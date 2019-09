Předběhněte Zdeňku Seidlovou na neobvyklé trati! Hraje se o boty Columbia | iSport.cz

Další ze závodů pod naší hlavičkou se blíží, poběží nejen dospělí, ale i děti, přihlaste se na iSport LIFE Columbia divoký závod Šárkou! Už v sobotu 19. října odstartují v pražské Divoké Šárce stovky běžců, kteří se vydají na trať dlouhou sedm kilometrů.

Pro hobíka zvyklého běhat nic neobvyklého, zato pro sprinterku Zdeňku Seidlovou (přečtěte si rozhovor) štreka jako pro jiného maraton. Kromě toho, že můžete v tento den bojovat sami se sebou a s tratí, připravili jsme si pro vás vloženou soutěž. Z těch, kteří na závodě sprinterku předběhnou, vylosujeme jednoho muže a jednu ženu, kteří si budou moct vybrat běžecké boty Columbia Montrail z aktuálního katalogu F19 (dle aktualní skladové dostupnosti).

Zdeňko, jste sprinterka, nedokáži si představit, jakou nejdelší trasu v kuse jste v životě běžela?

„Jsem čtvrtkařka, takže do tréninku mám občas zařazené fartleky, ale i ty se spíše pohybují jen kolem pěti až šesti kilometrů a ještě jsou v pohodovějším tempu. Takže

ve vašem závodu mě předběhne asi víc lidí, než by vás napadlo. A abych odpověděla na otázku, jakou nejdelší trasu jsem v životě běžela, tak upřímně sama nevím. Nejdelší klus v tréninku byl okolo deseti kilometrů. A závod? Tak to bylo asi na základní škole - nějaký přespolní běh okolo 1500 metrů. Mně se zdá i těch 400 metrů, na které se specializuji, dlouhých.“ (smích)

Jaká očekávání máte tedy z našeho závodu na sedm kilometrů, kde je i nějaký kopeček? Přece jen je to mimo vaši disciplínu a závodníky bude zajímat, kdo z nich má proti vám šanci.

„Nebojte se, budu se snažit běh nepodcenit a neběžet to jen jako trénink. Přesto ale budu vůbec ráda, když závod doběhnu kolem 40 minut. Upřímně se mi ale těžko odhaduje, jak se mi poběží. Jsem na začátku své přípravy a v žádném běhu na dlouhou trať si nelibuji, ať tam jsou kopce či nejsou.“

Jak bude vypadat váš den před závodem, kdy a co asi budete naposledy jíst, jak a kdy se zahřejete, rozcvičíte?

„Upřímně o rozcvičení před závodem jsem ještě nepřemýšlela a asi se ohledně toho s někým poradím. Ale nebudu z toho dělat nějakou vědu. Start je v 11:30, tak asi pul hodinky předem si půjdu zaklusat - zahřát se, pak se lehce protáhnu a možná zařadím něco z běžecké abecedy. A co se týče jídla, tak se nejspíš nasnídám jako běžně před tréninkem či jiným závodem, to znamená - ovesnou kaši a ovoce se zeleným čajem.“

Dá se u vás jako sprinterky očekávat, že až uvidíte cílovou čáru, bouchnou ve vás saze a bude chtít ještě pár sekund k dobru urvat?

„Jak jsem zmiňovala, netuším, jak na tom budu, ale určitě nemám v povaze nic vzdávat a budu se snažit nevyplácat všechny síly hned ze začátku. I v tréninku se snažím běhy stupňovat, tak uvidíme, jak pro mě tahle trať bude náročná a jak se s ní popasuji.“

Dospělým bude patronkou i olympionička Šárka Strachová, která závod odstartuje. Dospělí získají jako dárek (při včasné registraci a platbě startovného do 1. října 12:00 hodin) ve startovním setu funkční tričko Columbia s originálním potiskem závodu v hodnotě 649 korun.

Získejte funkční tričko Columbia zdarma • Foto Superlife

Na iSport LIFE Columbia divoký závod Šárkou dorazí však i děti. Čekají na ně trasy od 500 do 1500 metrů, podle jejich věku, v cíli medaile a balíček s překvapením. Více se dozvíte v propozicích závodu.

Děkujeme partnerům závodu, kterými jsou: Columbia Hello bank, Auto Podbabská, BCE a vřelé díky za poskytnutí zázemí SK Aritma Praha v Kempu Džbán.

Titulární partner Columbia by vám rád představil tyto produkty, které můžete zakoupit například ZDE.



Trička i běžecké šortky jsou pak vybaveny kombinací technologií Omni Shade, která chrání před nežádoucími slunečními paprsky, Omni-Wick, která odvádí vlhkost od těla a umožňuje její rychlé odpařování, revoluční potem aktivovanou chladící technologií Omni-Freeze ZERO, která díky polymeru ve tkanině snižuje celkovou teplotu materiálu, urychluje proces odvádění vlhkosti a zajišťuje okamžité ochlazení s dlouhotrvajícím účinkem • Foto Columbia

