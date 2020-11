Střední Čechy na kole. Objevte krásu brdské přírody i unikátní památky

V létě se v Brdech nezahálelo, naopak – ke stávajícím značeným cyklostezkám přibylo dalších 270 kilometrů tras nových. A tak jsou nyní Brdy nejen rájem turistů, ale i krajem cyklistům zaslíbeným.

Otevření dvanácti nových stezek proběhlo v podbrdské vesničce Zaječov ke konci léta. Díky tomuto zbrusu novému značení se pohodlněji dostanete například k Padrťským rybníkům, k vodním nádržím Octárna a Pilská nebo loveckému zámečku Tři trubky z konce 19. století.

Mezi náš nejoblíbenější výlet středočeskou částí Brd patří ten, který začíná i končí v Příbrami a v rámci něhož se podíváte například do malebných měst Rožmitál pod Třemšínem a Březnice. Ujedete zhruba 45 kilometrů a navštívíte mnoho úžasných památek.

Vaše cesta začne v Příbrami, ve městě, jehož vývoj významně ovlivnila těžba stříbrných a uranových rud. V příbramském Hornickém muzeu se o historii havířství dozvíte mnoho zajímavého a spoustu věcí si dokonce vyzkoušíte na vlastní kůži, například se podíváte pod zem nebo projedete důlním vláčkem. Muzeum se skládá z několika objektů nacházejících se na více místech a vaše trasa povede přes jeden z nich – skanzen Březové Hory.

Úplně jiný zážitek na vás čeká na Svaté Hoře, kde leží věhlasný barokní poutní areál tyčící se na kopci nad městem. Ve Vysoké u Příbrami spatříte další architektonický skvost – novorenesanční zámek, nyní sídlo Památníku Antonína Dvořáka, který zde často a rád pobýval a dokonce si v zámeckém parku nechal postavit vlastní vilu. Po této zastávce pokračujte do podbrdského města Rožmitál pod Třemšínem, jehož dominantou je renesanční zámek vzniklý přestavbou gotického hradu.

Dalším zdejším lákadlem je zrekonstruovaný tovární areál, jenž nyní využívá Podbrdské muzeum. Zde si prohlédnete expozice věnované životu a odkazům pánů z Rožmitálu, skladateli Jakubu Janu Rybovi, autorovi České mše vánoční. Zalíbí se tu také obdivovatelům historických automobilů, které jsou rovněž součástí muzejních expozic.

Až dorazíte do města Březnice, neodjíždějte dříve, než si prohlédnete renesanční zámek zdobený sgrafity. Přes obce Chrást a Třebsko se dostanete zpět do vašeho výchozího i závěrečného bodu, do Příbrami.

