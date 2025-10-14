Kronďák o Táborsku i ambicích ve druhé lize: Šádkův výrok o tancích mám rád
S Vltavínem se vyšvihl z A třídy až do druhé ligy, jméno leštil při velmi zajímavém angažmá v Chrudimi. Aktuálně Radek Kronďák, trenér, který sám o sobě řekne, že je trochu ze staré školy, prohání ve druhé lize Martina Svědíka a Vlastimila Chytrého, kouče velkého jména. Jeho Táborsko je totiž přibližně po třetině soutěže na stejných bodech jako Zbrojovka a za zády má Artis. Konkrétně to značí vpád do hvězdných válek.
Jako skaut dělal pro Plzeň, nyní se prosazuje – čím dál víc – mezi trenéry ve druhé lize. Radek Kronďák je praktik, což však není nijak pejorativně řečeno. Naopak. „Říká se o mně, že jsem defenzivní trenér, ale od obrany musíte prostě vycházet,“ prozradí svou mantru, jíž prohání brněnské milionové adresy.
Jdete s klacky na tanky, jak říkal kdysi Adolf Šádek o soubojích Plzně se Slavií a Spartou?
„Mimochodem jsem u toho byl, když to Áda pronesl, ten výrok mám rád, zní hezky. Brněnské kluby jsou jinde, ale nebudu zastírat, že ani naše ekonomika není nějakým způsobem špatná. V létě se objevili na trhu někteří zkušení hráči, třeba Jakub Hora nebo Lukáš Matějka, využili jsme to a zatím nám to funguje.“
Přesto, je vůbec reálné hrát o postup?
„Artis a Zbrojovka jasně prohlásily, že chtějí postoupit. My jsme nic takového neřekli a nepamatuju, že by se tak vyjádřil někdo další. Ale chceme čeřit vodu.“
Je to i váš osobní cíl? Ligu jste netrénoval.
„Samozřejmě bych si to rád vyzkoušel, protože ve druhé lize už nějaký čas jsem. Pokud bychom si to vykopali, rozhodně bych se nebránil.“
Díky investicím brněnských klubů je druhá liga bohatší. Změnila se?