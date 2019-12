Pohnutý příběh běžkyně: operace kvůli testosteronu ji zničila, bojí se o život

Červen roku 2012 se navždy zapsal do paměti ugandské závodnice Annety Negesaové. Po tréninku v Kampale jí zazvonil telefon, v kterém se od lékařky Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) dozvěděla zdrcující zprávu. Běžkyně na 800 metrů nebude moci závodit na olympijských hrách v Londýně, na které se tak poctivě připravovala. Důvod? Příliš vysoká hladina testosteronu.

V té době měla Annet 20 let a byla jednou z nejlepších sportovkyň ve své zemi. Byla trojnásobnou národní šampionkou, zlato získala také na Afrických hrách v roce 2011 a Ugandská atletická federace ji jmenovala sportovcem roku.

Na olympiádě v Londýně chtěla mladá závodnice potvrdit formu a ukázat celému světu, co v ní je. „Zhroutil se mi svět. Vrátila jsem se domů a začala plakat," zavzpomínala pro New York Times.

Verdikt sportovních funkcionářů však zněl jasně. Annet se sice narodila s vnějšími ženskými genitáliemi, avšak současně s vnitřními mužskými, které produkují vysoké hladiny testosteronu. To může běžkyni nespravedlivě zvýhodňovat oproti ostatním, a proto jí nebude umožněno postavit se na start olympijského závodu.

To, co Annet Negesaovou odlišuje od jiných intersexuálních sportovců, je pokus o chirurgickou změnu svého těla. Touha pokračovat v závodění byla tak silná, že se rozhodla pro odstranění varlat, která se nacházela uvnitř jejího těla namísto vaječníků. Závodnice tvrdí, že lékaři IAAF jí chirurgický zákrok doporučili. Federace to však popírá.

Operaci podstoupila v Kampale a za léčbu i další procedury zaplatila okolo 900 dolarů. Lékaři ji ujistili, že se jedná o jednoduchý zákrok a během několika týdnů se bude moci vrátit k závodění.

Strach o život

Opak byl však pravdou. Běžkyně bojovala s přetrvávajícími bolestmi hlavy a kloubů. Její pooperační péče nezahrnovala hormonální léčbu, která by mohla pomoci tělu přizpůsobit se tak velké změně. K vrcholovému sportu se jí už nikdy nepodařilo vrátit.

Negesaová se o svém problému rozhodla veřejně promluvila v září letošního roku v dokumentu německé televizní stanice ARD. Po svém vystoupení zažádala v Berlíně o azyl, který jí byl udělen.

Závodnice uvedla, že návrat do rodné Nigérie, kde jsou LGBTIQ lidé (lesby, gejové, bisexuálové, transgender, transsexuálové, intersexuálové a další sexuální menšiny) pronásledováni, by mohl vést k jejímu zabití nebo uvěznění.

Dnes sedmadvacetiletá Annet Negesaová stále doufá, že se jí jednoho dne podaří vrátit k vrcholovému sportu. Hlavním cílem pro ni však je vyřídit si účty s IAAF, která dle jejího tvrzení může za vzniklé problémy. „Chtěla bych je postavit před soud za porušení mých lidských práv,“ zakončila.