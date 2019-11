Členem Adidas základny pro běžce může být každý. Krásná kapitánka prozrazuje jak

Adidas otevřel v Praze novou základnu pro všechny milovníky běhu. Co udělat pro to, abyste si sem mohli přijít zdarma několikrát týdně zatrénovat? To vám prozdradí česká reprezentantka v lakrosu a kapitánka Adidas Runners Adéla Blahovcová.

Jak jste se dostala k lakrosu? V Česku nejde o úplně obvyklý sport.

„K pohybu mě vedli už moji rodiče, takže ke sportu jsem měla vždy velmi blízko. Dříve jsem závodně lyžovala, hrála volejbal, tančila, plavala, ale už na základce jsem poprvé vyzkoušela i lakros. Pocházím totiž z Černošic, což je hned vedle Radotína – hlavního českého města lakrosu. Moje paní učitelka na základní škole byla trenérka české reprezentace, takže jsem si jej díky ní mohla poprvé vyzkoušet. Pořádně jsem začala hrát později na střední škole a už jsem u toho zůstala."

Co hraní lakrosu vůbec obnáší?

„Původní hráči lakrosu byli američtí indiáni. V každé vesnici měli tehdy svůj tým a navzájem mezi sebou soutěžili. Z původního lakrosu se pak vyčlenilo několik dalších typů. Konkrétně já dělám ženský field lakros, který se hraje na fotbalovém hřišti. Tým je složený z devíti hráčů včetně brankáře a hrajeme 4x15 minut. Během zápasu si přihráváme balónek pomocí lakrosky, což je taková hůl se síťkou, kterou střílíme i góly."

Kromě toho, že jste českou reprezentantkou v lakrosu, vedete také komunitu běžců Adidas Runners. Jak jste se dostala od lakrosu k běhání?

„Když jsem začínala v reprezentaci, naši kapitánkou byla Veronika Brychcínová, která kromě toho, že výborně hrála lakros, také skvěle běhala. Moc se mi líbilo, že propojuje dva různé sporty. A jelikož byla Verča mou velkou motivací a člověkem, ke kterému jsem vzhlížela, rozhodla jsem se vyzkoušet to taky."

Jak dlouho už se tedy věnujete běhu?

„Běhám zhruba deset let – od svých dvaceti. Nejsem ale žádný profesionál, byl to pro mě vždy spíše koníček. Snažím se, aby byly mé tréninky pestré, protože takhle mě to nejvíc baví. Pořád hraju lakros, v rámci Adidas Runners vedu funkční tréninky pro ženy a občas chodím plavat."

Jaká je přesně vaše úloha vrámci týmu Adidas Runners?

„Adidas Runners Prague je mezinárodní komunita běžců, která funguje po celém světe. Já zaštiťuji tento projekt právě u nás v Praze. Nově jsme otevřeli multifunkční prostor Adidas Runbase Prague, který mám na starosti. Ten slouží jako domovská základna pro všechny naše členy. Náš tým v Praze kromě mě tvoří ještě dvě holky – co-kapitánky, které mi pomáhají a 9 profesionálních trenérů. Ti pro nás vedou konkrétní tréninky pro různé tréninkové skupiny."

Říkáte, že Adidas otevřel v Praze nový Runbase, co to znamená?

„Je to běžecká základna pro členy běžecké skupiny Adidas Runners Prague. Multifunkční prostor, kde je cvičící zóna, chillout zóna a samozřejmě šatny a sprchy. Nachází se v Karlíně v ulici Pobřežní 78. Zde se setkávají všichni naši členové, startují odtud naše výběhy, pořádáme tu funkční tréninky a hodiny jógy. Kromě toho jsou tady také různé workshopy, školení a další eventy."

Pokud bych se chtěla stát členem Adidas Runners, co pro to musím udělat?

„Stačí si stáhnout do mobilu aplikaci Adidas Running, prostřednictvím které se přihlásíte ke komunitě Adidas Runners Prague. Po světě existuje celkem 64 komunit v různých zemích, takže je důležité vybrat si z nabídky naši pražskou. Po přihlášení přijdete k nám na Runbase, kde se prokážete prostřednictvím aplikace a můžete se zúčastnit tréninků. Druhou možností, jak se k nám přihlásit, je web www.adidas.cz/adidasrunners. Rozvrhy sportovních aktivit zveřejňujeme zhruba týden dopředu ve Facebookové skupině, kam poté dostanete přístup. Kromě běžeckých tréninků máme v rámci pracovního týdne také pět funkčních tréninků a dvě lekce jógy."

Jaké další výhody plynou ze členství v komunitě?

"Do aplikace se vám načítají všechny tréninky, co s námi absolvujete. Po absolvování pěti běžeckých tréninků se člověk stává členem Adidas Runners a dostává od nás černé členské tričko, v kterém může trénovat a poznávat se tak s našimi dalšími členy. Čím více tréninků s námi lidé absolvují, tím se dostávají na vyšší levely, z kterých plynou další výhody. Například se prostřednictvím nás mohou účastnit různých závodů, eventů a podobně."

Je členství jen pro Pražské?

„Jsme otevřeni úplně všem. Naše komunita je mezinárodní, takže nás navštěvují i lidé ze zahraniční. Na náš trénink může přijít zdarma například i člověk z Milána nebo třeba z Ameriky, stejně jako členové Adidas Runners Prague mohou zase navštívit Runbase v jiných zemích. Stačí se zkrátka zaregistrovat prostřednictvím aplikace. Na druhou stranu u nás v Česku máme zatím jediný Runbase, a to v Praze. Ačkoliv členství není primárně pro Pražany, právě pro ně bude zřejmě ideální."