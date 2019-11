Rituály ve sportu? Nejen haka, ale i vepřo knedlo zelo nebo "eye black"

Pravděpodobně nejznámější týmový rituál a předzápasový zvyk novozélandských reprezentací. První s ním přišli ragbisté All Blacks při turné do Británie v roce 1888. Text složil náčelník kmene Te Rauparaha kolem roku 1820 jako oslavu života nad smrtí poté, co se mu povedlo vyváznout z pronásledování nepřáteli. Tento komplexní tanec je výrazem vášně, síly a identity rasy. Je to skutečný vzkaz duše vyjádřený slovy a tělem. Vedoucí tance pronáší refrény před celou skupinou hráčů, kteří předvádí samotnou Haku. Slova slouží k tomu, aby připomněla tanečníkům, jak se mají při tanci chovat. Měli by křičet divokým a trhaným způsobem, což v nich má vyvolat sílu a odhodlání, aby Haku předvedli s potřebnou silou. Na to navazuje předříkávání vlastní Haky. Zde je český překlad obou textů, které předříkává vedoucí tance. Plácni dlaněmi o stehna. Nafoukni hruď. Ohni kolena. Nech boky následovat. Dupni chodidly, jak silně jen můžeš. Umírám! Umírám! Žiji! Žiji! Umírám! Umírám! Žiji! Žiji! Toto je vlasatý muž, který přinesl slunce. A způsobil, aby opět zářilo. Jeden krok vzhůru! Další krok vzhůru! Jeden krok vzhůru, další krok vzhůru, slunce září!