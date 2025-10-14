Chyba v systému. San Marino potřebuje prohrát, aby mělo šanci na baráž. A vysoko!
Nejmenší ze všech fotbalových trpaslíků má stále šanci postoupit na mistrovství světa. San Marino sice v kvalifikační skupině H při ostudném skóre 1:32 nezískalo ještě ani bod a skončí jistě na poslední příčce, přesto se může dostat do baráže díky předchozímu úspěchu v Lize národů. Má to ale jednu podmínku. Na druhém místě jeho skupiny musí skončit Rumunsko, s nímž právě San Marino odehraje svůj poslední zápas. Pro udržení naděje tedy musí apeninský mikrostát prohrát, a pokud možno co nejvyšším rozdílem.
Řada fanoušků si možná vzpomene na loňský podzim a senzační jízdu San Marina v Lize národů. Oficiálně nejhůř postavený tým v žebříčku FIFA si připsal první vítězství v soutěžním zápase v historii, když přemohl Lichtenštejnsko 1:0 a o dva měsíce později proti stejnému soupeři slavil dokonce v poměru 3:1.
K tomu nejmenší evropský tým urval bod proti Gibraltaru a senzace byla na světě. San Marino opanovalo svou skupinu Ligy národů D, postoupilo o patro výš pro příští edici této soutěže, a hlavně si vystřelilo šanci pro účast v baráži o mistrovství světa.
Čtyři místa v šestnáctičlenné baráži totiž připadnou právě vítězům skupin Ligy národů, kteří si postup nezajistí v kvalifikaci. Tuhle „pojistku“ tedy mají: Španělsko, Německo, Portugalsko, Francie, Anglie, Norsko, Wales, Česko, Rumunsko, Švédsko, Severní Makedonie, Severní Irsko, Moldavsko a San Marino.
Šanci na baráž tedy stále má také často vysmívaný outsider, i když ne úplně velkou. Proč? V pořadí priority z Ligy národů se nachází až na čtrnáctém místě. Potřebuje tedy, aby se alespoň deset ze zbylých celků umístilo na prvních dvou místech své skupiny.
Většina z nich už tento cíl splnila. Naopak Moldavsko už v tomto ohledu nemá šanci a jinak než přes Ligu národů se do baráže nedostane. Stejně tak jeden z dvojice Wales a Severní Makedonie, kteří spolu bojují o druhou příčku ve skupině J, a Švédsko má po dalším zaváhání šanci na druhou příčku okolo dvou procent.
Naděje, že čtvrtá vstupenka propadne San Marinu, je podle statistických výpočtů portálu Football Meets Data devatenáct procent. Pokud na něj má dojít řada, musí Severní Irsko a Rumunsko úspěšně zvládnout závěr skupinové fáze. Ostrovany čeká na úvod příští reprezentační přestávky klíčový souboj se Slovenskem, Balkánci pak potřebují alespoň bodovat v Bosně a Hercegovině.
FIFA úmyslnou prohru zakazuje
Pokud tyto zápasy vyjdou podle předpokladů, bude mít San Marino trochu překvapivě svůj osud i ve vlastních rukou. Závěrečné klání skupiny totiž hraje právě na půdě Rumunska, kterému pro vlastní dobro bude muset nechat tři body a zároveň prohrát co nejvyšším rozdílem, jelikož pomocným kritériem při rovnosti bodů v kvalifikaci o mistrovství světa je rozdíl skóre.
Ne, že by snad měl stát s podobným počtem obyvatel jako Znojmo klást velký odpor. San Marino ještě nikdy v historii nevyhrálo žádný kvalifikační zápas o světový šampionát. Jeho aktuální bilance v těchto utkáních je 0 výher, 2 remízy, 79 proher a skóre 12:374.
Vysoké vítězství Rumunska by tedy nebylo překvapením za žádných okolností, ale v tomto případě by se pátému nejmenšímu státu na světě hodila čistá sabotáž.
Jenže to FIFA úplně nedovoluje. Ba naopak, v pravidlech je přímo zakázáno úmyslně prohrávat. Takové jednání se považuje za formu ovlivňování zápasů a může být trestáno sankcemi, včetně diskvalifikace.
Podle oficiální definice je toto ovlivňování zápasů: „nezákonné zasahování do průběhu, výsledku nebo jiného aspektu fotbalového utkání či soutěže – ať už přímo, nebo nepřímo.“
Do této kategorie pak spadá mimo jiné i „záměrná prohra celého utkání nebo jeho části či vědomě slabý výkon během hry,“ což by přesně mohl být tento případ.
San Marino se tak může dostat do paradoxní pozice, kdy na jednu stranu FIFA nastavila pravidla kvalifikace tak, aby se mu pro vlastní dobro hodilo prohrát vysokým rozdílem, ale na druhou stranu mu takovou věc zakazuje.
Jak by se následně dokazovala úmyslná sabotáž od týmu, který v posledních měsících schytal příděl 0:6 od Bosny a Hercegoviny a 0:10 od Rakouska, je také celkem nejasné.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Rakousko
|6
|5
|0
|1
|19:3
|15
|2
Bosna
|6
|4
|1
|1
|13:5
|13
|3
Rumunsko
|6
|3
|1
|2
|11:6
|10
|4
Kypr
|7
|2
|2
|3
|11:9
|8
|5
San Marino
|7
|0
|0
|7
|1:32
|0