Nedělejme z toho grotesku. Otázka na kouče Bohemians po derby vybočila. Kdo za ní stojí?
Tiskové konference s Jaroslavem Veselým jsou již zavedeným a příjemným ligovým koloritem. Fanoušek se něco dozví a ještě se u toho pobaví. I po pádu v 16. kole Chance Ligy 1:3 v Edenu zůstal kouč Bohemians nad věcí. Vyveden z míry nebyl ani dotazem známého youtubera, jemuž Slavia umožnila natáčet v prostoru pro novináře během vršovického derby.
Nic se nemění. Jaroslav Veselý prohrál s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským v lize i podeváté. „Je to stejný jako v kasinu. Červená taky pořád padat nemůže. Jednou se to změní,“ mávl rukou. Bohemians v mrazivém večeru sehráli solidní partii, v určitých fázích byli lepší mistra, ale výsledek jim nešel na ruku. Porážka 1:3 byla vzhledem k výkonu doslova depresivní.
Pak přišlo ještě překvapení na tiskové konferenci. V Edenu, v sektoru novinářů, se po dohodě se Slavií objevil youtuber Jan Špaček, známý netradičními rozhovory s politiky včetně prezidenta Petra Pavla, nebo možného příštího premiéra Andreje Babiše. Jeho předvolební debaty mají na YouTube statisíce zhlédnutí.
Hodně netradičně položil dotaz i Veselému. Vlastně sehrál dokonalou etudu. „Jan Špaček, ehm, ehm, já… ehm,“ schválně dělal, že nervozitou ze sebe nedostane ani slovo. Kouč „klokanů“, netuše o koho jde, se mu snažil pomoct. „V klidu, rozmyslete si to, hlavně v klidu.“ Pak byl dotázán, zda má rád filmy. Odvětil, že ano.
Po skončení poněkud trapné scénky se do věci vložil tiskový mluvčí Petr Koukal. „Dále prosím jen o vážné dotazy, nedělejme z toho grotesku.“
Špaček natáčí vstupy pro Ceny české filmové a televizní akademie Český lev na téma Film a sport. Součástí toho jsou rozhovory s fanoušky, stand-upy u různých artefaktů, ale také dotazy z tiskové konference po vršovickém derby. Veselý ale na obrazovkách účinkovat nebude, publikován má být jen odpověď Lukáše Provoda. Také on má filmy rád...
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu