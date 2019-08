Hodinky, které bude chtít každý. Garmin sází na "slunce", co americký Coros? | iSport.cz

Garmin Genix 6 - lepší než kdy dřív

V Berlíně právě probíhá veletrh IFA, na kterém už bylo v minulosti představeno několik nových produktů Garmin. A také na letošní rok si výrobce připravil novinku – nástupce své nejvyšší řady, model Fenix 6. A pojďme hned na tu nejzásadnější inovaci, kterou je solární nabíjení.

Solární panel je umístěn na hraně ciferníku a Garmin slibuje, že pokud budou hodinky vystaveny slunečním paprskům alespoň tři hodiny denně, výdrž se prodlouží až o tři dny (samozřejmě bez zapnuté GPS). Kromě samotné výdrže baterie se výrobce zaměřil i na lepší správu její spotřeby. Uživatelé by měli přímo vidět, co spotřebovává baterii nejvíc a také se dočkáme přesného odhadu výdrže, nikoliv v procentech, ale ve dnech a hodinách.

Stejně jako dříve u modelu pět, přichází i šestka v několika verzích, tentokrát v tom budou mít zákazníci ale ještě větší zmatek. Variant totiž bude skutečně mnoho. Pro základní orientaci nicméně stačí vědět, že hlavní rozdíl představuje velikost hodinek (51 mm u 6X, 47 mm u verze 6 a 42 mm u 6S) a každá velikost pak bude mít ještě několik stupňů výbavy.

Základnější varianty se obejdou bez hudby, map i Wi-Fi, vyšší verze budou v safírové výbavě a ta úplně nejvyšší přihodí navíc solární nabíjení. Bez ohledu na verze ale dostaly všechny hodinky vylepšený snímač tepové frekvence, kompas, gyroskop, barometrický výškoměr nebo měření hladiny kyslíku v krvi. GPS doplňují systémy Galileo a Glonass. Mezi úplné novinky bude patřit funkce Dynamic Pace Pro, která by měla hodnotit úroveň vašeho tempa v závislosti na terénu, kde se zrovna nacházíte.

Design zhodnoťte sami z přiložených obrázků, zásadní změna ale spočívá v tom, že větší hodinky 6 a 6X nabídnou i větší úhlopříčku displeje. Uživatelé se také konečně dočkají možnosti nastavit šest datových polí při sledování aktivity. Z modelu Forerunner 945 jsou zkopírovány metriky ohledně měření VO2Max, aklimatizace na teplotu a výšku nebo funkce Body Battery.

Ceny se samozřejmě liší podle varianty, začínají ale na 14 990 Kč a za nejvyšší variantu zaplatíte 27 990 Kč. Naprosto přesnou představu o cenách a verzích si uděláte na stránce výrobce.

Amazfit Smart Sports Watch 3 - nový sportovec od Xiaomi

Chytré hodinky od značky Xiaomi patří na českém trhu k nejpopulárnějším. Novinka s označením Sports Watch 3 nabídne především možnost bezdrátového poslechu hudby a vynikající výdrž. S aktivní GPS by to mělo být 35 až 70 hodin, samozřejmě podle zvoleného režimu záznamu. V normálním provozu, s celodenním měřením tepu by měla výdrž být sedmidenní.

Ciferník je chráněn buď tvrzeným nebo safírovým sklem a hodinky jsou také voděodolné do 5 ATM. Uživatelé budou mít na výběr z devatenácti sportovních módů a jejich výkony bude kromě GPS sledovat také navigační systém Galileo a Glonass.

Nejzajímavější je asi cena hodinek, která by se měla pohybovat od 5 500 Kč.

Coros Vertix Ice Breaker snese srovnání s nejlepšími

Tři nejznámější výrobci sportovních hodinek jsou jasní – Garmin, Polar a Suunto. Ale pak jsou tu další, kteří jsou sice méně vidět, ale kvalitativně rozhodně neztrácejí. Mezi takové rozhodně patří americká značka Coros, od které si dnes představíme model Vertix Ice Breaker.

Hodinky mají titanové pouzdro, voděodolnost 15 ATM a fantastickou výdrž 45 dnů. Se zapnutou GPS by to pak mělo být neméně skvělých 60 hodin. Nabídka senzorů je vyčerpávající – srdeční, SpO2, barometr, akcelerometr, kompas, gyroskop i teploměr. K tomu přihoďte dotykové ovládání (doplněné ovládací korunkou) na barevném 1,2” displeji chráněném safírovým sklem a zvýšenou odolnost do extrémního počasí. Nechybí ani pokročilé tréninkové analýzy, zkrátka nic, co byste čekali od špičkových sportovních hodinek.

Cenu výrobce stanovil na 699 dolarů, tj. zhruba 16 500 Kč.

Garmin do toho šlape

Nejenom nové Fenixy, Garmin se stará také o důkladnou podporu svých stávajících produktů. Pokud se při sportování neobejdete bez hudby, máte další možnost, jak přes hodinky poslouchat muziku. Hudební služby Spotify a Deezer nově rozšířil Amazon Music. Ten patří celosvětově zhruba na třetí místo ve streamované hudbě. Pokud si nejste jistí, nic nebrání vyzkoušet službu na měsíc zdarma.

Rozšiřuje se i možnost placení hodinkami Garmin. Nejnověji oznámila možnost placení mBank. Kromě hodinek Garmin je podporována i služba Fitbit Pay. Pokud tedy máte správnou banku i hodinky, placení určitě vyzkoušejte. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že je to opravdu pohodlné.