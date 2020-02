Lyžařská kráska Vonnová rok po konci kariéry. Život bez adrenalinu i pádů

Lyžařská hvězda Lindsey Vonnová (35) připomněla, že uběhl právě rok od jejího posledního závodu. Rok sportovního důchodu si vítězka 82 závodů Světového poháru náramně užívá, přesto přiznala, že přestup ze špičkového sportu do běžného života nebyl vůbec lehký. „Rok bez adrenalinu, ale také bez pádu... Konečně jsem si zvykla na život bez rychlosti,“ svěřila Vonnová na Instagramu a připsala @subbanator, připomínku svého přítele P. K. Subbana. „Jsem na tebe pyšný,“ nezůstal stranou hokejista New Jersey, s nímž se Vonnová v létě zasnoubila.

Před rokem, 10. února 2019, vybojovala Vonnová bronzovou medaili ve svém posledním závodě, sjezdu na mistrovství světa alpských lyžařů v Aare. A přestože původně chtěla skončit s kariérou, až dorovná rekordních 86 vítězství Ingemara Stenmarka, po dalším z dlouhé řady zranění kolena se rozhodla, že skončí hned po šampionátu. Teď si připomněla, že už je to rok.

„Rok bez adrenalinu, bez kolegů z týmu, bez toho, abych cítila, jak mi vítr šlehá do tváře," napsala na Instagramu. "Ale také rok bez pádu! Byla to těžká proměna, ale život jde dál a je to fajn. Konečně jsem si zvykla na život bez rychlosti. A uvidíme, jak to bude po dvou letech,“ napsala.

První rok sportovního důchodu vyplnila podle fotografií na svém Instagramu dřinou v posilovně, v tom se zase tolik nezměnilo. Hodně času trávila se svými psy a samozřejmě také s přítelem a od léta snoubencem, hokejistou P. K. Subbanem. Za rok, u dalšího výročí konce kariéry, by tak už mohla být paní Subbanovou.