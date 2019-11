Legenda Miller v Praze. Ještě nemá jména pro dvojčata, chválil Ledeckou

Zima ještě do Prahy nedorazila, a tak stál Bode Miller před obchodem na pražské Waltrovce na bílém koberečku. „Je to skoro jako sníh,“ usmíval se Miller po dlouhé cestě z Los Angeles. „Jsem moc šťastný, že jsem tady. Byla to sice dlouhá cesta, ale stála určitě za to. Byl jsem tu už několikrát. Rád bych tu zůstal déle, snad v létě.“

Býval jste světovým lyžařem, teď máte spoustu aktivit, jaké je při tom všem být otcem šesti dětí?

„Práce mám dost. Ale děti jsou tím nejlepším, co v životě máme. Užívám si s nimi každý den. Je to tlak, ale trochu jiný, než ve Světovém poháru. Myslím, že mě zkušenosti z lyžování připravily na to být otcem a manželem. S šesti dětmi musíte být tolerantní a trpělivý. Je neobvyklé mít dětí tolik, ale když se s lidmi bavíte, většinou by taky chtěli dětí víc. Jsem rád, že teď mám na ně čas.“

Nedávno se vám narodila dvojčata, ale podle posledních zpráv stále váháte nad jmény, už jsou vybraná?

(úsměv) „Ne, jména ještě nemáme. Pořád to probíráme, ale zatím nic. Žena je přesvědčená, že nějaké vybere. Ale bude to chtít trochu času.“

Dřív jste pracoval jako televizní komentátor, co jste říkal na výkon Ester Ledecké na olympiádě v Pchjongčchangu?

„Poprvé jsem ji opravdu viděl na olympiádě. Byl to pozoruhodný výkon, který by většina lidí nečekala. Získat zlato ve dvou zcela odlišných sportech… Její jízdu jsem komentoval a chválil jsem ji, jela rychle. Na olympiádě to chce lidi s odlišnou mentalitou. Většina lidí jede normálně, ale na olympiádě to chce lidi, kteří dělají věci jinak. A ona to udělala. I já jsem to tak dělal. Byl jsem šťastný, že jsem u toho byl. Byla to jedna z událostí, které se povedou jednou za život.“

Vy jste skončil kariéru na začátku olympijské sezony, lyžujete ještě?

„Ještě stále trochu lyžuju. Za zimu to dá čtyřicet, šedesát dní. Nedávno jsme se usadili v Montaně, to jsou moje oblíbené hory, kde jsem vyrůstal. Je tam pozoruhodný resort Big Sky, kde lyžujeme. Nemůžu říct, že mi Světový pohár nechybí vůbec. Víte, že jsem lyžoval hodně dlouho. Ale je to pryč. Měl jsem fantastickou kariéru, delší, než jsem doufal. Stále se rád dívám na závody, ale nemám touhu být znovu ve startovní bráně.“

V Praze propagujete značku lyží Bomber, jaká je filozofie vaší firmy?

„Ta značka už existovala, byla to továrna, která vyráběla lyže. A její vlastník byl totální blázen, typický Američan. (smích) Nakonec šel do vězení a my jsme firmu koupili z bankrotu. Ten koncept se mi líbil, ale nemám na tom žádnou zásluhu. Já jsem byl kreativní lyžař, dělal jsem, co jsem chtěl, využívám imaginaci.“

Jak?

„Během celé kariéry mi vadilo, že lyžařské vybavení se neměnilo. Firmy se snažily vyrábět levné lyže. Inženýři je dělali levnější a levnější a tím horší a horší. Já jsem zapojil imaginaci a chtěl jsem dělat lyže co nejlepší. Nejsou jenom pro závodníky Světového poháru, jsou pro začátečníky i ty nejlepší.“

Čemu se po kariéře ještě věnujete?

„Vždycky jsem se zajímal o různé věci. Dělám byznys, pojištění, oblečení. Hodně lidí se soustředí na jednu věc, jeden cíl. Já v tomhle nikdy nebyl moc dobrý. Je to jako s Bomberem. Většina lyžařských firem se soustředí na cenu, já se na to dívám z širšího pohledu. Snažím se obklopovat dobrými lidmi, snažím se být s dětmi.“

K práci televizního komentátora se nevrátíte?

„Nikdy jsem neměl rád rozhovory, tiskovky, neuražte se… (smích) Ale dělal jsem to. Byla to zkušenost, ale nesedělo mi to. V budoucnosti se tam nevidím.“