Neporazitelný Van der Poel v Táboře. Dlask: Jako by přijeli Messi nebo Ronaldo

I místní husité by měli problém ubránit se nájezdům tohoto bojovníka na kole. Mathieu van der Poel. Jméno, které straší cyklisty po celém světě a navíc hned v několika disciplínách. Pokud se, zejména v cyklokrosu, jeho jméno neobjeví na startovní listině, mnozí si oddechnou. Není to ovšem případ sobotního závodu Světového poháru v Táboře, tady mladý Nizozemec nechybí. Z čeho vychází neporazitelnost a jedinečnost tohoto dvojnásobného krosového mistra světa a čerstvě trojnásobného evropského šampiona?

Postrach tří disciplín MVDP, jak už se vžila zkratka z jeho jména, řádí, kam se podíváte. Jen si vezměte tento rok. V zimě objížděl zabahněné cyklokrosové tratě, kde ovládl vše, na co si jen vzpomněl. Pak přesedlal na silniční kolo a opanoval Brabantský šíp i Kolem Británie. Nezapomenutelné je ale především jeho vítězství na klasice Amstel Gold Race, kde v závěrečných desítkách metrů přejel jako parní válec hvězdy formátu Juliana Alaphilippa a Jakoba Fuglsanga. A do toho stihl ještě na horském kole narušit dominanci dlouholetého krále Nina Schurtera. „Je to hrozně logisticky náročné, musíte hlídat, jak si orazit a jak pracovat s tělem. To je už opravdu na tým lidí, kteří o tom budou přemýšlet, aby to zapadalo systematicky do sebe,“ upozorňuje na úskalí univerzality šéftrenér české cyklokrosové reprezentace Petr Dlask. „Je důležité, aby byl schopný si po cyklokrosové sezoně trochu odpočinout a pak nastoupil do klasikářské sezony, nebo jel klasikářskou sezonu zároveň s krosovou a po klasikářské si odpočinul a začal na bajcích. Opravdu je to strašně náročné,“ dodává Dlask. Mathieu van der Poel je nejmladším mistrem světa v cyklokrosu • Foto Profimedia.cz

V cyklokrosu neprohrává Titul světového šampiona, mistra Evropy, celkové prvenství v ceněném seriálu Superprestige a samozřejmě triumf na národním šampionátu. To vše zvládl v minulé sezoně. Jen ve Světovém poháru skončil Mathieu van der Poel celkově třetí. Ovšem pouze proto, že se nestihl zúčastnit všech závodů. Jinak ale ve výčtu jeho výsledků najdete prakticky samá vítězství. Jeho soupeři si už uvědomili, že nahánět ho je zbytečné. „Asi nemá cenu s ním závodit. Letos je na tom sice dobře Belgičan Eli Iserbyt, ale myslím si, že se Van der Poel jen tak nenechá, jede všechny závody vyhrát,“ je přesvědčený český závodník Michael Boroš. A potvrzuje to také Dlask. „Mathieu je momentálně neporazitelný. Je komplexní po všech směrech, proto dokáže jet i po závodě horských kol silniční závody a vyhrávat je. Jeden týden jede silnici, vyhraje etapu nebo klasiku, týden na to jede závod horských kol a vyhraje i tam.“ Mathieu van der Poel • Foto Ritzau Scanpix/Claus Fisker via REUTERS

Nezapře geny, ale také tvrdě dře Jak je možné, že tohle vše dokáže jeden cyklista? Při pátrání je třeba podívat se do Van der Poelova rodokmenu. A není nutné jít v něm tak daleko. Otec Adri je světovým šampionem v cyklokrosu z roku 1996, šestinásobným národním mistrem, úspěchy sbíral i na silnici, kde dvakrát ovládl etapu na Tour de France. Stejně jako jeho syn vyhrál Amstel Gold Race. A to rozhodně nejsou všechny jeho úspěchy. „Pamatuju si ho už jako malého kluka, když jezdil po závodech s tátou. Ten závodil a on vedle auta blbnul s bráchou Davidem na kole. Když kluci začali dospívat, tak na kolech dělali různé skoky, jezdili po zadním kole a podobně a do toho měli nejlepšího učitele, trenéra, rádce - svého otce, který když viděl, že kluci mají v sobě nějakou techniku, hravost, jim byl schopný dát cyklokrosový trénink, dril,“ vzpomíná český trenér a bývalý závodník. Ovšem genetickou výbavu nepodědil Mathieu jen po něm, je tu ještě další důležitý prvek. Jeho dědečkem byl v tomto týdnu zesnulý Raymond Poulidor. Muž, kterému se přezdívalo „Věčně druhý“, protože závodil v éře Eddyho Merckxe a kvůli tomu nikdy neovládl Tour de France. „Adri věděl, co má s těmi kluky udělat, do toho se tady ještě sešly geny od dědy a vykrystalizovalo to v takovýto produkt, v závodníka, který dlouho asi zase nebude. Když přijede kamkoliv, je to jako když přijedou fotbalisti jako Messi, Ronaldo a podobně,“ je přesvědčený Dlask. Jen geny, byť takové, ale dnes nikoho do špičky nevystřelí. „Je to o všech těch věcech, které se mu sešly do vínku, ale hlavní je, že opravdu trénuje. A má tak vysoký standard, že si může dovolit během týdne skákat z disciplíny na disciplínu,“ míní Dlask. Dědeček van der Poela a bývalý cyklista Raymond Poulidor • Foto ČTK

Občas se baterky vybíjí před cílem V cyklokrosu, kde závody trvají okolo hodiny, je momentálně skutečně neporazitelný. Může si tak užívat svá vítězství. Tato sezona mu však ukázala, že na silnici se toho musí ještě hodně naučit. I když při Amstelu předvedl neskutečný výkon i v závěru této náročné 265 kilometrů dlouhé klasiky, na konci sezony dostal trochu za uši. A rovnou na mistrovství světa, kde se na závěrečných okruzích pustil do úniku, jenže pak najednou… baterky se vybily. Nohy se přestaly točit, v obličeji se zračila únava, že už to nejde dál. „Musela mu totálně dojít energie. V průběhu závodu ani nebylo moc vidět, že by něco jedl,“ odhadovali odborníci, proč nizozemský mladík nakonec dojel na 43. příčce. V závodu, který dokončilo jen 46 cyklistů. Na vítěze ztratil skoro 11 minut. Na mistrovství světa se Mathieu van der Poel trápil • Foto Profimedia

Ví přesně, co chce Je mu sice teprve 24 let, už v tomto věku ale přesně ví, za čím si jde. Jeho velkým cílem pro příští rok je vyhrát olympijské zlato. Především v závodu horských kol. „Olympiáda je pro něj motivací a já věřím tomu, že se dokáže dostat do nominace jak závodu horských kol, tak na silnici. A v obou disciplínách by mohl být klidně i favorit,“ myslí si Dlask. A není jediný. Svého závodníka si kvůli tomu váží i v týmu Corendon - Circus, kde má podepsanou smlouvu až do konce roku 2022. A ačkoliv nejde o prvodivizní stáj, tudíž musí spoléhat na pozvání organizátorů velkých závodů kategorie World Tour, MVDP odejít nechce. Úspěchu na olympijských hrách podřizuje vše, dokonce kvůli tomu odkládá i premiéru na Grand Tour. Na Tour de France v příštím roce s ním proto nepočítejte. Ale v srpnu 2020 chce jet Vueltu. Mathieu van der Poel předvedl na Amstel Gold Race vynikající výkon • Foto Profimedia.cz