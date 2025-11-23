Nejlepší zápas v kariéře, usmíval se Ayaosi po hattricku. Zastínil i dvougólového Daridu
Bez jakéhokoliv přehánění, v Karviné se v 16. kole Chance Ligy hrálo jedno z nejlepších utkání sezony. Přitom ještě pár hodin před začátkem nebylo jisté, zda se kvůli nočnímu sněžení vůbec bude hrát. Promrzlé diváky na tribunách zahřál Emmanuel Ayaosi, jenž zazářil hattrickem. „Fotbal je o dost lehčí, když tam máte hráče, který góly dokáže dát,“ pousmál se kouč Marek Jarolím při otázce na nigerijského křídelníka po výhře 4:3. Na opačné straně Ayaosimu zdatně sekundoval i dvougólový Vladimír Darida.
Zápasy, v nichž oba týmy chtějí hrát od začátku do konce ofenzivně a aktivně, se sledovat neomrzí. V duelu 16. kola Chance Ligy mezi Karvinou a Hradcem Králové se nakonec urodila sedmigólová přestřelka, která však mohla být ještě mnohem výraznější.
Domácí pálili na bránu jedenáctkrát, hosté osmkrát. Bylo se na co dívat, akce střídala akci. „Podali jsme skvělý výkon, ale nevezeme nic. Myslím si, že vzhledem k počasí a terénu, který tady byl, se hrálo nadstandardní utkání,“ věděl hradecký kouč David Horejš.
Votroky definitivně popravila nebezpečná ofenzivní čtyřka, nad níž vyčníval Emmanuel Ayaosi. Jednadvacetileté křídlo poprvé zavěsilo v prvním poločase, kdy chytře přelobovalo vyběhnutého Adama Zadražila. Parádní výkon korunovalo po pauze, kdy těžilo z přihrávek Dennyho Samka a Luckyho Ezeha.
„Cítím se moc dobře, pro mě a celý tým to byl skvělý zápas. Nepřestal jsem na sobě pracovat, usilovně trénovat a toto utkání je pro mě odměna. Myslím si, že to byl můj nejlepší zápas v kariéře. Teď budu jen relaxovat a připravím se na příští týden ve Zlíně,“ usmíval se hrdina Slezanů.
Horejš: Chyb tam bylo moc
„Rozhodly mikrosituace, které vyhrával,“ pokrčil rameny Horejš. „První gól padl hned z naší rozehrávky od branky, což je nevysvětlitelná chyba. To byla situace, kdy jsme mu to usnadnili. Samozřejmě podal dobrý výkon, dal tři branky, ale my jsme nebyli tak důslední, jak jsme měli být. Chyb a detailů směrem do defenzivy tam bylo moc.“
Ayaosi svým galapředstavením zastínil i velký večer Vladimíra Daridy, který se prosadil dvakrát. Přitom nad startem bývalého reprezentanta visely otazníky, před necelými dvěma týdny totiž v pohárovém utkání v Brně utrpěl otřes mozku.
„Až někdy koncem týdne jsem se rozhodoval, jestli nastoupím, byl jsem docela otřesený. Dlouho jsem si nedokázal představit, že bych tohle utkání mohl hrát. Ve středu nebo ve čtvrtek se to potom rapidně zlepšilo,“ líčil Darida.
„Přesnou definici toho, co mi bylo, vlastně ani nevím. Nějaký otřes mozku tam byl, ale jsem rád, že nic zlomeného jsem neměl. Místo, do kterého jsme se srazili, vydrželo. Kdyby se něco zlomilo, bylo by to horší,“ dodal hradecký lídr.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu