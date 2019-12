Ramena Samkové či Nadalova kolena. Jaká zranění trápí TOP sportovce?

Golf

Ačkoliv by se mohlo zdát, že u sportu, jako je golf, na rozdíl od hokeje nebo lyžování žádná zranění nehrozí, opak je pravdou. Při takzvaném golfovém švihu dochází k rotaci ramen, kyčelních a kolenních kloubů. Jedna hra trvá většinou okolo pěti hodin a hráč během ní provede zhruba 40 až 45 plných golfových švihů. Není tak divu, že se profesionálové často musí potýkat se zraněním kolen, bolestí v oblasti bederní páteře, levého zápěstí nebo levého ramenního kloubu (u těch hrajících na pravou stranu).

Tiger Woods

Legendární golfista letos oslaví své čtyřiačtyřicáté narozeniny. Tento rok je to navíc již třiadvacet let, co se golfu věnuje na profesionální úrovni. Jeho dlouhá sportovní kariéra je protkaná řadou zranění. Největší problémy sportovci však dělá levé koleno, které jej zlobí od jeho amatérských let. Už v roce 1994 podstoupil operaci, při které mu byl odstraněn nezhoubný nádor a zjizvené tkáně. O osm let později byl nevyhnutelný další zákrok. Tentokrát šlo o odstranění cyst. V roce 2008 následovala operace prasklého předního zkříženého vazu. Doposud poslední operaci kolene podstoupil letos v srpnu kvůli poškození chrupavky.