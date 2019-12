Mladé pušky! Nová generace z bazénu: cepování i odblokované čakry

PŘÍMO Z GLASGOW | Skupinka teenagerů si vyrazila do Glasgow. A pro české plavání se investice do téhle party určitě vyplatí. O medaili na mistrovství Evropy v krátkém bazénu bude dnes bojovat stálice Simona Kubová. V bazénu Tollcross poblíž fotbalového Celtic Parku se ale už rozkoukává nová generace plná naděje. Je mezi nimi první český juniorský mistr světa nebo chlapec, který strávil dětství ve městě, kde sídlí NATO.

V mixzóně, úzké chodbičce mezi dvěma reklamními panely, bylo najednou docela těsno, když do ní nakráčela celá maďarská štafeta. „Rozhodně bych řekl, že jsem vyjukanej. Přijel jsem sem, tady najednou všichni pomalu dvoumetroví obři, to v juniorech úplně nebylo…“ usmál se nesměle Jan Čejka a ohlédl se po maďarském golemovi Maximu Lobanovském. „Snažím se pochytit, co můžu, tady jsou nejlepší v Evropě, určitě je se co učit.“

Přesně proto sem Čejka přijel. Osmnáctiletý borec z maturitního ročníku pardubického gymnázia v létě přepsal českou plaveckou historii, když z juniorského světového šampionátu v Budapešti přivezl zlato na 50 metrů znak. Na dvoustovce se stal zase juniorským mistrem Evropy a senzačně zůstal jen setinu od olympijského limitu.

Tajný plavec

Teď je ale poprvé mezi dospělými. O tři roky starší Tomáš Franta, současná znakařská jednička v Česku, to kdysi taky zažil. „Bylo to taky na krátké Evropě v Izraeli. Snažil jsem se koukat okolo, co dělají ti starší, vstřebávat to všechno. Kdybych měl něco poradit? Aby se z toho nep...“ rozesmál se Franta s odkazem na úspěšnou filozofii legendárního hokejového trenéra Ivana Hlinky.

Dívají se a nasávají atmosféru. Pokukují po hvězdách, které najednou plavou ve stejném bazénu. Když mají borci štěstí...

„Těšil jsem se na Peatyho, který tady bohužel není,“ zašklebil se krauler Jakub Štemberk.

Znakař Čejka na to naštěstí zdaleka není sám. V šestnáctičlenném českém týmu je v Glasgow hned šest nováčků. Trenéři společně s reprezentačními mazáky se jim snaží premiéru zpříjemnit zábavnou hrou zvanou Secret Swimmer – tajný plavec.

„Je to skvělý nápad, který přinesla trenérka Petra Škábová. Každý mladý plavec má svého patrona z řad reprezentantů, ale nikdo neví, kdo koho podporuje. Úkolem je příjemným způsobem nabudit a motivovat svěřeného závodníka, aby se mu dobře závodilo,“ vysvětlil reprezentační šéftrenér Vlastimír Perna. „Najdou třeba nějaký vzkaz, veršovánku, obrázek, bonbony, čokoládu, prostě dárek, který by je měl naladit na nadcházející den.“

Už jsme si zvykli, směje se Štemberk

Kraulerce Veronice Tondrové je teprve šestnáct, nejstaršímu Ondřeji Gemovovi pořád jen dvacet. Osmnáctiletého Jakuba Štemberka v Chomutově cepuje přísná blondýnka Simona Kubová.

„Já jsem se do toho hodně mísila Franťákovi, ten už to teď nepotřebuje, takže další na řadě je Kuba,“ vyložila Kubová. „On neumí vůbec skákat, obrátky jsme ho učili. Mezi stěnami je docela rychlý, techniku má dobrou, ale start tragický...“

Štemberk to bere. „Sama mě na některé věci upozorňuje. Někdy až nepříjemně, ale už jsme si zvykli,“ pousmál se.

Středoškoláci Adam Hlobeň a Sebastian Luňák spolu v létě na juniorském mistrovství Evropy v Kazani bojovali o medaili. Bazén před cílem dvoustovky motýlkem vedli s náskokem před ostatními. Luňák nakonec zvadl, Hlobeň vyvázl s bronzem.

„Já jsem tu medaili naštěstí měl, nějak jsem to dotáhl do konce, ale Sebastianovi už nezbyly síly,“ vylíčil Hlobeň, znojemský svěřenec Jiřího Kyněry, trenéra, jenž kdysi dotáhl Květoslava Svobodu málem až do olympijského finále. „Květák teď začal trénovat menší děti, je tam v době, kdy jsme v bazénu i my. Sem tam přijde, děláme techniku, věci, které dělával on,“ líčí Hlobeň.

Luňák opustil rodiče, Jelínek odblokoval čakry

To sedmnáctiletý Sebastian Luňák na Strahově trénuje se současným reprezentačním esem Janem Mickou. Do skupiny trenérky Jaroslavy Passerové přibyl před dvěma lety a kvůli rozvoji své plavecké kariéry při tom opustil Brusel, město svého dětství.

„Narodil jsem se tam a žil do patnácti let. Táta pracuje v NATO, v obraně, máma učí malé děti česky. Já tady žiju u babičky a dědy,“ vysvětlil Luňák. „Tam jsem plaval čtyřikrát týdně, teď plavu dvakrát víc. S tréninkem jsem začal v patnácti, prý je to dobrý věk, kdy můžete začít naplno.“

Luňák studuje na pražském gymnáziu Jana Nerudy. Ze svých belgických časů mu zbyla angličtina a francouzština. A postupně si zvyká ve velkém světě. Už po něm může i létat, pomohl mu k tomu mentální kouč Marian Jelínek, který spolupracuje s jeho parťákem Mickou. „Byl jsem u pana Jelínka, promluvili jsme spolu a odblokoval mi čakry, takže už se nebojím,“ přiznal Luňák.

Žádný strach. Tahle parta ho nemá ani z toho, co přijde. Po olympiádě v Tokiu začne českému plavání nová etapa a bude to na nich. Z devatenáctileté Barbory Seemanové už je hvězda. Ostatní do toho půjdou společně.

Vytrvat, i když to nepůjde

„My jsme odcházeli z juniorů do starých plavců. Měli jsme tam skvělou atmosféru, kamarádství a mohli bychom to předat do budoucnosti. Je nás tu dost, snad se to povede,“ doufá Hlobeň.

V Glasgow zažívají setkání s realitou. Juniorský šampion Čejka byl ve včerejších rozplavbách znakařské dvoustovky šestadvacátý.

„Určitě je to velký skok,“ připouští Perna. „Honza Čejka je mistr světa juniorů, ale mezi seniory je těch, kteří plavou rychleji, spousta. Takže se bude muset vyrovnat s tím, že nebude jeden z nejlepších, ale jeden z mnoha.“

Tihle mladí ale chtějí víc. Chtějí tam, kam se dostávají jen výjimeční. Na olympiádu. Třeba už do Tokia nebo za čtyři roky do Paříže. Na cestě se mohou opřít o své patrony. Ti vědí, co je třeba.

„Vytrvat, i když to nepůjde,“ zdůrazňuje Kubová. „To se stane, že to nepůjde. Není možné udržet se deset let na vrcholu. Prostě vytrvat. Sebeobětování, výdrž a cíl. Ale ne malej, je fajn mít velké cíle a k nim směřovat.“