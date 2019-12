Štybar dojel v cyklokrosu v Essenu dvanáctý: Moc se mi nepovedl start

„Moc se mi nepovedl start. Pak jsem chytil rytmus, než mě potkal defekt. To mě stálo hodně sil. Poslední tři kola se mi jelo zase dobře,“ uvedl Štybar na twitteru své stáje Deceuninck-Quickstep. „Byl to dobrý závod na rozjetí. Přijel jsem potrénovat a užít si to, což se povedlo,“ dodal po závodě, v němž chyběla cyklokrosová elita.

Pro Štybara, který triumfoval na MS v letech 2010, 2011 a 2014, to byl první závod v terénu od lednového republikového šampionátu, na němž skončil čtvrtý. V plánu má ještě osm cyklokrosových startů, hned v neděli pojede v Zonhovenu. O Vánocích se chystá i na Světový pohár v Zolderu.