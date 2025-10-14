Předplatné

Saňák a Baránek o Zbrojovce: Jsme jako Sparta. Proč v Česku nehrají Karabec a spol.?

Video placeholder
Saňák a Baránek o Zbrojovce: Jsme jako Sparta. Proč v Česku nehrají Karabec a spol.? • Zdroj: iSport.cz
TV iSport
Chance Národní Liga
S trenérským šéfem Martinem Svědíkem tlačí Zbrojovku Brno tam, kam patří - do první ligy. Asistenti Jiří Saňák s Janem Baránkem moc dobře vědí, co je jejich zadání. „Jsme jako Sparta. Je čest být součástí tohoto týmu,“ říká první z nich v dvojrozhovoru pro Ligu naruby, který se točil na stadionu v Srbské. „Pamatuju si na plné Lužánky, když hrál táta za Drnovice,“ doplní ho Baránek. Vedle toho sáhodlouze hovořili také o výchově mládeže, o talentech, kteří se v Česku neprosazují. „Jsou rozmazlení, musí valit,“ má jasno Saňák.

O čem ještě mluvili?

  • O roli favorita
  • O šéfovi Martinu Svědíkovi
  • O Pavlovi Zavadilovi
  • O rozdělení rolí
  • O Michalu Beranovi
  • O Miroslavu Koubkovi
  • O projevu Zbrojovky
  • O pohledu do první ligy
  • O výchově mládeže
  • O Karabcovi a Ševčíkovi

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka1191127:1028
2Táborsko1291227:1128
3Artis1273220:1324
4Opava1164118:722
5Žižkov1262417:1820
6Slavia B1261523:1319
7Baník B1253421:1518
8Ústí1252520:1717
9Prostějov1242614:1814
10Chrudim1235416:2214
11Příbram1141611:2013
12Jihlava1233613:1712
13Č. Budějovice1232711:2211
14Vlašim1224614:1710
15Sparta B113088:259
16Kroměříž12201010:256
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

