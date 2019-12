Cinkova sezona začne operací srdce. Český biker dál bude jezdit za Kross

V IKEM podstoupí preventivní zákrok kvůli poruše srdečního rytmu, která se u něj projevila v červencovém závodu Světového poháru v Andoře. Devětadvacetiletý český biker tehdy dlouho vedl, ale když se polil studenou vodou, přivodil si arytmii a musel zastavit. Závod dokončil jako desátý.

"Po tom incidentu v Andoře jsme se o tom často bavili a hledali nějaké řešení. Nechal jsem vše na mém doktorovi Aleši Kroužeckém a trenérovi Karlu Martinkovi, kteří mi zajistili nejlepšího lékaře v IKEM," řekl Cink serveru mtbs.cz.

Operaci absolvuje z preventivních důvodů. "Od Andorry jsem neměl žádný problém. Přesto jsme se domluvili na zákroku, který by měl můj problém vyřešit. Půjdu 3. ledna do IKEM, moc se mi nechce, doufal jsem, že se to bez toho obejde. Nemělo by mě to nijak ovlivnit, podle doktora bude následovat snad jen týden v klidu," popsal Cink, který by měl 11. ledna odletět za přípravou na Kanárské ostrovy.

Cink se chystá na svou třetí olympiádu. Figuruje v předběžné nominaci na rozdíl od olympijského vítěze z Londýna a stříbrného medailisty z Ria de Janeiro Jaroslava Kulhavého, který má za sebou nepovedenou sezonu.