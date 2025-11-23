Dva tahouni Teplic s nejistou budoucností. Frťala o Halinském: Cítí se tu dobře, ale…
Jeden se stará o střílení branek, druhý si dává záležet na tom, aby teplická brána zůstala v bezpečí. A oběma se to nadmíru daří. Šestigólový Michal Bílek v osmadvaceti letech zažívá individuálně svou nejlepší sezonu a stoper Denis Halinský si může říkat něco podobného. Ale má to háček. Konec jejich kontraktů na Stínadlech se neúprosně blíží – záložníkovi vyprší po sezoně, obránci dokonce už na konci roku. Jaká je situace?
Bílek na sebe nenápadně vzal roli lídra. Hráč, který poslední sezony v nejlepším pendloval mezi základní sestavou a pozicí náhradníka, ožil; přestal se objevovat na pravém beku, definitivně vyztužil střed a nastoupil do dvanácti zápasů z šestnácti. Byť jeho gólový příspěvek zkreslují tři penalty, pro „Skláře“ znamenají branky rodáka z Kladna hrozně moc.
I proti Baníku si sebevědomě stoupnul k penaltě. Kdyby nedal, tři body by zřejmě na Stínadlech nezůstaly, šancí v souboji týmů ze skupiny o udržení bylo poskrovnu. Bílek v zápase dokonce navlékl kapitánskou pásku. „Asi jo,“ odpověděl na dotaz, zda je teď prvním kapitánem. „Ale to je na trenérovi, koho zvolí. V kabině si nic nezávidíme.“
Tímto privilegiem mu nedává najevo důvěru jen Zdenko Frťala. Univerzál Bílek, kterému končí kontrakt na konci sezony, by mohl být brzy lákavým zbožím zadarmo, na což reagoval i sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. První pohovor s osmadvacetiletým hráčem proběhl právě v předvečer zápasu s Baníkem. A jak se na to kouká sám Bílek? „Já jsem Tepličák, takže bych tu chtěl být. Ale je to tady na vedení,“ naznačil svůj zájem.
Co bude s Halinským?
Mnohem akutnější je situace s Denisem Halinským. Host ze Slavie si po přesunu ke žluto-modrým drží stabilní výkonnost a jeho poslední vystoupení (s Plzní, Spartou a Baníkem) se nedají popsat jinak než jako dominantní.
„Měli jsme přípravu na Baník a dali jsme ho na pravého stopera. Chudák nevěděl, kde mu hlava stojí. Tak jsem ho dal doprostřed a možná jsem ho i trochu vysvobodil. Hodně mi připomíná Štěpána Chaloupka, který byl podobně silný v soubojích. Ale není to samozřejmě jen o něm, celá defenziva funguje dobře a Hali je jen špička ledovce,“ chválil Frťala.
Ale Halinskému končí roční hostování v lednu. V nejhorším scénáři by to znamenalo, že má před sebou za Teplice už jen tři zápasy, pak by se vrátil do Prahy. Tam ale pro dvaadvacetiletého obránce momentálně není místo. Jedinou možností je tak přesun o dům dál, v Edenu by se nebránili zajímavé nabídce. Sám hráč sní o zahraničí.
Ale je tu ještě jedna varianta. „Všichni budeme pevně věřit, že se hostování prodlouží,“ přeje si Frťala. „Nemůžu teď ale ovlivnit, jak se může jeho fotbalová budoucnost vyvíjet. Vůbec nepochybuji o tom, že se tu cítí dobře. Ale pokud těmito výkony upoutá jiný klub a zároveň naplní jeho představy, tak se s ním rozloučíme,“ pokrčil rameny.
Odchovanec Příbrami má elitní čísla ve vzdušných i defenzivních soubojích, je to ročník 2003, na hřišti neváhá přitvrdit, seřvat soupeře, rozpumpovat tribuny. Teoreticky by měl zajímat polovinu ligy. I expirační datum jeho šance ve Slavii se blíží, u úřadujícího mistra má stoper smlouvu na rok a půl. Vybere si Halinský posun výš, nebo bude chtít nadále kvést v Teplicích?
