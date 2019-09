Dědeček neřekl poslední slovo. Valverde na Vueltě prohání i lídra | iSport.cz

V týmu si ho dobírají a říkají mu dědeček. Ano, Alejandro Valverde patří v pelotonu k nejstarším a na letošní Vueltě je dokonce, jak se zdvořile říká, nejzkušenějším jezdcem startovního pole. Pořád ale dokazuje, že umí ostatní pořádně prohnat. Sedmou etapu španělské Grand Tour vyhrál, včera dal také v horském dílu pořádně zabrat Primoži Rogličovi, aktuálnímu vedoucímu muži celkového pořadí.

V závěru 15. etapy čekalo na cyklisty 7,9 kilometru dlouhé stoupání s průměrným sklonem 9,7 procenta. A už zhruba na sedmém kilometru se rozhodl domácí závodník pro akci. Pořádně se opřel do pedálů a začal se vzdalovat pelotonu. „Měl jsem dobré nohy, proto jsem se o únik pokusil už téměř na začátku kopce. A čekal jsem, co se stane,“ řekl pak Valverde pro sociální sítě týmu Movistar.

Stalo se to, že si ho moc dobře hlídal Roglič, který měl na úřadujícího mistra světa v celkovém pořadí náskok 2:25 minuty, a hned se mu pověsil za zadní kolo. Následující kilometry se odehrávaly prakticky ve stejném duchu. Chvíli vepředu Valverde, chvíli Roglič, ani jeden z nich neměl navíc tolik sil, aby druhému ujel. „S Rogličem jsme si tam rozuměli, oba jsme se snažili jít dopředu, abychom získali další náskok na soupeře,“ popisoval Valverde. To se také povedlo, na další muže v pořadí získali navrch 40 sekund.

Místnímu oblíbenci se ale nepovedlo stáhnout ani vteřinu z Rogličova náskoku, do cíle totiž dojeli společně. Slovinský zázrak tak začíná stále víc nabývat na reálnosti. Valverde však nechce bývalému skokanovi na lyžích nechat nic zadarmo. „Dědeček ještě neřekl poslední slovo,“ prohlásil včera vítěz Vuelty z roku 2009. Alejandro Valverde je však dalším důkazem rčení, že věk je pouze číslo.

Stejně jako nehodlá vzdát snahy poprat se o své druhé vítězství na domácí Grand Tour, nehodlá zatím ani končit svou úspěšnou kariéru. Velkou motivací je pro něj olympiáda v Tokiu, která má mít obtížnější profil. A před nějakým časem oznámil, že hodlá jet ještě i sezonu po olympijských hrách, tedy ještě v roce 2021. To mu bude už 41! A stále za tým Movistar, kde si ho nemohou vynachválit.

„Alejandro je úžasný člověk. Je to náš kamarád, parťák, manžel, otec, má čtyři děti. Nemyslí jen na sebe, pořád se stará o vše okolo personálu, svých týmových kolegů, týmu. Je to výjimečná osobnost. Bavil se o něm i s lidmi v Číně, kde jsem říkal, že když by lidé poznali Alejandra nejen po profesionální stránce, ale i po té osobní, byli by překvapení. Je velmi lidský a kamarádský,“ popsal ho deníku Sport Pablo Lastras, sportovní ředitel Movistaru.

Na závěr ještě něco pro milovníky statistik. Na svém kontě má Valverde 127 vítězství. Nyní je na své 26. Grand Tour, Vuelta je to už třináctá, celkové vítězství však na ní slavil jedinkrát (2009). Etapu na nejslavnějším závodu ve své zemi ovládl dvanáctkrát.

Rodák ze španělské Murcie aktuálně jezdí v dresu světového šampiona. Od organizátorů Vuelty se mu navíc dostalo pocty a vozí startovní číslo 1. V pelotonu je tak dobře vidět. Španělští fanoušci by si ho našli ale i v modrém dresu s písmenem M. Ve své zemi totiž patří k největším sportovním hvězdám. Aby nyní chyběl na sportovních stránkách místních novin? Nemyslitelné!