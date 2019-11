Jméno lezce Adama Ondry se v posledních třech letech vrylo do paměti českých sportovních fanoušků. „Pavouk“ z Brna se proslavil volnými přelezy na skalách v přírodě, nyní se ale víc zaměřuje na sportovní lezení na umělých stěnách. Má totiž jasný cíl. Kvalifikovat se na olympijské hry do Tokia, kde bude mít příští rok jeho sport premiéru.

Běžně můžete na sociálních sítích vidět fotografie Adama Ondry ze skal v přírodě, v tomto roce je vystřídaly ale převážně snímky z lezeckých hal. Kvůli přípravě na olympijskou kvalifikaci totiž musel činnost, která ho nejvíc nabíjí, hodně omezit. A když to na konci listopadu v Toulouse (28. 11.-1. 12.) klapne a český lezec se do Tokia dostane, bude to v příštím půlroce ještě horší. „Jestli jsem letos strávil ve skalách deset dní, tak do olympiády to vidím i na menší počet,“ je si vědom Ondra.

Nyní se soustředíte na olympijskou kvalifikaci. Jak se na ni připravujete?

„Je konec sezony a pro tento závod je důležité hlavně tam dojet v psychické pohodě a předvést to, na co člověk má. Proto jako největší nebezpečí vnímám přetrénování se. Abych řekl pravdu, nikdy jsem neměl žádný závod na konci listopadu, kdy už je normálně konec sezony. Takže tím je to hodně specifické a tím spíš jedu na jistotu, trénuju spíš objemově méně. Hlavně abych nepřijel do Toulouse přetrénovaný.“

Nedávno jste vyhrál mistrovství České republiky v lezení na obtížnost. Byl pro vás tento titul psychickou vzpruhou?

„Určitě je příjemné vyhrát na českém šampionátu. Ale asi nejdůležitější byl celý super úspěšný podzim, kdy jsem vyhrál ve všech závodech, kterých jsem se zúčastnil v mé oblíbené disciplíně obtížnost. To by právě, pokud se mi v ní bude dál dařit i v Toulouse, stoprocentně na nominaci stačilo. A i kdyby se tam nezadařilo podle mých představ, tak pořád je tam druhá disciplína - bouldering, kde to stále můžu poměrně dobře zachránit. Takže v podstatě mé a trenérovo racionální uvažování jde tím směrem, že slabou disciplínu, tedy rychlost, nemám čas tolik trénovat a nemá to teď ani smysl, protože by to nezvyšovalo pravděpodobnost nominace. Na to, abych se dostal do nejlepší šestky, musím podat fantastický výkon, ideálně vyhrát v jedné disciplíně. A i kdyby ne, tak mít relativně dobré výsledky ve zbývajících dvou.“

Na OH jsou tři disciplíny, z nich rychlost není úplně vaší doménou. Jak probíhala letos příprava? Zaměřil jste se kvůli tomu právě víc na rychlost, abyste ji natrénoval?

„Rychlosti jsem se určitě věnoval, ale ono je strašně náročné tyhle tři naprosto odlišné disciplíny skloubit a trénovat ve stejném čase. Takže pokud olympijská nominace v Toulouse bude úspěšná, tak budu mít cyklus řekněme měsíce, kdy se po odpočinku budu víc zaměřovat na disciplínu rychlost. Ale stejně i na samotnou olympiádu tím, že se umístění v těch třech disciplínách násobí…“

Můžete znovu vysvětlit, jak se bude na olympijských hrách soutěžit?

„Celkový výsledek bude určen na základě součinu jednotlivých umístění. Co to vlastně znamená? Strašně moc to upřednostňuje jedničku nebo i dvojku v jedné z mých oblíbených disciplín a je vlastně vcelku irelevantní, jestli je člověk, pro mě osobně v rychlosti, dvacátý nebo patnáctý. Protože když dám příklad, tak součin 1 x 1 x 20 dává 20. Ale průměrný výsledek ze všech tří disciplín, třeba 5 x 5 x 5 dává 125. Takže je to kombinace jen do určité míry. Je to pak strašně zmatené a řekl bych i svým způsobem neatraktivní. Ale vlastně do určité míry i nemilosrdnější. Protože když je člověk v jedné z těch disciplín v olympijském finále první, tak bude v nejhorším případě čtvrtý. Ale pokud je v jedné své oblíbené disciplíně druhý, tak už to zas tak dobré není.“

Letos asi v přípravě měla, i kvůli tomu, co jste právě zmínil, přednost obtížnost, že?

„První část roku byla spíš věnovaná boulderingu, protože v první části sezony běží Světový pohár v této disciplíně, v druhé části je pak obtížnost. Z boulderingu jsem měl strach, dlouhou dobu jsem v něm nezávodil a radikálním způsobem se proměnil. Od fyzických a pomalejších boulderů po ty dnešní moderní koordinační, dynamické, které mně nevyhovují tak jako konzervativní způsob lezení. Ale na některých závodech SP jsem dokázal zvítězit a v celkovém hodnocení jsem byl těsně druhý. Na mistrovství světa to úplně nevyšlo, skončil jsem na šestém místě, ale postupoval jsem do finále z prvního. Takže i tohle beru jako velké povzbuzení. Momentálně tuhle sezonu beru jako veskrze velmi pozitivní a úspěšnou až na těch pár sekund, kdy jsem na MS v kombinační kvalifikaci udělal technický incident a bohužel jsem byl diskvalifikován.“

Mezi širokou veřejností jste se proslavil hlavně outdoorovým lezením, ale letos jste asi strávil víc času v halách, viďte?

„Myslím, že ve skalách jsem strávil počet dní, který bych napočítal na dvou rukách. Když to srovnám s mým standardním rokem, kdy strávím ve skalách tak 150 dní, tak je to určitě radikálně jiné. Ale počítal jsem s tím, zvláště kvůli kombinačnímu formátu na olympijských hrách je to nutné. Jen u lezení na obtížnost má pro mě z krátkodobého pohledu tréninkový smysl jezdit na skály, třeba i kvůli psychické pohodě. Ale opravdu všechny disciplíny jsou dnes tak radikálně jiné, že na skalách to bohužel nenatrénuju.“

Když mluvíte o psychické pohodě, nechybí vám skály?

„Pro mě bylo důležité, že v posledních letech jsem se na skalách tak nabil, že mám ještě z čeho čerpat. Ale kdybych to dělal podobně jako ostatní závodníci Světového poháru, že bych posledních pět deset let objížděl naprostou většinu SP, tak si myslím, že by mi motivace došla. Já se považuju za skalního lezce, který občas dostane chuť jít i na závody. Momentálně mám závodní fázi, ale vím, že hned po olympiádě na umělou stěnu a na závody chvilku nesáhnu.“

Jak to po Toulouse budete mít s odpočinkem a kdy se dáte zase do tréninku?

„Hned po Toulouse si dám dvoutýdenní pauzu a pak zkusím experiment, že tři, čtyři týdny budu trénovat právě lezení na rychlost. Když se věnuju této pro mě opravdu složitější disciplíně, tak je strašně náročné dělat cokoli jiného. Hlavně na to, abych trénoval lezení na obtížnost, musím jít do určité únavy a to je potom na sprinterské rychlosti strašně znát. Takže doufám, že se zlepším fyzicky i silově třeba i cvičením v posilovně během těchto čtyř týdnů a potom někdy na konci ledna nastoupím do své klasické zimní přípravy, která bude směřovaná spíš na obtížnost a bouldering.“

Pořád to bude podřízené olympiádě a budete víc vevnitř než venku?

„Určitě. Jestli jsem letos strávil ve skalách deset dní, tak do olympiády to vidím i na menší počet.“

Hodně se mezi sportovci a trenéry probírají klimatické podmínky, které v létě v Tokiu budou, tedy velké horko a vysoká vlhkost vzduchu. Co na to říkáte a budete se na to nějak připravovat?

„Téma teplo v Tokiu a lezení na olympiádě, nad tím už lezecká komunita kroutí hlavou pár let, co bylo vyhlášeno, že závody proběhnou venku. Neříkám, že jsem si ujasnil, jak se na to připravit. Ale vzhledem k tomu, že závodíme venku, ale rozcvičování během disciplín můžeme strávit v klimatizovaném prostoru, tak bude hrát obrovskou roli ochlazování. Myslím, že by nemělo velký význam se ve velkém teple připravovat dlouhodobě při lezeckém tréninku. Protože při velkém teple člověk rozhodně nemůže odtrénovat, co by potřeboval.“