Lepší závody a šance ukázat se světu. Tým pro mladé Topforex-Lapierre povýšil

Snem každého začínajícího cyklisty je závodit jednou na stejné úrovni jako Štybar, Kreuziger či Sagan. Potřebují k tomu ale dobrý odrazový můstek, zejména pak v kategorii do 23 let, která bývá nejzásadnější. A tím je pro mladé Čechy i Slováky český tým Topforex-Lapierre. Od této sezony navíc povýšil do kontinentální kategorie, což znamená ještě kvalitnější závody.

Tři úspěšné roky má za sebou tým Topforex-Lapierre, v němž nachází příležitost probojovat se do pořádné cyklistiky závodníci do 23 let. A do další sezony vstoupí s vidinou ještě větších možností. Česká stáj totiž postoupila do kontinentální kategorie, tedy třetí nejvyšší v cyklistickém světě. Co to znamená? Účast na ještě kvalitnějších závodech a v budoucnu i větší zájem o to být součástí tohoto týmu ze strany mladíků ze zahraničí.

„Postupem do kontinentální kategorie se týmu otevřou nové obzory. Bude mít lepší přístup k větším závodům a roste tím samozřejmě i zájem jezdců oblékat náš dres, což by mohlo v příštích letech vést i k možnosti angažovat větší počet cizinců,“ dodal šéf stáje Radim Kijevský.

Ze závodů, kterých by se mohli mladíci v dresu tohoto českého týmu účastnit, jsou to například Kolem Slovenska či Czech Cycling Tour.

Ke změně dochází i na postu sportovního ředitele. Vedle Pavla Padrnose už nebude v týmu působit René Andrle, vystřídá ho Petr Kaltofen. Andrle zůstane v roli konzultanta. Kvůli faktu, že se jeho zaměstnavatel Israel Cycling Academy (nyní Israel Start-up Nation) posunul z druhé divize do World Tour, tedy toho nejvyššího patra silniční cyklistiky, nesmí zastávat podobnou funkci jinde.

I jeho nová role může být však pro české mladíky výhodnou. Oba týmy by totiž měly spolupracovat. „Český tým dostává unikátní příležitost vysílat jezdce na testování. Je to jedinečná možnost, která v našich končinách nemá příliš obdobu. Pro Topforex-Lapierre to je výhoda v tom, že se k nim bude hrnout více mladých závodníků,“ je přesvědčený Andrle.

Už dříve pomáhal některým českým závodníkům získat zahraniční angažmá a věří, že i mladíci ze současného týmu by mohli v budoucnu uspět.

Kapitánem třináctičlenného týmu je pro nadcházející sezonu Jiří Petruš. Nejzkušenější z mladíků je všestranným cyklistou, který v minulém roce dokázal zvítězit v závodu rakouského a českého poháru. Zajímavým jménem na soupisce je také cyklokrosař Jakub Ťoupalík, jenž od jara přesedlá na silniční kolo. Na tom už v juniorské kategorii dokázal ovládnout na mistrovství republiky časovku. Na soupisce týmu nejsou ale jen Česi. Z akademie Petera Sagana přišel například Marek Gajdula.

Po příchodu nováčků je tak základním cílem pro rok 2020 tým stabilizovat. „O to nám jde teď především. Věřím, že kluci tu výzvu přijmou a neuděláme nikde během kvalitnějšího programu ostudu,“ prohlásil Kijevský.