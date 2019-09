Technologické vychytávky: nejhezčí hodinky i spánek u Apple Watch | iSport.cz

Fitbit Versa 2 zaujmou krásným vzhledem

Pokud se vám líbí design hodinek Fitbit, z nového modelu Versa 2 budete rozhodně nadšeni. Výrobce nabízí řadu líbivých variant a k tomu velké množství různých řemínků, takže vybrat by si měl opravdu každý.

Versa 2 zapracovalo na ještě lepší analýze spánku, kterou je Fitbit už tak proslulý. Vylepšení se dočkal také displej, který je nově typu AMOLED a oproti dřívějšku tak nabídne zářivější barevné podání. Hodinky umožňují uložení hudby do paměti a spolupracují s hudebními aplikacemi jako je Spotify či Deezer. Ovládání je řešeno dotykovým displejem ve spolupráci s jedním tlačítkem a případnou podporou hlasových povelů přes vestavěnou funkci Amazon Alexa.

Potápět se s hodinkami můžete až do hloubky 50 m a najdete zde 15 sportovních režimů. Výdrž by se měla pohybovat kolem pěti dnů. Podporována je také platební funkce FitBit Pay, kterou u nás umí například mBank. Zásadní vadou na kráse je tak pouze chybějící GPS. Jinak by se jednalo asi o nejhezčí sportovní hodinky, které byste si mohli v současnosti pořídit. Hodinky se dají předobjednat na stránkách výrobce za 200 euro (cca. 5 200 Kč), případně za 250 euro (cca 6 500 Kč), pokud se rozhodnete pro edici se speciálním, luxusnějším řemínkem.

Amazfit GTS vykrádá Apple Watch

Toužíte po Apple Watch, ale jsou pro vás příliš drahé? Tak to vás rozhodně zaujmou Amazfit GTS. Nejenom, že podobně vypadají, velmi blízko k sobě má i grafická podoba menu nebo ciferníky.

Displej je dotykový s velmi vysokým rozlišením 341 ppi. Nechybí ani voděodolnost nebo velmi solidní výdrž na baterii – až 25 hodin se zapnutou GPS nebo dva týdny normálního provozu, kdy hodinky budou komunikovat s mobilem. Pokud si ale vystačíte jen se zobrazením hodin, výdrž se údajně vyšplhá až někam ke 45 dnům! Hodinky se samozřejmě budou nabízet v několika líbivých barevných provedeních. Na výběr bude dvanáct sportovních režimů.

Přesná cena ještě nebyla stanovena, ale odhady hovoří zhruba o 3 500 Kč, což je mnohonásobně levnější, než kolik byste zaplatili za Apple Watch.

Amazfit GTS • Foto Sport

Apple Watch se naučí spát. Konečně

Pokud používáte Apple Watch, určitě už vás někdy napadlo, proč hodinky nenabízejí nějakou podobu spánkového režimu. Vždyť podobnou funkcí se chlubí i výrazně levnější a horší konkurence. Důvodem byla především horší výdrž baterie a logické chování uživatelů, kteří Apple Watch dobíjejí především přes noc.

Podle řady zákulisních náznaků by se ale situace měla konečně změnit. S novou verzí Apple Watch, která se snad objeví už za pár dnů, by totiž konečně měla přibýt funkce pro spánek. A nebyl by to Apple, kdyby se ji nesnažil vymyslet co nejlépe pro potřeby uživatele. Těm by tak mělo večer přijít upozornění, aby si hodinky dobili. Při spaní pak budou hodinky sledovat především srdeční frekvenci, pohyb těla a zaznamenávat zvuky. Na základě těchto faktorů pak vyhodnotí kvalitu spánku.

Zajímavě zní i možnost automatické aktivace funkce Nerušit, pokud hodinky zjistí, že jste usnuli. Naopak, pokud se proberete ještě před zvoněním budíku, hodinky jej automaticky deaktivují. Tak snad nezaspíme.