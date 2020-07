Za kulisy zátěžových testů. Co se děje v laboratoři a co řeknou výsledky?

Bez vědy by se sport v 21. století už téměř neobešel. Každý profesionál, který chce zlepšovat svůj výkon, absolvuje testy, které ukáží i ty nejmenší změny jeho fyzické kondice. Zjistěte, jak probíhá testování českých sportovců i to, jak se díky nejmodernějším technologiím mohou připravit na podnebí olympiády v Tokiu.

Cyklista Roman Kreuziger , snowboardistka Eva Samková ale i prvoligové fotbalisté a hokejisté. Na Fakultě tělesné kultury v Olomouci testují kondici sportovců už téměř patnáct let. Včetně známých jmen.

„V našem zařízení se specializujeme na fotbalisty. V moravské části ligy testujeme téměř všechny kluby včetně Baníku Ostrava, Karviné, Olomouce nebo Slovácka. Týmy k nám dochází zpravidla dvakrát ročně, a to na začátku zimní a letní přípravy,“ říká Michal Botek, vedoucí fyziologické laboratoře Univerzity Palackého.

Jedním ze způsobů, jak zjistit kondici sportovce, je maximální zátěžový test. U fotbalistů se provádí většinou na běžeckém páse. Každou minutu běhu pak sportovec zrychluje o jeden kilometr za hodinu, a to až do vita maxima, tedy do vyčerpání.

Že nejsou zátěžové testy žádnou procházkou růžovým sadem, potvrzuje i olympijská medailistka ve snowboardcrossu Eva Samková. „Miluju testování, je to vždycky lahůdka,“ komentuje vyčerpaný výraz na fotkách z testování na svém Instagramu.

Biologický věk

Kromě hodnocení kondice a trénovanosti se v laboratořích Univerzity Palackého provádí také hodnocení stavu hydratace, měření variability srdeční frekvence nebo hodnocení složení těla. Pracovníci dokáží stanovit také biologický věk, který vypovídá o tom, jestli sportovci do 16 let vývojově odpovídají svému kalendářnímu věku.

„Určování biologického věku se využívá například ve fotbale. Mladší hráči často mají na to, aby hráli o kategorii výš. Jsou technicky vybavení a dobře se orientují na hřišti. Ovšem pokud váží 40 kilo, bude se jim těžko hrát proti někomu, kdo je o 20 kilo těžší. To vede často k frustraci a ztrátě motivace. Právě pro tyto účely slouží určování biologického věku hráče. Na základě toho pak mohou trenéři rozhodnout, zda-li je hráč dostatečně připraven na to, hrát o kategorii výš,“ vysvětluje docent Botek.

Výsledky odhalí limity každého hráče

Do týdne od testování se ke sportovcům dostávají kompletní výsledky, s kterými pak dále pracují jejich trenéři. „Například fotbalisty hodnotíme i z hlediska jejich postu. Brankáři většinou dominují v explozivní síle dolních končetin. Středopolaři, popřípadě hráči, kteří jsou na krajích, mívají nejlepší hodnotu VO2max, tedy hodnotu toho, kolik toho udýchají. Trenéři pak mohou na základě výsledků určit, jestli hráč, který hraje v záloze, může alternovat s někým v obraně.“

Výsledky ze specializované laboratoře umožňují u fotbalistů také předcházet určitým druhům zranění, které jsou spojeny s přetížením. „Výsledky ukazují, zda jsou hráči fyzicky způsobilí odehrát 90 minut. To trenéři hodně zohledňují. Nechtějí totiž riskovat zdraví svých hráčů,“ vysvětluje Michal Botek.

Dnes už nejsou laboratorní testy zdaleka jediným ukazatelem výkonu hráčů. Řada klubů se snaží kondici monitorovat i během sezony. Využívají se k tomu například vesty s GPS lokací, které disponují i integrovaným pásem na snímání srdeční frekvence. Trenéři tak mají ihned možnost zjistit, v jaké kvalitě hráči trénink odvedli, jaká byla jejich rychlost nebo jakou vzdálenost překonali.

Trénink jako v Japonsku

Zřejmě největší chloubou olomoucké laboratoře zátěžové fyziologie je takzvaná hypoxická komora. Ze vzduchu v této skleněné místnosti mohou pracovníci laboratoře odčerpávat kyslík a tím simulovat různou nadmořskou výšku.

Pro Evu Samkovou nebo české biatlonisty tak může jít o zcela zásadní prvek tréninku. Díky pravidelným pobytům v hypoxické komoře se dostatečně aklimatizují a nebude to pro ně po příjezdu na místo taková změna.

Kromě toho slouží komora i k adaptaci na klimatické podmínky, což se může stát klíčem k úspěchu českých sportovců, kteří vyrazí příští rok na olympiádu do Japonska.

„Sportovat v 31 stupních při 80procentní vlhkosti, která je v Japonsku, není rozhodně nic příjemného. Okolní vzduch je totiž tak vlhký, že nemůže absorbovat pot z kůže a kvůli tomu se naše tělo neochlazuje, jak by mělo. Proto docházelo k častým kolapsům i při mistrovství světa v atletice, které se konalo loni v Kataru,“ vzpomíná docent Botek.

Jaké to je trénovat ve vysokých teplotách společně s vysokou vlhkostí vzduchu, si Roman Kreuziger a další čeští sportovci mohou vyzkoušet i v Olomouci. Pomocí počítače lze tyto klimatické podmínky vytvořit v komoře. Díky pravidelným tréninkům se pak sportovci mohou na tyto podmínky včas aklimatizovat a alespoň z části tak ochránit své zdraví.

„Pro naše olympioniky jsme tu připravili plán tzv. aklimace na teplo a vlhko, které je čeká v Japonsku. Do komory můžeme dát například běžecký pás nebo kolo. Sportovec přijde a stráví v komoře hodinu, hodinu a půl na páse. Aklimatizační program většinou trvá 14 dnů a opakuje se několikrát,“ říká docent Botek.