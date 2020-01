Brutální hubnutí v MMA. Sauna do mrtva i vařící voda. Hazard přináší výhodu

Boj o život. Ten někdy provází zápasníky MMA. Ne že by jejich sport byl natolik brutální a k smrtelným zraněním docházelo mezi stěnami klece, i když se to taky může stát. Mnohem nebezpečnější je však příprava na duel a s ní spojené shazování váhy, aby se vešli do stanoveného limitu. Jen hodiny před tím, než mají válečníci předvést životní výkon a skoncovat se soupeřem, bývají často na pokraji sil. Atletům světové úrovně dělá problém se jen postavit, z těla totiž ždímají všechnu energii.