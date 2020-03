Trénink cyklistů v karanténě? Ze silnic na trenažéry a k domácímu posilování

Ještě minulý týden se proháněli po silnicích. Někteří při tréninku, jiní při závodu ve Francii, na delší dobu posledním. Teď už ale budou muset, ač někteří dost neradi, nasednout na trenažéry. Pomoci jim v tom mohou také aplikace určené právě pro ježdění doma. „Nikdy jsem nevěřil, že dospějeme do situace, kdy budeme fungovat ve virtuálním světě, ale bohužel realita je teď taková,“ řekl jeden z českých profesionálů Roman Kreuziger. Jak teď bude on a další Češi trénovat?

Tohle je období slavných cyklistických jarních klasik. Tedy bylo by. Nebýt pandemie koronaviru, jejíž hlavní ohnisko je nyní v Evropě. Restrikce ve všech zemích vedly k současné paralyzaci sportovního světa (a nejen jeho), samozřejmě tedy i ke zrušení závodů jako Milán – Sanremo, Kolem Flander, Paříž – Roubaix a mnoha dalších. Na vítězství na kostkových klasikách pomýšlel i Zdeněk Štybar z belgického týmu Deceuninck-Quick Step. „Na tohle období jsem se připravoval od konce října a myslím, že jsem na tom byl dobře, forma se blížila maximu. I na Paříž – Nice jsem v předposlední etapě zůstal s dvaceti nejlepšími vrchaři. Takže forma byla dobrá, byl jsem připravený… Škoda toho úsilí a práce,“ zalitoval Čech žijící v Belgii. Nyní je ale hlavně rád, že může být doma s manželkou a čtyřletým synem.

Ježdění venku? Luxus

Štybar, na rozdíl od většiny českých profesionálů, ještě mohl v tomto týdnu trénovat na kole i venku. „Zatím můžu, ale každý den se to zpřísňuje, tak uvidím. Snažím se každý den vyjet ven, dokud to jde. Ale teď už víme, že v podstatě do konce května žádné závody mít nebudeme, tak je to spíš o tom se jen vozit a vyčistit si hlavu, dát si všechno do pořádku. A potom začít znovu budovat formu směrem k nějakému cíli, až se bude vědět, jaký to je,“ popisoval Štybar Sportu ve středu.

V neděli se venku proháněli ještě i Jan Hirt a Petr Vakoč, kteří přebývají v Andoře. Od pondělka už ale mají stopku i oni. „Tady to bylo dost nenadálé, ve Španělsku i v Andoře. Nejdřív žádné restrikce, a najednou zákaz spousty věcí,“ vylíčil Vakoč. A tak se byl ve středu alespoň projít v lese nedaleko svého bydliště. „Procházky nejsou vyloženě zakázané, ale uvidíme, ono se to taky každý den mění. V tuhle chvíli to možné je, takže je to taky způsob, jak dělat nějaký vytrvalostní objem.“

Na trenažéry a do virtuálního světa

Pro všechny cyklisty tak nyní přichází v úvahu jediná možnost, jak své tělo udržet v dobré kondici. Tou jsou trenažéry. Někteří jsou na ně zvyklí, jiní se jim vyhýbají, co to jde. „Nebaví mě to, ale budu na to muset na hodinu, dvě denně sednout. Není to stejné jako jet venku, ale zase je to o dost lepší, než se jenom válet,“ potvrdil Hirt, od letošku závodník týmu CCC.

„Já na tom tak hrozně nerad trénuju… Ale pokud to bude jediná možnost, budu to muset nějak skousnout. Bude to pro všechny stejné,“ přidal se Štybar.

Určitou možností, jak se ze šlapání jen na trenažéru časem nezbláznit, jsou aplikace, díky kterým si můžete na tabletu či televizi nastavit určité trasy, které při tréninku absolvujete. A také jejich provozovatelé pořádají na dálku závody. „Máme v týmu možnost využívat Zwift už delší dobu, ale nikdy jsem to nevyzkoušel. Většinou to používala Míša (manželka), když byla přes zimu na trenažéru, a hrozně se jí to líbilo. Takže já na to nastoupím od středy, kdy ještě nebudu úplně jezdit intervaly. Myslím, že to bude skvělá pomoc, abychom překlenuli tohle období,“ hlásil v pondělí Roman Kreuziger, jezdec týmu NTT Pro Cycling. A už včera zveřejnil na sociálních sítích fotky, na kterých tuto aplikaci používá.

Také bajker Ondřej Cink už má trénink ve virtuální realitě otestovaný. „Dřív jsem používal Zwift, od letošku mám Rouvy. Liší se to v tom, že Rouvy má trasy natočené kamerou a cyklista vidí, kudy jede. Jsou tam zajímavé trasy, třeba na Stelvio, mají i etapy z Tour de France, Kolem Švýcarska a podobně. Takže člověk se cítí, jako kdyby byl opravdu venku na silnici. Zwift je kreslený a uměle vytvořený,“ vysvětlil jezdec polské stáje Kross Racing Team a dodal: „Občas si pustím třeba jen hudbu. Ale s aplikací je to lepší, že se nenudím a nekoukám na zeď před sebou nebo ven z okna.“

I tak se to ale nesmí s trenažérem moc přehánět, jde tedy spíš o jakési udržování, aby, až vlády dají závodům zelenou, nebyli borci na kolech zcela z formy. „Nedají se dělat moc velké objemy, protože se člověk hodně rychle přehřeje a dehydratuje. Běžná tréninková jednotka je tak hodinu, hodinu a půl dvakrát denně. Ale těžko na tom člověk stráví víc než dvě, dvě a půl hodiny za den,“ dodal Vakoč.

Domácí posilovna

Žádný trénink ovšem nesmí být jednotvárný, obzvlášť pokud současná situace potrvá několik týdnů. Je tedy třeba zařadit i jiná cvičení. Na ně už je ale většina cyklistů kvůli zraněním či různým bolístkám zvyklá i z dřívějška. „Mám cviky, které dělám každý den kvůli kolenu. Jde o cvičení doma, většinou jen s vlastní vahou nebo menšími pomůckami, jako jsou gumičky a podobně. Ale jinak víceméně nic. Zatím,“ potvrdil Hirt.

Trenažér a domácí posilovna jsou aktivity, na které jsou v posledních dnech zcela odkázáni Cink s Kreuzigerem. Po návratu z rizikových oblastí musí totiž dodržovat přísnější karanténu, během které nesmí dva týdny opustit domov.

A právě to je třeba důvod, proč někteří z Čechů zvažovali, zda se vrátit domů, nebo ne. „Když budu moct jezdit v Belgii venku, a v Čechách ne, nebo pokud bych musel v Čechách zůstat v karanténě, a tady ne, tak samozřejmě zůstanu tady,“ vysvětlil Štybar. Rád by se přesunul do Stříbra za rodiči a sestrou, které viděl naposledy o Vánocích. Dlouhé odloučení od rodin a blízkých totiž může v tomto období působit na psychiku sportovce ještě víc než obvykle. A právě nyní je důležité být silný hlavně „v hlavě“.

„V tuto chvíli to psychicky náročné není, ale uvidíme. Jestli to bude pokračovat několik týdnů, už to bude asi trochu horší,“ připustil Vakoč.