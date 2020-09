Test Asics Metaracer: univerzálky pro každého, které vás posunou vpřed

O běhu se říká, že jde o nejdostupnější sport. Stačí vám dobré boty a můžete vyběhnout. Možná, že jste již vyrazili vstříc vašim prvním kilometrům s botami, které jste měli doma, a zjistili jste, že vás běh naplňuje. Po určité době přijdete zřejmě na to, že boty, v kterých jste začali, vám nevyhovují, anebo jste je svým nasazením už prošlápli natolik, že je třeba podívat se po nových.

Brzy zjistíte, že jedny boty vám nestačí. Povrch, na kterém běháte nebo roční období - to jsou důvody, kvůli kterým stojí za to mít doma hned několik modelů.

Společnost Asics toto léto představila novinku - model ASICS METARACER TOKYO. Jde o silniční běžeckou botu vhodnou pro distance od deseti kilometrů až po maraton.

Dvě základní věci, díky kterým nový model METARACER nepřehlédnete, jsou design a červená barva, která znázorňuje vycházející slunce nad Tokiem.

Metaracer - rychlost a pohodlí

Nebyl by to Asics, aby nepřišel s něčím novým, lépe řečeno se snoubením starého - dobrého a nového. Ve svém novém modelu Metaracer se vývojáři ze společnosti Asics zaměřili na rychlost a pohodlí. Využili tradiční závodní design a karbonový plát vložili mezi dvě vrstvy podešve od středu do špičky. Tím botě poskytli tuhost, stabilitu a dynamické zakřivení.

Podešev se skládá z několika vrstev a je v ní obsažena pěna FlyteFoam, která je lehčí a odolnější než tradiční pěnové materiály použité v mezipodešvi. Oproti tradičním závodním botám je v tomto modelu použito více pěny, díky čemuž poskytují více ochrany a lepší pocit.

Technologie GUIDESOLE využívá zakřivené podrážky a tuhé špičky, aby se snížilo ohýbání kotníku a umožnilo běžcům běžet déle s menším úsilím. Měkký, pohodlný a pevný svršek boty, vyrobený z hydrofobního materiálu, je navržen tak, aby bota neabsorbovala pot ani vodu a noha se po celou dobu běhu ochlazovala. Výhodou je také malý větrací otvor ve špičce boty, který zvyšuje proudění vzduchu.

Jazyk, který je součástí svršku, je sice lehký a tenký jako papír, ale zároveň pevný, aby držel vaši nohu v pohodlí i po zašněrování. Tento nový model běžeckých bot Asics Metaracer, byl v zemi vycházejícího slunce vyroben tak, aby šetřil energii, cítili jste svou rychlost, posouvali své výkony a mohli běžet vstříc svým novým cílům.

Asics Metaracer nadchnou profíky i začátečníky

Model Asics Metaracer jsou dobré a kvalitní běžecké boty, které vás s během spoutají zase o něco více. Jsou lehké a po nazutí je skoro necítíte. I přes svou lehkost mi poskytly silnou oporu při dopadech a díky karbonovému plátu silnější a rychlejší odraz.

Nejde o super polstrovanou botu, ale o spojení závodní boty s novými materiály a technologiemi. Díky tomu stále cítíte zem pod sebou a zároveň využíváte výhody karbonového plátu. Boty jsem zkoušel na silnici a tartanu a jsou pro mě jasnou volbou pro dobíhající podzimní silniční závodní sezónu.

Asics se svým modelem METARACER vytvořil novou kategorii superbot s použitím karbonového plátu. Stále jdou svojí cestou, věrni vizi zakladatele Onitsuka, s využitím moderních technologií. Model METARACER osloví běžce od hobíků po profesionály, a jistě se postará o to, že je uvidíte v závodním poli, nebo na vaší oblíbené běžecké cestě.

Boty vás mohou posunout k novým výkonům a maximům, ale to vše jen s odběhanými kilometry. Když to bude s tímto modelem, tak si každý další kilometr užijete stejně tak jako jsem si jej užil já.