TEST: ON Cloudstratus. Jako obláčky, za švýcarskou kvalitu se musí připlatit | iSport.cz

Zabrousíte-li do meteorologického slovníku, pak zjistíte, že stratus je pojmenování oblaku, který se vyskytuje těsně nad zemí a vytváří souvislou vrstvu připomínající peřinu. A právě mechově měkká peřina by měla být tím, co se vám vybaví, když si obujete nový model Cloudstratus od švýcarské značky ON.

Už na základě technických parametrů může být jasné, že jste narazili na botu určenou pro pravidelný objemový trénink poskytující maximum opory a komfortu. Hmotnost 315 gramů ve velikosti UK8 není zrovna málo, ale u vysoce tlumených objemovek to na druhou stranu není nijak neobvyklá hodnota. Drop je standardních osm milimetrů a mohutnost tlumení v patě se blíží třem centimetrům.

Podle těchto hodnot by se mohlo zdát, že máte v rukou další ze silničních tréninkových bot, které nijak nevyčnívají z řady. Stačí se ale podívat na botu samotnou a bude vám okamžitě jasné, jak moc jste se mýlili.

Značka ON je proslulá svým tlumením na principu samostatných gumových, nebo pěnových obláčků. Efektivita oblačného tlumení se postupem času zlepšuje a Cloudstratus posouvá tuto technologii do zcela nové dimenze. Poprvé v historii se totiž objevují dvě řady vzduchových kapslí, nebo chcete-li obláčků. Díky tomu by se mělo jednat o nejpohodlnější a nejtlumenější ONy, jaké kdy spatřily světlo světa.

SIlniční tréninkové boty ON Cloudstratus • Foto Vít Kněžínek

Tužší tlumicí pěna

Pro konstrukci mezipodešve byla použita tlumicí EVA pěna Helion. Ta je sama o sobě poměrně tvrdá a krásně udržuje obláčky v požadováném tvaru. Nutno ale podotknout, že tato tvrdost se negativně projevuje i na celkovém komfortu a z hlediska měkkosti a pružnosti se Cloudstratus nemůže rovnat s modely tlumenými kompaktními TPU materiály, nebo mechovější EVA pěnou. Komfort tlumicí vrstvy se naplno projeví při dopadu na patu. Běžíte-li přes špičku, nebo střed chodidla, pak očekávejte, že Helion v kombinaci s obláčky menších rozměrů bude poskytovat pouze lehce nadprůměrnou úroveň tlumení.

Celková míra tlumení je ale dostačující a pokud nehledáte to nejlehčí, co trh s běžeckými botami nabízí, pak vám Cloudstratus poslouží skvěle bez ohledu na vaši hmotnost, nebo preferovanou délku běžeckých tras.

Zásadním pozitivem je velmi vysoká stabilita. Cloudstratus drží jako přibitý a žádný problém nepředstavuje ani výrazná pronace, nebo zvlněný, či rozbitý povrch. S použitím mimo asfalt a zpevněné cesty ale nepočítejte. Do těchto podmínek není bota určena a do malých mezer mezi jednotlivými obláčky se velmi rády chytají malé kamínky a další nečistoty. Podešev kryje celou kontaktní plochu a použitá gumová směs vám zajistí spolehlivý záběr na suchém i mokrém podkladu.

SIlniční tréninkové boty ON Cloudstratus • Foto Vít Kněžínek

Neuvěřitelně kvalitní zpracování

Co musím vyzdvihnout velmi vysoko je svršek. Jeho tvar je poměrně úzký a někteří uživatelé si stěžují na příliš vysoký podpatek, ale obecně sedí Cloudstratus na noze velmi dobře a díky hvězdicovitému uchycení tkaniček je možné boty uvázat s maximální přesností tak, abyste o nich ani nevěděli.

Kromě skvělého fitu musím vyzdvihnout i celkové zpracování. Už dávno jsem neměl tu čest s botou, která by byla vyrobena tak kvalitně a precizně, jako právě Cloudstratus. K tomu připočtěte i povedenou barevnou variantu a dostanete botu, kterou nebudete chtít sundat z nohou.

Ve výsledku se jedná o robustní tréninkovou botu, která nabízí solidní komfort, skvělé zpracování, velmi dobrý fit a jízdní vlastnosti, které ocení zejména běžci dopadající přes patu. Pro pravidelné tréninkové využití je tato bota jako stvořená. Počítejte ale s tím, že měkkost tlumicí vrstvy nebude na maximální možné úrovni a díky švýcarské vlajce u loga ON je i pořizovací cena lehce vyšší, než u většiny konkurence v této kategorii. Za vyšší pořizovací cenu se vám ale boty odvděčí neuvěřitelně precizním zpracováním a celkově velmi vysokou kvalitou.