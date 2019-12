Cyklokrosařka Nash drží vedení ve Světovém poháru. V belgickém Namuru byla pátá

Na blátě v Namuru vládly Nizozemky, jež obsadily kompletní stupně vítězů. Pro první výhru v ročníku si navzdory pádu v posledním kole dojela Lucinda Brandová, jež porazila o 16 sekund Ceylin del Carmen Alvaradovou. O další minutu zpět dojela Annemarie Worstová.

Nash, která v minulosti v Namuru dvakrát vyhrála, při nájezdu do posledního kola bojovala o čtvrté místo s Britkou Evie Richardsovou a Američankou Clarou Honsingerovou. Richardsová oběma odjela, páté místo si Nash před Honsingerovou pohlídala.

Česká reprezentantka se udržela tři díly před koncem seriálu v čele pořadí SP, ale už se na ni dotahují Nizozemky, jež vynechaly zářijové závody ve Spojených státech. Druhá Alvaradová, která ze čtyř startů jednou vyhrála a třikrát skončila druhá, ztrácí 33 bodů. Třetí je s malým odstupem Worstová.

Muži jedou v Namuru od 15:00. Další závod hostí už ve čtvrtek 26. prosince Heusden-Zolder.

Světový pohár v cyklokrosu v Namuru (Belgie):

Ženy: 1. Brandová 45:05, 2. Alvaradová -16, 3. Worstová (všechny Niz.) -1:21, 4. Richardsová (Brit.) -1:34, 5. Nash (ČR) -1:45, 6. Honsingerová (USA) -1:48.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 9 závodů): 1. Nash 323, 2. Alvaradová 290, 3. Worstová 280, ...34. Havlíková 86, 63. Ungermanová 32, 74. Bajgerová (všechny ČR) 21.

Muži do 23 let: 1. Kuhn (Švýc.) 46:48, 2. Kamp (Niz.), 3. Dorigoni (It.) oba -6, ...11. T. Kopecký -1:14, 24. Jelínek -2:58, 37. Vaníček -4:46, 40. Říman -5:03, 45. Camrda (všichni ČR) -6:15.

Průběžné pořadí SP (po 4 ze 7 závodů): 1. Kuhn 205, 2. Kamp 180, 3. Benoist (Fr.) 140, ...21. Jelínek 45, 26. T. Kopecký 24, 33. J. Ťoupalík (ČR) 18, 42. Říman 9.

Junioři: 1. Nys (Belg.) 40:15, 2. Lillo (Švýc.) -45, 3. Lelandais (Fr.) -1:19, ...7. Fiala -1:46, 10. Zatloukal -2:00, 13. Šulc -2:51, 22. Stránský -3:33, 31. M. Kopecký -4:23, 57. Doležal (všichni ČR) -1 kolo.

Průběžné pořadí SP (po 4 ze 7 závodů): 1. Nys 240, 2. Lillo 148, 3. Belmans (Belg.) 140, ...8. Zatloukal 87, 12. Fiala 67, 21. Šulc 39, 24. Bittner (ČR) 26, 31. M. Kopecký 17, 35. Stránský 14.

15:00 muži.