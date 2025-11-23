Nedělejme z toho grotesku. Otázka na kouče Bohemians po derby vybočila. Kdo za ní stojí?

Předplatné

SESTŘIH: Slavia - Bohemians 3:1. Vršovické derby s přehledem zvládli domácí, výhru řídil Provod • Zdroj: iSport.tv
Radek Špryňar
Chance Liga
Tiskové konference s Jaroslavem Veselým jsou již zavedeným a příjemným ligovým koloritem. Fanoušek se něco dozví a ještě se u toho pobaví. I po pádu v 16. kole Chance Ligy 1:3 v Edenu zůstal kouč Bohemians nad věcí. Vyveden z míry nebyl ani dotazem známého youtubera, jemuž Slavia umožnila natáčet v prostoru pro novináře během vršovického derby.

Nic se nemění. Jaroslav Veselý prohrál s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským v lize i podeváté. „Je to stejný jako v kasinu. Červená taky pořád padat nemůže. Jednou se to změní,“ mávl rukou. Bohemians v mrazivém večeru sehráli solidní partii, v určitých fázích byli lepší mistra, ale výsledek jim nešel na ruku. Porážka 1:3 byla vzhledem k výkonu doslova depresivní.

Pak přišlo ještě překvapení na tiskové konferenci. V Edenu, v sektoru novinářů, se po dohodě se Slavií objevil youtuber Jan Špaček, známý netradičními rozhovory s politiky včetně prezidenta Petra Pavla, nebo možného příštího premiéra Andreje Babiše. Jeho předvolební debaty mají na YouTube statisíce zhlédnutí. 

Hodně netradičně položil dotaz i Veselému. Vlastně sehrál dokonalou etudu. „Jan Špaček, ehm, ehm, já… ehm,“ schválně dělal, že nervozitou ze sebe nedostane ani slovo.  Kouč „klokanů“, netuše o koho jde, se mu snažil pomoct. „V klidu, rozmyslete si to, hlavně v klidu.“ Pak byl dotázán, zda má rád filmy. Odvětil, že ano.

Video placeholder
Máte rád filmy? Otázka na kouče Bohemians vzbudila rozruch

Po skončení poněkud trapné scénky se do věci vložil tiskový mluvčí Petr Koukal. „Dále prosím jen o vážné dotazy, nedělejme z toho grotesku.“

Špaček natáčí vstupy pro Ceny české filmové a televizní akademie Český lev na téma Film a sport. Součástí toho jsou rozhovory s fanoušky, stand-upy u různých artefaktů, ale také dotazy z tiskové konference po vršovickém derby. Veselý ale na obrazovkách účinkovat nebude, publikován má být jen odpověď Lukáše Provoda. Také on má filmy rád...

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1574428:1925
7Karviná1681728:2925
8Hr. Králové1665527:2423
9Zlín1565419:1623
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Baník1624108:2010
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

