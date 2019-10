Froome hlásí návrat! Na kolo sedá jen čtyři a půl měsíce po hrůzném zranění

Do startu Tour de France zbývaly tři týdny, když přišla zpráva o tom, že jeden z favoritů nejslavnějšího závodu světa Chris Froome měl těžkou nehodu na kole. Při obhlídce trati časovky na Critériu du Dauphiné, jedné z generálek před Tour, se pustil řídítek, aby se vysmrkal, vítr mu foukl do předního kola a on podle informací jeho týmu Ineos v téměř šedesátikilometrové rychlosti narazil do zdi domu. Zlomil si stehenní kost, loket a několik žeber.

Po návratu z nemocnice začal s rekonvalescencí doma a už šest týdnů od nehody zveřejnil na sociálních sítích fotografie, jak rehabilituje. Tehdy šlapal na trenažéru pouze zdravou nohou. Už na konci srpna se na kole projel i venku. Návrat pak trochu zkomplikovala domácí nehoda v kuchyni, kdy si rodák z Nairobi pořezal palec na levé ruce. Už na konci září, když jeho parťáci závodili na mistrovství světa v Yorkshiru, poslal svým fanouškům další vzkaz o své přípravě, fotografii z francouzské riviéry. „Je skvělé být znovu na silnici,“ napsal k tomu vítěz sedmi etap na Tour de France.

Už dříve prohlašoval, že by se chtěl vrátit k závodům ještě do konce tohoto roku. A nyní přichází ta chvíle. V neděli nastoupí do závodu Saitama Critérium v Japonsku, kterému se také říká 22. etapa Tour de France. Jede se na městském okruhu dlouhém 3,5 kilometru, celkem závodníci ujedou 59,5 km. „Jsem šťastný, že můžu být zpět v Japonsku na Saitama Critérium,“ doprovodil Froome ve čtvrtek tímto komentářem několik fotek ze společenských akcí předcházejících závodu.

Při jeho nedělním comebacku mu mají z týmu Ineos „asistovat“ letošní vítěz „Staré dámy“ Egan Bernal, Ivan Sosa a Jonathan Castroviejo. Z dalších velkých cyklistických jmen se pořadatelé chlubí účastí například Primože Rogliče (Jumbo-Visma), Jakoba Fuglsanga (Astana), Romaina Bardeta (AG2R la Mondiale) či Mattea Trentina (Mitchelton-Scott).