti letech. Možná ale rozhodne už stoupání 13,5 km před cílem s vrcholem na Col de la Lusette, kde opět půjde i o bonusové vteřiny do celkové klasifikace.

7. etapa: Millau - Lavaur, 168 km, rovinatá

pátek 4. září / start 13:35 -> cíl cca 17:20

Povětrnostní podmínky mohou účastníkům sedmé etapy pěkně zavařit. Proto by se měly mít sprinterské týmy před závěrečným rovinatým úsekem z Castres do Lavaur pořádně na pozoru. Závěr etapy uvidí Lavaur už potřetí, naposledy tu etapu ovládl v roce 2011 Mark Cavendish.

8. etapa: Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle, 141 km, horská

sobota 5. září / start 13:35 -> cíl cca 17:00

Druhý víkend letošního ročníku Tour de France bude ve znamení pyrenejských etap. První z nich sice patří svou délkou mezi ty nejkratší v celém ročníku, po rovinatém úvodu však na cyklisty během necelých 100 km čekají tři horské kategorie s vrcholy nad 1 300 metrů. Rozhodnout se může na závěrečném legendárním vrcholu Col de Peyresourde, kde se „Stará dáma“ jela už v roce 1910. Příležitost budou mít v závěrečném desetikilometrovém klesání do Loudenvielle i zkušení sjezdaři.

9. etapa: Pau - Laruns, 153 km, horská

neděle 6. září / start 12:35 -> cíl cca 16:15

Před první volným dnem na cyklisty čekají v Pyrenejích hned tři stoupání s průměrem přes 8 %. To poslední, 18 km před cílem, s vrcholem na Col de Marie Blanque přinese těm nejrychlejším opět i vteřinky do celkového pořadí. Bude první na vrcholu i vítězem 9. etapy v Laruns? Naposledy se tu z vítězství v roce 2018 radoval po skvělém sjezdařském představení Primož Roglič, tehdy ale sjížděl z vrcholu Col d'Aubisque o nadmořské výšce přes 1 700 metrů nad mořem.

10. etapa: Île d'Oléron Le Château-d'Oléron - Île de Ré Saint-Martin-de-Ré, 168,5 km, rovinatá

úterý 8. září / start 13:45 -> cíl cca 17:20

Po přesunu z Pyrenejí během volného dne čeká na účastníky desáté etapy ryze ostrovní bitva doprovázená hrozbou povětrnostních podmínek podél pobřeží Atlantiku. Ta vyvrcholí na pevnosti Saint-Martin-de-Ré v Biskajském zálivu.

11. etapa: Châtelaillon-Plage - Poitiers, 167,5 km, rovinatá

středa 9.září / start 13:40 -> cíl cca 17:15

Etapa pro Arnauda Démarea? Christian Prudhomme jeho vítězství v Poitiers z roku 2014 během Francsouzského národního šampionátu nezapomněl v komentáři této etapy zmínit. Jinak cyklisté v 11. etapě opouští pobřeží Atlantického oceánu a nic by nemělo ohrozit závěrečný hromadný spurt.

12. etapa: Chauvigny - Sarran Corrèze, 218 km, kopcovitá

čtvrtek 10. září / start 12:00 -> cíl cca 17:00

Start nejdelší etapy celého ročníku uvidí poprvé v historii městečko Chauvigny. Ve druhé polovině etapy pak mohou závodníkům život komplikovat krátká a ostrá stoupání. Přestože nejvyšší vrchol etapy měří pouze 903 metrů, bude to v závěru nahoru dolů.

13. etapa: Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal, 191,5 km, horská

pátek 11. září / start 12:05 -> cíl cca 16:45

Při návratu do Francouzského středohoří na cyklisty čeká jedna z nejnáročních etap celého ročníku, během které nastoupají přes 4 400 výškových metrů včetně závěrečného dojezdu na vrchol Puy Mary. Ten uvidí finiš etapy Tour poprvé v historii.

14. etapa: Clermont-Ferrand - Lyon, 194 km, rovinatá

sobota 12. září / start 13:20 -> cíl cca 17:45

Na své si v této etapě přijde většina pelotonu - vrchaři, sprinteři i uprchlíci. Přestože je etapa s cílem v druhém největším městě Francie označena jako rovinatá, čekají na cyklisty dva vrcholy s nadmořskou výškou přes 1 000 metrů a několik nepříjemných stoupání. Poslední z nich pak pouze 5 km před cílem.

15. etapa: Lyon - Grand Colombier, 174,5 km, horská

neděle 13. září / start 12:50 -> cíl cca 17:15

Závěr druhého týdne Tour ve znamení stoupání na Grand Colombier. Ten pořadatelé Tour do programu zařadili poprvé v roce 2012 a cyklistům následující volný den jistě přijde vhod. Na Colombier si totiž v průběhu patnácté etapy vyjedou po třech ze čtyř dostupných cest. Čekají je tak dvě stoupání s průměrem přes 8 % a závěrečná cesta až na vrchol o délce 17,4 km a sklonu 7,1 %.

16. etapa: La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans, 164 km, horská

úterý 15. září / start 13:20 -> cíl cca 17:25

Hned pět horských prémií se nabízí účastníkům šestnácté etapy po dni volna, dá se tak očekávat velká aktivita uprchlíků a zájemců o puntíkatý dres. Úvod či závěr etapy uvidí cílové městečko Villard-de-Lans, ve kterém zakotvil mj. i biatlonista Martin Fourcade, už podeváté.

17. etapa: Grenoble - Méribel Col de la Loze, 170 km, horská

středa 16. září / start 12:30 -> cíl cca 17:05

Tady se bude lámat letošní Tour! Sedmnáctou etapu si rozhodně nenechte ujít. Úvod v Grenoblu, dějišti ZOH 1968, na trase dvě „dvoutisícovky“ Col de la Madeleine a Col de la Loze. Přičemž v závěru na cyklisty čeká místy až 20% stěna.

18. etapa: Méribel - La Roche-sur-Foron, horská

čtvrtek 17. září / start 12:30 -> cíl cca 17:15

Šest horských prémií, přes 4 000 výškových metrů. Účastníci Tour v těchto dnech poznávají Alpy v plné kráse. Na své si zřejmě opět přijdou uprchlíci a adepti na puntíkatý dres. V minulosti jsme už na Tour zažili několik příběhů slavných vítězů horského dojezdu, kteří v následující etapě úplně vyhořeli. Tento den může být dalším z nich.

19. etapa: Bourg-en-Bresse - Champagnole, 166,5 km, rovinatá

pátek 18. září / start 13:45 -> cíl cca 17:25

Odměna pro odvážné. Zatímco jezdci bojující o žlutý trikot budou sbírat síly na horskou časovku, generálka před Champs-Élysées čeká na ty nejzdatnější sprintery, kteří překonali pyrenejské i alpské vrcholy.

20. etapa: Lure - La Planche des Belles Filles, 36,2 km, horská časovka

sobota 19. září / start prvního 13:00 -> start posledního 17:14

Zatímco loni absolvovali závodníci dvě časovky, letos to bude jen jedna, o to však může být důležitější. Její cíl je totiž na Planině krásných dívek, kde závodníci nebudou bojovat jen s chronometrem, ale také s pořádným stoupání. V závěrečných osmi kilometrech musí zdolat přes 500 výškových metrů, navíc část po štěrkové cestě.

21. etapa: Mantes-la-Jolie > Paris Champs-Élysées, 122 km, rovinatá

neděle 20. září / start 16:00 -> cíl cca 18:50

Oslava se šampaňským, ale i ostrý finiš sprinterů do mírného kopce po kostnách na Champs-Élysées. Jinak se ale poslední etapa ročníku zpravidla nese v přátelské atmosféře, protože o držitelích většiny trikotů už bývá rozhodnuto.