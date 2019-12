Jak vybrat chytré hodinky v několika krocích: GPS, výdrž, smart funkce a cena?

Vyznat se v širokém trhu chytrých hodinek a náramků, může být práce na několik dní. Na jaké otázky si musíte odpovědět, než se do hledání pustíte, aby bylo hledání těch pravých jednodušší? Ani ty nejdražší neumí všechno nejlépe, vždy půjde o kompromis. Před nákupem musíte mít jasno, co od svých „smartwatch“ čekáte. Teprve pak můžete na trhu hledat ten správný mix vlastností.

Nastudujte si terminologii Chytré hodinky – definice není nijak ostrá, ale jde o hodinky, které umí víc, než zobrazit čas, a data bezdrátově pošlou so chytrého telefonu.

– definice není nijak ostrá, ale jde o hodinky, které umí víc, než zobrazit čas, a data bezdrátově pošlou so chytrého telefonu. Smartwatch – anglický výraz pro totéž.

– anglický výraz pro totéž. Fitness náramek – spíše než o rozdíl ve funkcích jde o formu, vzhled. Náramek má menší displej než hodinky, je drobnější, užší, část s elektronikou nevystupuje mimo šířku danou řemínkem.

– spíše než o rozdíl ve funkcích jde o formu, vzhled. Náramek má menší displej než hodinky, je drobnější, užší, část s elektronikou nevystupuje mimo šířku danou řemínkem. Nositelná elektronika, nositelnosti – výraz, který před několika lety vzniknul pro veškerou elektroniku, kterou může člověk nosit na svém těle. Helmy, brýle, senzory, hodinky, náramky… Postupem času se však výrazy stále více omezují pouze na zápěstí, tedy hodinky a náramky.

– výraz, který před několika lety vzniknul pro veškerou elektroniku, kterou může člověk nosit na svém těle. Helmy, brýle, senzory, hodinky, náramky… Postupem času se však výrazy stále více omezují pouze na zápěstí, tedy hodinky a náramky. Wearables – anglický výraz pro totéž.

– anglický výraz pro totéž. Sporttester – chytré hodinky, které nabízí pokročilé funkce pro sportovce. Sledují více veličin, změří více sportovních disciplín, obsahují pokročilé tréninkové a analytické funkce.

– chytré hodinky, které nabízí pokročilé funkce pro sportovce. Sledují více veličin, změří více sportovních disciplín, obsahují pokročilé tréninkové a analytické funkce. Hybridní hodinky – kombinují vzhled klasických hodinek se skutečnými rafičkami a chytré funkce.

– kombinují vzhled klasických hodinek se skutečnými rafičkami a chytré funkce. Workout, aktivita – záznam sportovní činnosti. Podle druhu se sledují různé veličiny. U běhu je to čas, vzdálenost, ale třeba také srdeční tep, u cyklistiky se přidá kadence šlapání, při horské tůře je důležité převýšení, úplně je to v posilovně nebo při běhu na pásu...

Na co chcete chytré hodinky? Na parádu, na počítání kroků, na notifikace z mobilu, na aplikace, abyste mohli nechat mobil doma, na horské túry, na běh, na plavání, na potápění a sport obecně, na kontrolování ceny akcií, na přehrávání hudby, na bezkontaktní platby, na sledování zdraví, měření krevního tlaku, sledování srdeční aktivity, na mapování menstruačního cyklu a určení plodných dní, jako diskrétní budík, na telefonování, na ovládání chytré domácnosti, na fotografování, na navigaci, na sledování nadmořské výšky, na sledování dětí při pohybu po městě, pro babičku na detekci pádu… Testy a vybavení TEST Samsung Galaxy Fit: elegance, jednoduchost a spolehlivost Tohle všechno a ještě více umí chytré hodinky. Ale ne jeden model. Je úplně v pořádku, pokud na své budoucí hodinky kladete více požadavků, ale stanovte si priority, ptejte se, jak dobře kterou funkci splňují a kolik za to zaplatíte. A pozor. V tomto světě se platí dvakrát – penězi a energií, neboli výdrží baterie.

Co o vás řeknou hodinky Někomu na vzhledu nezáleží. Chcete chytré hodinky jen na tu chvíli, kdy si jdete zaběhat do lesa a nepotřebujete se jimi chlubit? Skvěle, ušetříte. Zaměřte se na informace, které vám hodinky o sportovním výkonu poskytnou. Ale ani přesun opačnou stranu spektra – „chci reprezentativní hodinky k obleku“ – nemusí znamenat astronomické ceny. Existují chytré hodinky, které se tváří jako klasické analogové a své chytré funkce skrývají. Ale i mezi hodinkami s displejem existují krásné kousky, které v kombinaci s vhodným řemínkem nadělají velkou parádu. Obecně však platí, že je u hodinek design důležitější než třeba u telefonu. Telefon schováte do pouzdra, pak do kapsy a když už jej vytáhnete, tak je vidět jenom displej. Zato hodinky jsou pořád na očích. Nevybírejte pouze podle obrázků, zajděte se na hodinky podívat do obchodu, jedině tak získáte dojem z materiálu a jeho zpracování. Myslete na to, co o vás hodinky říkají. Máte na ruce Apple Watch? Pak je jasné, že v kapse máte iPhone. Máte podivný plastový křáp z čínského e-hopu? Pak patrně nemáte peníze (nebo vkus). Hodinky od Garminu fungují jako skvělé téma na prolomení ledů – kupují se hlavně kvůli sportu, takže se stačí zeptat na disciplínu, a už máte téma k hovoru. Pro dámy mohou stejnou službu udělat lesklá sklíčka od Swarovskeho rozesetá kolem ciferníku…

Cena Nejjednodušší fitness náramky začínají na pětistovce. Najdete i levnější, ale zpravidla půjde o pochybnou čínskou produkci, kterou bez kvalitních referencí rozhodně nekupujte. Špičkové sporttestery se tlačí nad 20 tisíc korun. Pokud vynecháme diamanty vykládané extrémy a speciální edice, které pracují s designem, nikoliv funkcemi, o moc výše se s cenou nedostaneme. Testy a vybavení TEST: Garmin Fenix 6. Doplněk za 28 tisíc, přesto na ně lidé stojí fronty Pokud kupujete první chytré hodinky, raději se držte s cenou při zemi. Možná jste si v hlavě odpověděli na všechny důležité otázky, ale praxe může mnohé změnit. Až v reálu poznáte, které funkce vám dávají smysl, které jsou zrovna pro vás zbytečné. Až budete kupovat druhé hodinky, už budete mít jasno a můžete připlatit za kvalitu či posílení funkcí, které opravdu využijete.

Mám iPhone, mám Android Máte iPhone? Pak jsou na prvním místě Apple Watch. Apple dokonale těží z kontroly nad svým ekosystémem, spolupráce obou zařízení je skvělá a o světelný rok před konkurencí, nabídka aplikací nemá obdoby. K iPhonu připojíte i celou řadu jiných hodinek, ale musíte pro to mít nějaký pádný argument – nižší cenu, násobně delší výdrž baterie, design... Testy a vybavení Pět tipů: Nejlevnější sporttestery, které stojí za to! Xiaomi, Suunto, Polar i Garmin Výhodou Androidu je pestrost nabídky. Většinu hodinek připojíte jak k iPhonu, tak k Androidu, ale zejména levnější náramky kompatibilitu s Applem vynechávají.

Funkce vs. výdrž baterie Dá se říct, že mezi schopnostmi hodinek a výdrží baterie platí nepřímá úměra. Čím více funkcí, tím kratší výdrž. Pokud někdo tvrdí, že toto pravidlo zlomil, tak buď deklarované funkce ošidil (moderně se tomu říká optimalizace), nebo dal do hodinek tak velkou a těžkou baterii, že výsledný stroj bude otravné nosit na zápěstí. Začít můžeme u chytrého náramku, který umí pouze počítat kroky a tuto informaci předá do aplikace v mobilu. Baterie může vydržet klidně dva měsíce. Kroky vám spočítají i nádherné kovové rafičkové hodinky s koženým páskem, které signalizují procento plnění nastaveného cíle kroků pomocí řady téměř neviditelných mikrodiod. Baterie vydrží i těžko uvěřitelný rok, pak ale musíte k hodináři, který tělo rozdělá a vloží novou jednorázovou baterii. Na druhém konci spektra stojí Apple Watch. Umí neuvěřitelné věci a nainstalujete do nich nespočet kvalitních aplikací, ale krutou daní je výdrž baterie. Při méně náročném způsobu používání vydrží dva dny, ale v extrémních případech (zapnutá GPS, připojená bezdrátová sluchátka a streamování hudby přes integrovanou SIM kartu) jsou po třech hodinách mrtvé. Pokud budete přes LTE telefonovat, je Applem udávaná výdrž pouze 1,5 hodiny. Extrémní případy tedy máme, všechny ostatní náramky a chytré hodinky jsou někde mezi nimi. Každodenní nabíjení zní jako velká otrava, ale i na to se dá zvyknout, prostě „krmení baterie“ zařadíte mezi pravidelné rituály. Někde kolem dvou týdnů přichází psychologický zlom, se kterým přestanete výdrž vnímat, protože i baterie nabitá na méně než 10 % znamená, že klidně můžete vyrazit do nového dne a hodinky bezpečně vydrží až do večera.

Spolupráce s mobilem Notifikace z mobilu jsou jedním z hlavních motivů, proč chtít chytré hodinky. V kapse pípne telefon, vy zvednete zápěstí a okamžitě máte jasno, zda je nutné reagovat. Při desítkách notifikací denně už se to vyplatí. Mobil Pohotovost vedle telefonů začíná vykupovat také chytré hodinky. Služba má dvě podmínky Rozhodně se ale nespokojte s informací od výrobce, že „hodinky umí notifikace“. Ptejte se na podrobnosti. Které aplikace se z mobilu dostanou až do hodinek? Co přesně se zobrazí? Některé levné modely vám oznámí, že přišla zpráva, ale už nezobrazí její předmět nebo začátek textu. To už je skoro zbytečné... Některé hodinky mají problém se zobrazením české diakritiky a z takto poškozeného textu se také mnoho nedozvíte. Skvělé je, když lze na notifikace reagovat. Sofistikovanější systémy vás v odpovědi na příchozí zprávu nechají namluvit hlasový vzkaz, nebo převedou hlas na text. Hodně práce však ušetří i prosté odeslání vztyčeného palce, nebo některá z jednoduchých předem připravených odpovědí. Velkou službu udělá i možnost smazat příchozí e-mail, který vás už později neotravuje ani v mobilu, ani v počítači. Z hodinek můžete ovládat přehrávač v mobilu, na dálku aktivovat spoušť fotoaparátu, nebo přepínat slajdy v prezentaci. Modely s mikrofonem vás nechají komandovat hlasového asistenta (Siri, Google Assistant) a když se přidá i reproduktor, můžete telefonovat, aniž byste vzali do ruky smartphone.

Aplikace, ciferníky, operační systém Uzavřený systém znamená, že jsou možnosti dané výrobcem a novou funkci dostanete pouze s aktualizací softwaru. Stejné je to s nabídkou ciferníků – vybírat lze pouze z předinstalované nabídky, někdy tuto funkci přebírá aplikace v mobilu. Na druhé straně spektra jsou otevřené operační systémy, do kterých můžete instalovat aplikace podobně jako do smartphonů. V tomto směru jsou nejdál (aktuálně trochu pokulhávající) Google Wear OS a hlavně Apple Watch. Právě Apple aktuálně prodává polovinu všech chytrých hodinek na globálním trhu a zpětně se to promítá i do zájmu vývojářů. Pro Apple Watch existuje nespočet velmi kvalitních aplikací. Testy a vybavení Recenze: Apple Watch Series 4 - o parník před konkurencí Někde napůl cesty zůstávají FitBit, Garmin a Samsung, kteří také mají obchody s aplikacemi, ale tituly jsou spíše jednodušší. I tady si však vyberete z bezpočtu ciferníků, u Garminu většinou zdarma, u FitBitu jsou ty kvalitnější často placené.

Rozměry a hmotnost Tohle je něco, co můžete srovnávat v tabulkách, ale až reálná zkušenost vám otevře oči. Zajděte do obchodu, zkoušejte. Zaměřte se i na nezměřitelné vlastnosti – některé hodinky vystupují z řemínku více než jiné a pak si překáží s rukávem. Drobnost, ale bude vás otravovat celé roky. Možná se vám zdá, že 93 gramů není mnoho, ale zkuste to nosit na zápěstí celý týden v kuse. Možná pak oceníte nižší a výrazně levnější plastový model, o kterém ani nebudete vědět. Zvažte také mohutnost vlastního zápěstí – jinak budou stejné hodinky vypadat na ramenatém kulturistovi, jinak na křehké dívce se sotva poloviční hmotností. Někteří výrobci tomu jdou naproti a nabízejí své hodinky ve dvou (Apple, Samsung) nebo třech (Garmin) velikostech. Někdy se mírně liší funkcemi, někdy jen kapacitou baterie.

Na sport! Ale na jaký? Nestačí podívat se do seznamu aktivit, které umí hodinky změřit, zajímejte se o podrobnosti. Odstrašujícím příkladem jsou jednoduché náramky bez GPS, které u běhu měří čas, spočítají kroky, ale uběhnutá vzdálenost je pouze odhadnutá a v záznamu „workoutu“ pochopitelně chybí trasa. Jsou hodinky, které slibují měřit plavání, ale vlastně jen stopují čas a přidají jakousi hodnotu spálených kalorií, která nijak nesouvisí s tím, co jste ve vodě předváděli. Plavání s hodinkami podrobněji řeší web mobilmania.cz zde. Záznam běhu s časem, vzdáleností, rychlostí, trasou a grafem srdečního tepu je solidní základ. Kvalitní sporttestery přidávají další hodnoty jako je SpO2, oxymetrem změřené nasycení krve kyslíkem, nebo pokročilejší tréninkové funkce, které vás provedou přípravou třeba na půlmaraton a kromě tréninkových dávek doporučí také odpočinek. Na horské túry a horolezcům se bude hodit integrovaný barometr/výškoměr, který prozradí aktuální nadmořskou výšku a převýšení na trase. Své funkce mají potápěči, jachtaři, lyžaři, kulturisté, atd. Některé hodinky lze připojit k běžeckým pásům, cyklistickým trenažérům a dalším strojům, které předají přesné informace o aktivitě. Zajímejte se také, s jakými sportovními platformami umí hodinky spolupracovat. Třeba Garmin nemá problém po každém výkonu poslat data na Endomondo nebo Stravu, ale takový Amazfit je lakomý, data zobrazí jen ve své vlastní aplikaci a dál je nedostanete.

Hudba v mobilu Nepleťte si schopnost hodinek ovládat hudební přehrávač v mobilu. Tady jde o možnost přímo k hodinkám připojit bezdrátová sluchátka a dostatečně velké úložiště pro hudební soubory. Ptejte se také po způsobu, jakým se hudba dostává do paměti a snažte se vyhnout pomalému přenosu přes Bluetooth. Wi-Fi a kabel jsou rychlejší. Testy a vybavení Sporttester pro chudé. Jak funguje krokoměr? Jaký typ je nejlepší? Do některých hodinek lze instalovat aplikace na streamování hudby (Spotify, Deezer, Apple Music, Google Music atd.). Buď můžete přehrávat přímo z internetu, ale musíte zajistit konektivitu. Zpravidla až placené verze služeb umožní uložit hudbu pro offline přehrávání, jen na to musíte myslet předem v dosahu Wi-Fi.

Stačí Bluetooth, nebo je potřeba Wi-Fi? Nejpočetnější skupina chytrých hodinek se přes Bluetooth připojuje k mobilu. Komunikace je oboustranná, hodinky mohou spolupracovat s aplikacemi v mobilu, využívají připojení k internetu, které má telefon k dispozici. I takové hodinky dokáží pracovat samostatně. Třeba můžete jít běhat a mobil nechat doma. Informace o aktivitě se synchronizují později, až se obě zařízení znovu spojí. Bluetooth lze použít pro připojení bezdrátových sluchátek, kdy se hudba nepřehrává v mobilu, ale přímo v hodinkách. Problémem Bluetooth je občasné nestabilita spojení. Někdy jsou na vině hodinky, někdy mobil. Tohle stojí za chvíli hledání uživatelských zkušeností na diskuzních fórech, protože tohle vám ani výrobce, ani prodejce neřekne. Na straně mobilů je problém s těmi výrobci, kteří se silně orientují na výdrž baterie, tedy šetří energii, kde se dá, a někdy tím trpí i připojené hodinky. Jmenovitě se mějte na pozoru, pokud máte mobil od Huawei a Nokie. Skvělá je tady dvoutýdenní lhůta na vrácení zboží u českých e-shopů. Kupte si hodinky, vyzkoušejte je a kdyby v tomto směru nastal problém, zbavte se jich. Občas tyto problémy vyřeší update, ale spoléhat se na to nedá. Pokročilejší hodinky k Bluetooth přidávají Wi-Fi, takže si v řadě situací poradí i bez mobilu v roli prostředníka. Zvláště Apple se snaží o čím dál větší nezávislost Apple Watch na iPhonu, stále více aplikací běží přímo v hodinkách, aniž byste museli mít protějšek stejné aplikace v mobilu. Benefit pro uživatele? Záznam z běhu se do Endomonda (či jiných podobných služeb) dostane hned jak se hodinky dostanou k signálu známé Wi-Fi sítě. Hodinky si samy stáhnou informace o počasí nebo třeba ceně bitcoinu, i když se mobil vybije, nebo jej zapomenete doma. Dalším argumentem je vyšší rychlost Wi-Fi, což poznáte typicky při stahování hudby do hodinek.

Potřebuji SIM kartu v mobilu? Zjednodušeně: ne. U nás to teď nedává velký smysl. Existují mobily (opět typicky čínské), které mají tvar hodinek a nosí se na zápěstí. Do těch se vkládá klasická plastová SIM karta. Kvalita, výkon, výdrž baterie a ovladatelnost jsou většinou pochybné a doporučuji tuto kategorii úplně vynechat – není dobrá ani jako mobil, ani jako hodinky. Hitem posledních let jsou chytré hodinky s integrovanou kartou eSIM. Cílem je opět nezávislost na mobilu, aplikace komunikují přímo s internetem jako v případě Wi-Fi, rozdíl je v tom, že tady máte konektivitu k dispozici všude tam, kde je signál mobilního operátora. eSIM v hodinkách má skvěle zvládnuté Apple, v podporovaných zemích do nich dostanete stejné číslo jako do mobilu. Problém je, že čeští operátoři je nepustí do sítě, takže je u nás jednoduše nevyužijete. U nás zvládá eSIM pouze Samsung, má podporu Vodafonu i T-Mobilu, ale operátoři zůstali na půl cesty, pro hodinky nenabízí žádné speciální tarify a budete mít jiné telefonní číslo, než v mobilu.

Potřebuji GPS? Dá se žít i bez ní a ušetříte, ale také přijdete o možnosti, které nabízejí aplikace pracující s lokalizací. Některé hodinky si umí „vypůjčit“ lokalizační data z připojeného mobilu, ale není to ideální, některé kombinace hodinek a mobilu nefungují dobře (ale o tom už byla řeč ve stati o Bluetooth). Hlavním argumentem pro GPS je sport. GPS v hodinkách je jistota, že záznam vašeho běhu či jízdy bude obsahovat v mapě vyznačenou trasu. Ale s GPS pracují třeba i aplikace na počasí – poznají, kde zrovna jste, a stáhnou informace platné přímo pro vaši lokalitu. Skvělé jsou navigační aplikace, které vás provedou městem, aniž byste na každém rohu museli vytahovat telefon z kapsy... Kromě GPS se můžete setkat se alternativních satelitních geolokačních systémů. Ruský GLONASS, evropský Galileo, čínský Beidou. Jejich aktivace může zpřesnit určení polohy. Zajímavé je, že pro některé systémy není nutný nový hardware a jejich podporu lze získat s aktualizací softwaru hodinek. Můžete narazit na debaty nad přesností lokalizace jednotlivých modelů, ale z pohledu začátečníků si je dovolím označit za zanedbatelné.

Dotykový displej ano či ne? Ano i ne. Záleží na prioritách. Pokud chcete hodinky především na sport, dotykový displej vynechte. Při akčních sportech (a tentokrát tím myslím i běh nebo kolo v terénu) není čas a klid na to, abyste se trefovali se do virtuálních prvků na displeji. Potřebujete rychle chytnout hodinky, stisknout tlačítko na boku a cvaknutí, které vám dá jasnou odezvu, že byl povel proveden. Dotykové displeje mají problém s rukavicemi a zpocenými nebo mokrými prsty. Při styku s vodou občas dělají šílené věci, ale s plaváním výrobci počítají, to se dotyková vrstva deaktivuje. Ve všech ostatních případech (a pokud vám při sportu nesejde na ztracené sekundě) bude lepší dotykový displej. Uživatelské prostředí je tvárnější, vývojáři aplikací mají větší volnost, snáze se listuje delšími seznamy, většinou platí, že cokoliv děláte, s dotykovým displejem se rychleji dostanete k cíli.

Rafičky, transreflex, IPS, OLED, kruh nebo obdélník? Jedna skupina chytrých hodinek zobrazuje čas neustále, druhé musíte probudit. Níže vyjmenované technologie pokrývají 99 % nabídky, vymyká se jen pár exotických modelů. Vzácná skupina hybridních chytrých hodinek má skutečné rafičky a displejem pod nimi. Čas vidíte na první pohled, displej neruší a nespotřebovává energii, aktivuje se až na váš povel. Transreflexivní displej má výhodu v tom, že při nízké spotřebě energie zobrazuje neustále. Existují černobílé i barevné verze, barvy jsou nevýrazné, ale odměnou je bezkonkurenční kontrast a čitelnost na přímém slunci. Čím více světla na displej dopadá, tím lépe jsou informace čitelné, ve tmě musíte zapnout podsvícení. Tyto displeje používá Garmin a další výrobci především sportovních hodinek. Pak jsou tu displeje, které znáte z mobilních telefonů. IPS je levnější, OLED (AMOLED a další variace) má jasnější barvy a černější černou. Nevýhodou je vyšší spotřeba energie, takže jsou tyto displeje po většinu času vypnuté a aktivovat je musíte tlačítkem, poklepáním, nebo výrazným gestem zvednout hodinky před obličej. Výhodou OLED je, že energii spotřebovávají pouze rozsvícené pixely, takže se stále častěji objevují always-on režimy, které informace zobrazují neustále, pouze s nižším jasem a úspornější grafikou. Jsou lepší hodinky s kruhovým nebo obdélníkovým displejem? Obdélník je obecně řečeno vhodnější k zobrazování digitálních dat, ale i s kruhem si výrobci dokáží poradit, tady zásadní rozdíly nehledejte. Kruh vypadá „hodinkověji“, ale dejte na osobní dojem.

Voda a mechanické poškození Odolnost proti vodě začíná patřit k dobrým mravům a chybí už jen u nejlevnějších modelů, ale je důležité zabývat se podrobnostmi. Označení voděodolné/water resistant znamená, že odolají vlhkosti, neublíží jim pár kapek z deště nebo při mytí rukou, ale když s nimi půjdete plavat, pravděpodobně jim ublížíte. U vyšších stupňů odolnosti sledujte údaj ATM, tedy tlak vodního sloupce, do kterého jsou vodotěsné. 3 ATM: stříkající voda, silný déšť

5 ATM: běžné povrchové plavání

10 ATM: sportovní plavání a šnorchlování

20 ATM: rekreační potápění s ponorem do 40 metrů

30 ATM: profesionální potápěčské hodinky Co se odolnosti proti nárazům týká, dejte na první pohled. Nejhůř na tom jsou hodinky, kterým sklo kryje celou čelní stranu od kraje ke kraji – odhalenou hranou stačí ťuknout o kovové veřeje či zábradlí a neštěstí je na světě. Výrobce se sice může chlubit odolností svého skla, platí to však spíše pro oděr a vrypy, nikoliv pro křehkost. Lepší je, když kolem ciferníku vidíte kovový rámeček, ideálně aspoň trochu vyvýšený nad plochu skla. Nejlépe na tom jsou bachraté plastové hodinky alá Garmin Instinct. Pak je tu možnost hodinky obrnit pouzdrem, kromě Apple Watch však nabídka není příliš bohatá.

Zvuky a vibrace Pouze nejjednodušší náramky a hodinky neumí ani jedno, ani druhé. Prostě se jen podíváte, kolik je hodin a kolik jste ten den našlapali kroků. Velká skupina hodinek a náramků si vystačí s vibracemi – jedná se o diskrétní způsob upozornění, které uživatel pocítí i na rušné ulici, přitom nikoho neruší v tiché místnosti. Vibrace jsou skvělý budík, který tiše vzbudí pouze vás, nikoliv toho, kdo leží vedle vás. Další skupina hodinek k vibracím přidává „pípák“ vyluzující jednoduché, avšak pronikavé zvuky. Sporttestery jej používají na upozornění při aktivitě, kdy by mohly vibrace zaniknout v hektickém pohybu. O další stupínek výše jsou hodinky s reproduktorem, který umožní telefonovat, dokáže přehrát zprávy a třeba i hudbu, ale vrcholný akustický zážitek pochopitelně čekat nelze.

Co je ANT A ještě jedna bezdrátová technologie figuruje ve specifikacích chytrých hodinek. ANT+ je komunikační protokol speciálně navržený pro sportovce, pro spojení hodinek a senzorů. Má nízké přenosové rychlosti a dosah pouhých 10 metrů, ale to pro daný účel zcela dostačuje. Tady jde hlavně o úsporu energie a baterie v některých čidlech vydrží až roky. Testy a vybavení POLAR IGNITE: hodinky i chytrý trenér v jednom. A za neuvěřitelnou cenu Přes ANT+ se připojují hrudní pásy na snímání srdečního tepu, cyklisté mají k dispozici snímač otáček kola, kadence šlapání a wattmetry na měření výkonu. Kromě hodinek zvládají ANT+ i cyklopočítače, která data ze stejných senzorů prezentují na větším displeji, přehledněji a bez sundávání ruky z řídítek.

Potřebujete v hodinkách fotoaparát? Možná máte ten pocit, ale zkusím vám to rozmluvit. Nositelnosti si ze začátku hledaly cestu a i renomovaní výrobci zkoušeli integrovat kamery, ale velmi rychle od toho upustili. Hlavně kvůli energetické náročnosti zpracování obrazových dat a kvůli prostorové náročnosti – v hodinkách je výrazně méně místa než v mobilu a kvalitní optika se tam jednoduše nevejde. Testy a vybavení Na trh přijdou hodinky od Samsungu, které detekují pád a zalarmují pomoc Výsledek je takový, že velké značky foťáky v hodinkách nemají. Na čínských e-shopech takové modely najdete, ale kvalitní fotografie od nich nečekejte.

Řemínek Zajímejte se, zda a jak se u vyhlídnutých hodinek dá vyměnit řemínek. Jde to skoro vždycky, ale některé hodinky mají speciální prolis, do kterého pasují pouze originální pásky od výrobce, což může být drahá záležitost. U některých levných fitness náramků pásek nevyměníte vůbec, naopak populární Xiaomi Mi Band je snadno vyjímatelný modul a náhradní náramky pořídíte velmi levně a v nespočtu variací. K modelům se standardními osičkami lze připnout kde co, jen si pohlídejte správnou rozteč/šířku. Pokud plánujete řemínky měnit častěji, myslete na to, aby na osičce byla drobná páčka, díky které zvládnete výměnu bez nástrojů (stačí zabrat nehtem). O level výše je Garmin QuickFit, což jsou řemínky s přezkou přímo konstruovanou na rychlé výměny v řádu sekund. Další výrobci se snaží o podobná řešení. Nakupovat můžete přímo u výrobce hodinek, ale docela vděčné jsou v tomto případě experimenty s čínskými e-shopy. Občas se nákup nepovede úplně ideálně, ale vzhledem k řádově nižším cenám to až tak zásadně nevadí. Prostě jděte na AliExpress, zadejte jméno svých hodinek, přidejte výraz „band“ a vybírejte. Silikonové řemínky jsou skvělé na sport, nevadí jim pot a dá se s nimi plavat, ale nedýchají a někomu mohou způsobit kožní problémy. K obleku asi raději zvolíte kůži, ale voda v bazénu jí nedělá dobře. Můžete mít kovové články, tkaninu a nespočet dalších stylů a materiálů. Platí jednoduchá rovnice: čím populárnější hodinky, tím košatější nabídka.