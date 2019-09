Štybar před posledním týdnem Vuelty: Ještě tam pro mě šance jsou | iSport.cz

Po pondělní horské etapě na vrcholu Alto de la Cubilla, kde se musel vyškrábat osmnáctikilometrovým stoupáním do nadmořské výšky 1690 metrů, se pak musel stejnou cestou na kole zase vrátit dolů k týmovému autobusu. „Jel jsem to asi tři čtvrtě hodiny,“ poznamenal Štybar. A pak následoval zhruba tříhodinový přesun autobusem do Burgosu, kde v úterý většina týmů trávila volný den.

„Těch dlouhých přesunů je tady docela dost, z Andorry jsme jeli pět hodiny. Kolem hodiny je to tak akorát, natáhnete se, najíte. Ale po hodině už je to dlouhé,“ řekl závodník týmu Deceunick-Quick Step.

Proto volný den přišel maximálně vhod. Ale jako na všech jiných etapových závodech, ani tady není volný den úplně volným. „Hodinku a půl se pojedeme projet, nějakých 40 kilometrů, a pak si ještě odpoledne zdřímnu,“ plánoval v úterý dopoledne Štybar.

Na Vueltě už si třiatřicetiletý Čech připsal jedno etapové vítězství v roce 2013. A rád by k němu přidal další. Tuto svou vizi stále nevzdává, i když síly pomalu dochází. „Únava už je znát, ale doufám, že volnem tělo aspoň trochu zregeneruje. V posledním týdnu jsou tam pro mě ještě nějaké šance.“

