Slavný a nervózní mechanik. Van der Poela dovezl do Tábora táta Adrie

Kamion, na kterém byl nápis Corendon Circus, lákal v sobotu na jihu Čech hodně pozornosti. Spousta příznivců cyklokrosu totiž čekala, zda z něj nevyleze největší hvězda současnosti Mathieu van der Poel. Ten se zrovna v rámci tréninku rozjížděl na trati, a tak byli u kamionu pouze dva muži, kteří myli zablácená kola.

Málokterý z fandů si v tu chvíli uvědomil, že jedním z nich byl někdejší mistr světa v cyklokrosu a vítěz dvou etap na Tour de France Adrie van der Poel. Nejde o žádnou shodu jmen, nenápadným mužem, který se staral o kolo vyvedené v barvách světového šampiona, byl otec dvou hvězd týmu. Čtyřiadvacetiletého Mathieua a o dva a půl roku staršího Davida. Slavný táta ještě slavnějšího syna si ale na nic nehraje a dělá, co je třeba. „Přímo v Corendonu žádnou funkci nemám. Ale během zimy jezdím s kamionem a jsem mechanik, čistím kola, všechno, co je potřeba okolo cyklokrosu,“ prozradil muž, který v roce 1997 ovládl SP v této disciplíně.

Takže zatímco jeho syn po závodu v Táboře vyrazil na letiště, aby se přesunul co nejrychleji do dějiště dalších klání, otec Adrie usedl za volant kamionu a zamířil domů do Nizozemska. Jaký je závodní kolotoč, ví moc dobře z dob, kdy sám jezdil. Teď už ale závodům jen přihlíží a pomáhá v týmu. „Je to teď už samozřejmě jiné. Když jste cyklokrosař, hodinu jezdíte, dáte si sprchu a jedete domů. Teď je to pro mě daleko víc práce, ale i stresu. O to víc, když vám závodí děti. Takže bývám nervózní. Ne vždycky, ale teď budu. Protože Mathieu startuje ze čtvrté řady,“ přiznal Van der Poel starší.

Neměl ale moc důvod, jeho syn potvrdil svou dominanci a i při svém prvním startu v novém ročníku SP na jihu Čech dokázal zvítězit.

Proč prvním? Jeho syn totiž nedělá pouze cyklokros, ale na nejvyšší úrovni se věnuje také silniční cyklistice a horským kolům. Není tak vůbec jednoduché naplánovat jeho sezonu. „I když během zimy to docela snadné je. Téměř každý víkend závodíme, bývají tam často i dva starty. Pak si vezmeme lehké volno a jde se na jarní klasiky,“ přiblížil táta úřadujícího cyklokrosového mistra světa i Evropy.

Se svými syny je tedy na závodech často, rady už jim ale nyní nedává. „Když byli malí, tak jsem jim radil, ale teď už ne. Cyklokros se hrozně změnil. Musíte být rychlejší, i technika se zlepšila. Mathieu si za posledních pár let na všechno přišel sám,“ vysvětlil.

Stejně jako jeho syn si i Adrie van der Poel oblíbil Tábor. „Jsem velmi rád, že v Česku jsou stále závody jako v Táboře, že to není všechno jen v Belgii. Jezdil jsem sem, už když jsem byl technický delegát UCI a teď sem jezdím se syny. Je skvělé se sem vracet.“