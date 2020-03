Současná epidemie koronaviru děsí celý svět a čím dál výrazněji zasahuje i do sportu, kde se na popud státních orgánů ruší sportovní akce, popřípadě - jako třeba v případě biatlonového SP v Česku - zakazuje přístup divákům. Jak na tom ale jsou samotní sportovci? Pomůže jim jejich životní styl v boji proti vysoce nakažlivému koronaviru? „Může to tak být, je tu ale faktor, který i takto odolné jedince oslabí,“ říká pro iSport LIFE primářka Kliniky infekčních chorob FN Brno MUDr. Radana Pařízková.

„Jistěže sport, pokud je rozumně vedený, neužívají se dopingové látky, tak zvyšuje imunitu a je pro tělo prospěšný,“ potvrzuje MUDr. Radana Pařízková.

Když se nejdříve podíváme na to, co to vlastně imunita je, zjistíme, že jde o ochranný systém bránící člověka před mikroorganismy, které spouštějí obávaná onemocnění. Jakmile na nás parta takových patogenů zaútočí, je to úkol právě imunitního systému je zastavit a zničit. „Co se týká koronaviru, pacienti jsou i sportovci, protože závisí i na dávce toho viru a aktuálním psychickém stavu, jelikož stres imunitu snižuje, to se všeobecně ví,“ podotýká odbornice na infekční choroby.

Imunitní systém funguje jako celek v harmonii a rovnováze spolu s celým naším tělem. „Rovnítko mezi slova sportovec a odolný tedy dávat v žádném případě nemůžeme,“ varuje lékařka před takovým zevšeobecňováním a dodává čerstvý příklad: „Vzhledem k tomu, že koronavirus je infekce, s kterou my zatím nemáme moc zkušeností a zrovna tady leží pacientka, která je jachtařka, dá se tedy říct sportovkyně, a je tam u ní podezření, tak prostě nelze, aby to platilo všeobecně. Ale tam ještě čekáme na výsledky vyšetření.“

Můžeme přesto říci, že profesionální sportovci by mohli být vůči virovým onemocněním odolnější? „Ze zkušeností co mám, tak je pravda, že co se týká bakteriálních i virových infekcí, jsou sportovci méně nemocní,“ potvrzuje MUDr. Pařízková.

Primářka Kliniky infekčních chorob pak apeluje na dodržování hygieny a omezení návštěv. „Pokud máte jakékoliv pochybnosti, nedocházejte do nemocnic a kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře. Pokud budou lidé nadbytečně a nedůvodně docházet do těchto zařízení, bude ohrožena operativa, může začít docházet dezinfekce, což by mělo dopad na akutní stavy.“