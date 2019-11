Russovi Mantlemu z Velké Británie se podařil pozoruhodný výkon. Za svůj život zvládl ujet přes 1,5 milionu kilometrů na kole. To je stejná vzdálenost, jako by čtyřicetkrát obkroužil Zemi kolem dokola, nebo dvakrát cestoval na měsíc a zpátky. A další kilometry na jeho kontě stále přibývají, a to i přesto, že Angličan letos oslavil své dvaaosmdesáté narozeniny.

Jeho úctyhodný výkon si ihned vyžádal pozornost médií. Mantle však přiznal pro web Cycling Weekly, že jej takový zájem velmi překvapil. „Nikdy jsem se nesnažil o žádný rekord, kilometry se přirozeně nashromáždily, protože mě jízda na kole baví,“ krčí rameny stařík.

Bývalý truhlář za posledních 68 let najel průměrně 23 500 kilometrů ročně. S cyklistikou začal v roce 1951, když mu bylo čtrnáct let. Bohužel v té době, neexistovaly žádné sofistikované aplikace ani technické vychytávky, které by usnadnily zaznamenávání kilometrů. Mantle proto své výkony pravidelně zapisoval ručně do svého cyklistického deníku.

Na kole Russ neobjevoval jen krásy své rodné Británie, ale vydával se i na výlety po kontinentální Evropě, USA nebo Kanadě. „Tento rok jsem ujel můj nejnižší počet kilometrů - jen 12 800,“ posteskl si rekordman v rozhovoru pro web Cycling Weekly. Zároveň, ale s úsměvem dodává, že by rád do svých devadesáti let zvládl dosáhl dvoumilionové hranice.