Alica Schmidtová (21) je velkou atletickou nadějí Německa. Doposud běžkyně na střední vzdálenosti závodila v juniorských kategoriích. Poprvé na sebe výrazněji upozornila v roce 2017, kdy pomohla svému týmu získat stříbro ve štafetě na 4x400 metrů na mistrovství Evropy v atletice do 20 let. Podobný úspěch se jí povedl i loni, když byla součástí bronzové štafety na ME do 23 let.

Kromě svých sportovních výkonů však mladá atletka budí zájem i svými fotkami na sociálních sítích. Její instagramový účet sleduje okolo 650 tisíc uživatelů. Followers obdivují především její vysportované tělo, které atletka pravidelně předvádí na snímcích.

Blonďatá kráska neunikla ani hledáčku zahraničních médií. Australský magazín Busted Coverage jí dokonce udělil titul Nejsmyslnější sportovkyně světa. Od časopisu Playboy zase mladá běžkyně dostala nabídku nafotit odvážné snímky. To však Schmidtová striktně odmítla.

„Nevím, proč mě vyhlásili jako Nejsmyslnější sportovkyní světa. Na Instagramu jsou tisíce dívek, které vypadají dobře, ale nemají tolik fanoušků, kteří by je dělali zajímavými,“ řekla překvapená Schmidtová o svém prvenství. „Sport pro mě bude vždy na prvním místě,“ dodala.

V současné době má mladá atletka úplně jiné starosti. Připravuje se na olympijské hry v Tokiu, které vypuknou 24. července, a kam se Alica Schmidtová kvalifikovala.