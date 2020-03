Koronavirus a sport ONLINE: hrozí zrušení MS v hokeji či olympiády? | iSport.cz

Středeční odvetný zápas semifinále Italského poháru mezi Juventusem a AC Milán se odehraje s diváky na stadionu. Oznámilo to vedení turínského klubu, poté co vláda oblasti Piemont zrušila bezpečnostní opatření zavedená kvůli nákaze koronavirem. • profimedia.cz

STŘEDA 4. března 2020

9:05 Fotbaloví či hokejoví fanoušci si mohou oddechnout. Stát nebude kvůli novému koronaviru omezovat hromadné akce. Řekl to premiér Andrej Babiš po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu. K omezování shromáždění podle něj není důvod, nákaza se nerozšiřuje. Fotbalová i hokejová liga tak mohou pokračovat s diváky. Jedinou soutěží, na kterou nebudou mít diváci přístup, tak zůstal Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě. O tom rada rozhodla již v pondělí. Čtyřdenní závody začnou na Vysočině ve čtvrtek. Více čtěte zde »

ÚTERÝ 3. března 2020

22:20 Středeční odvetný zápas semifinále Italského poháru mezi Juventusem a AC Milán byl kvůli šíření koronaviru odložen. Původně se mělo hrát i s diváky.

18:48 Biatlon v Novém Městě na Moravě bez diváků. O osudu hokejových a fotbalových stadionů v Česku se rozhodne ve středu ráno, v zahraničí už některé zejí prázdnotou nebo se vůbec nehraje. To vše kvůli šíření koronaviru. Cyklisté ale mají jasno. Tři italské závody, u kterých nebylo až do pondělka jasné, zda se uskuteční, mají zelenou. Tím prvním je sobotní Strade Bianche, které se jede v Toskánsku, tedy mimo nejvíc zasažené oblasti. Účastnit se ho mají i někteří čeští cyklisté, jako třeba Petr Vakoč za stáj Alpecin-Fenix. „V týmu nám jen řekli, že máme dodržovat hygienická opatření jako běžně, snad jen je ještě o něco zvýšit,“ řekl závodník k doporučením svého zaměstnavatele. Rozhovor čtěte ZDE

17:32 Velké zápasy? To je jeho! Emoce na maximum, stoprocentní koncentrace a v případě úspěšného výsledku upřímná oslava s fanoušky. Stejně jako celý Baník je i stoper Patrizio Stronati na začátku jara ve velké formě, kterou by rád společně se svými ostravskými spoluhráči potvrdil i zítra na Letné. Postoupit přes Spartu do semifinále MOL Cupu je obrovská motivace. Otázkou je, zda se vyhecovaný a ostře sledovaný duel neodehraje bez fanoušků... Více ZDE

17:11 Slavnostní zažehnutí olympijského ohně se příští týden v Řecku uskuteční podle plánu, na tradiční ceremoniál v antické Olympii ale bude kvůli riziku šíření koronaviru omezen přístup. Řecký olympijský výbor (HOC) zatím rozhodl o zákazu přístupu diváků na generálku 11. března a výrazně omezil počet vydaných akreditací pro média. Zrušena byla i řada slavnostních obědů, večeří a recepcí plánovaných při příležitosti zažehnutí ohně.

14:57 Český stát počítá s tím, že bude kompenzovat ztráty vzniklé zákazem účasti diváků na Světovém poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj už o záležitosti jednal šéf organizátorů závodů Jiří Hamza s ministrem školství Robertem Plagou (ANO). Bezpečnostní rada státu v pondělí rozhodla o zákazu účasti diváků kvůli riziku šíření nového typu koronaviru.

14:14 Po předčasném ukončení cyklistického závodu okolo Spojených arabských emirátů zůstává v karanténě ještě několik týmů. Zatímco hlavní hvězdy závodu jako Chris Froome byli po negativním prvním vzorku propuštění, třeba tým Cofidis musí být na hotelu. „Není to normálně. Jsme na místě, které jsme si nevybrali, a nevíme, na jak dlouho!“ stěžuje si šéf týmu Thierry Vittu.

„Když potkáme někoho z personálu hotelu, uteče. Jako bychom měli mor. Pět dní nemáme uklizené pokoje, jen u výtahu vždycky najdeme koš s ručníky,“ říká cyklistický manažer. Mezinárodní cyklistická unie UCI u kontaktovala úřady s žádostí, aby zbylé týmy směly zemi opustit.

10:00 Basketbaloví fanoušci už se nebudou moci v nejbližší době zdravit oblíbeným plácnutím dlaní s hvězdami NBA. Vedení zámořské ligy kvůli obavám z šíření koronaviru doporučilo hráčům, aby se vyhýbali kontaktům s diváky a nebrali si od nich pera ani dresy nebo další předměty pro případné autogramy.

9:30 Itálie: šest odložených zápasů Serie A včetně šlágru Juventus vs. Inter. Švýcarsko: kompletně zrušený program první a druhé ligy. Český fotbal zatím koronaviru odolává, ale otázkou je, jak dlouho.

PONDĚLÍ 2. března 2020

18:31 Play off švýcarské hokejové ligy nezačne kvůli šíření koronaviru podle plánu 7. března. Vedení soutěže v pořadatelské zemi květnového mistrovství světa se rozhodlo na mimořádném jednání odložit start vyřazovacích bojů zatím do 17. března. Až do reprezentační přestávky, která začne 23. března, se nebudou ve Švýcarsku hrát zápasy 1. a 2. fotbalové ligy.

17:52 Hokejové mistrovství světa má ve švýcarských městech Curychu a Lausanne odstartovat už za 67 dní, zatím ale není jasné, jestli se kvůli koronaviru opravdu uskuteční. Obavy v tomto ohledu připouští i prezident Mezinárodní hokejové federace René Fasel.

17:44 Téma titulu, kterému je Plzeň po víkendu zase o něco blíž, překrývá příchod koronaviru do Česka a s tím související hrozba uzavření fotbalových stadionů. Adrian Guľa však spoléhá ve zdravý rozum odpovědných lidí.

Adrian Guľa si po vítězství nad Jabloncem mohl radostně zakřičet. Jak ale vidí situaci okolo koronaviru? • Foto Michal Beránek (Sport)

17:30 Tři tradiční jarní cyklistické závody v Itálii by se měly navzdory šíření nákazy koronaviru v zemi uskutečnit beze změny. Pořadatelská společnost RCS Sport o tom v rozeslaném e-mailu ujistila jednotlivé stáje. Program zahájí sobotní klasika Strade Bianche, následovat budou etapové Tirreno-Adriatico a monument Milán-San Remo.

17:02 Šéf organizátorů biatlonových závodů v Novém Městě na Moravě Jiří Hamza není nadšený, že se letošní Světový pohár pojede bez fanoušků. Více informací ZDE.

16:42 Biatlonista Michal Krčmář se snaží vyrovnat s tím, že se Světový pohár v Novém Městě na Moravě uskuteční bez diváků. Krčmář přirovnal závody ve ztichlé Vysočina Areně k sexu bez orgasmu.

16:17 Mistrovství světa juniorů ve vzpírání, které se mělo uskutečnit od 13. března v Bukurešti, se stalo další sportovní akcí zrušenou kvůli epidemii koronaviru. Seniorský evropský šampionát v Moskvě byl zatím v dubnovém termínu potvrzen beze změn. Oznámili to zástupci mezinárodní federace IWF.

Biatlonoví fanoušci se na závody Světového poháru v Novém Městě na Moravě nedostanou • Foto Pavel Mazáč (Sport)

15:59 Světový pohár v biatlonu se bude tento týden konat v Novém Městě na Moravě bez přítomnosti diváků. Rozhodla o tom dnes Bezpečnostní rada státu, která se pořádáním závodů zabývala v souvislosti se šířením koronaviru. Na biatlonové závody ve Vysočina Areně se chystaly desetitisíce fanoušků. Testy v neděli odhalily v Česku první tři případy nákazy novým typem koronaviru.

IBU statement concerning the decision of the Czech national security council to close the BMW IBU World Cup Biathlon in Nove Mesto na Morave for spectators: https://t.co/73ETzZPaxP — IBU (@biathlonworld) March 2, 2020

12:45 Rozšíření koronaviru do České republiky výrazně ovlivní i víkendovou Grand Prix Brno moderních gymnastek. Účast na tradičním mítinku dnes ráno odřekla reprezentace Ruska, které je v tomto sportu světovou velmocí číslo jedna.

10:52 Středeční odvetný zápas semifinále Italského poháru mezi Juventusem a AC Milán se odehraje s diváky na stadionu. Oznámilo to vedení turínského klubu, poté co vláda oblasti Piemont zrušila bezpečnostní opatření zavedená kvůli nákaze koronavirem.

🎟 Ticket information for fans ahead of Wednesday night's #CoppaItalia semi-final. — JuventusFC (@juventusfcen) March 2, 2020

9:16 Nákaza koronavirem podle fotbalové unie UEFA zatím mistrovství Evropy, kam se kvalifikovala i česká reprezentace, neohrožuje. Podle plánu by se koncem března měla odehrát i baráž o zbývající volná místa na šampionátu, jenž se bude v létě premiérově konat ve dvanácti zemích.

9:01 Velká cena Thajska silničních motocyklů se 22. března kvůli hrozbě nového typu koronaviru nepojede. Jezdci elitní kategorie MotoGP tak přišli o druhý závod mistrovství světa. Účastníci nižších kubatur Moto2 i Moto3 s Filipem Salačem by tuto neděli v Kataru závodit měli.

We regret to announce that the #ThaiGP has been postponed due to the coronavirus outbreak 📋



Full details below ⬇https://t.co/Tn8NRwk3MS — MotoGP™ (@MotoGP) March 2, 2020

NEDĚLE 1. března 2020

14:00 Závod kategorie MotoGP se příští víkend při úvodní Velké ceně Kataru silničních motocyklů kvůli koronaviru neuskuteční. V Dauhá totiž ode dneška vstoupilo v platnost nařízení omezující přílety do země a cestující z Itálie a dalších vybraných destinací musejí automaticky do dvoutýdenní karantény. Nižších kategorií Moto2 a Moto3 se zrušení nedotkne, jejich týmy už totiž na okruhu v Losailu od tohoto týdne testují.

9:55 Etiopan Birhanu Legese obhájil vítězství v Tokijském maratonu, který se kvůli epidemii koronaviru běžel na liduprázdných ulicích. Ze stejného důvodu startovalo v závodě jen zhruba 200 elitních vytrvalců. Obvyklé desetitisíce amatérských běžců se tentokrát na trať nevydaly.