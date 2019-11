Maskovaný Američan táhne Nymburk. Lyže ho nezasáhly, je ze sedmi dětí

Na divokém západě a v seriálech s Lucky Luckem by z něj šel strach. S maskou na tváři a jménem vyhlášeného bandity létá po palubovce, a kdo ho chce zastavit, toho sestřelí. „A to jsem jen třetí dítě ze sedmi,“ culí se Hayden Dalton, jedna z nových posil basketbalového Nymburka. Ten i díky jeho 15 bodům a 8 doskokům srazil naposledy v Lize mistrů Mornar Bar (91:74) a letí za postupem.

Ať už na palubovce střílí, doskakuje, brání, nebo smečuje, nemáte šanci ho přehlédnout. Někomu připomíná boxera Ivana Draga, slavného filmového zaporáka a soupeře Rockyho Balboy. Jiný, když zase spatří jeho příjmení na zádech, vybaví si slavné bandity ze seriálu Lucky Luke. A vše ještě umocňuje ochranná maska přes obličej, kterou nosí kvůli nedávno zlomenému nosu.

Jakmile ale zápas skončí, Hayden Dalton je mezi prvními, který vyjde z kabiny s úsměvem na tváři, aby se podepsal čekajícím fanouškům. „Vážím si toho,“ prozradí a ke svému doplňku, který musí nosit od zápasu s Gaziantepem, podotkne: „Moc zranění jsem dosud neměl, takže snad toto zůstane i tím nejhorším. Zvyknout si na tu masku bylo sice lehce otravné, ale už je to lepší.“

Dokazuje to zápas co zápas.

Nymburk s ním v sestavě zatím letí nejen českou ligou, ale i Ligou mistrů a 23letý Američan stylem hry připomíná až Lauriho Markkanena, spoluhráče Tomáše Satoranského z Chicaga Bulls. Také tak vysoký. Také tak atletický. A také tak nadaný pro střelbu z delších vzdáleností. „Jo, tohle už jsem slyšel. Jsme podobné typy a asi je to dobré srovnání. Vzorem ale pro mě vždy byl Larry Bird. To byl můj hlavní favorit, když jsem vyrůstal,“ netají se Dalton.

V současném Nymburce si ho navíc nemohou vynachválit. „Je to takovej silent killer. Působí dost nenápadně, na hřišti o něm nevíte, a pak se podíváte a on má deset bodů a osm doskoků. Takový hráč je vždy potřeba a zároveň udělá dost černé práce. Asi se maskuje,“ zažertuje třeba s narážkou jeho spoluhráč Vojtěch Hruban. Přitom kdo by to do něj řekl.

Lyžařský kraj nezasáhl...

Rodák z Colorada, kde se zdá, že jsou tak populární zimní sporty. Místní Avalanche hrající NHL, blízkost Skalistých hor stvořená pro lyžování… ale pozor též na Denver Nuggets a NBA. „V dětství jsem hrál volejbal, tenis, golf nebo americký fotbal. Když jsem ale stále rostl a byl vyšší a vyšší, začal jsem s basketbalem a zamiloval se do něj. Dodnes si pamatuji, jak jsme s bratrem hráli doma na dvorku,“ zavzpomíná.

Vyhlášení bratři Daltonovi byli v Lucky Lukovi čtyři. On však pochází dokonce ze sedmi dětí. „Pro hodně lidí je to docela neobvyklé a diví se tomu, ale pro mě je úplně normální mít tolik sourozenců. Mám i hodně bratranců a sestřenic a můj mladší bratr nyní hraje basket na střední škole,“ prozradí.

Tu už on má ale za sebou. Stejně jako vysokou. Ve Wyomingu získal titul bakaláře z obchodního managementu a po kariéře zvažuje i založení vlastního byznysu. Jenže na to je stále čas.

V Nymburce má zatím roční smlouvu a dál v sobě živí i sen dostat se do NBA. Jako když hrál třeba za Denver Nuggets Letní ligu, nebo se před sezonou i účastnil tréninku v LA Lakers. „Potřebovali tehdy někoho na trénink s kluky, které testovali před draftem, tak mě pozvali. Byl jsem tam i rok předtím, kdy se nás přišel podívat rovněž Magic Johnson. Je to příjemný člověk, ale i když mě NBA stále láká, teď se soustředím na hru v Nymburce,“ dodává na závěr.

Vskutku, tenhle Dalton má na to zaujmout víc než jen svou maskou.

DALTON V LIZE MISTRŮ

Nymburk – Bamberg 91:71 (Dalton: 18 minut, 14 bodů, 9 doskoků, 3 asistence)

Nymburk – Gaziantep 74:72 (Dalton: 13 minut, 0 bodů, 4 doskoky, 2 asistence)

Riga – Nymburk 72:91 (Dalton: 15 minut, 5 bodů, 3 doskoky, 1 asistence)

Nymburk – Tenerife 68:78 (Dalton: 16 minut, 6 bodů, 2 doskoky, 2 asistence)

Nyžnij Novgorod – Nymburk 73:82 (Dalton: 32 minut, 8 bodů, 8 doskoků, 1 asistence)

Nymburk – Mornar Bar 91:74 (Dalton: 27 minut, 15 bodů, 8 doskoků, 2 asistence)