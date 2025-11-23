Noc českých gólmanů za oceánem. Dostál? Nejlepší brankář Česka, prohlásil Hertl
Tečí v přesilovce dostal puk do sítě a vrátil Vegas vedení. Tomáš Hertl jako třetí hráč Golden Knights překonal Lukáše Dostála v brance Anaheimu, po utkání ale musel před krajanem smeknout. Čech od osmnácté minuty nepustil za svá záda ani puk a po výsledku 4:3 v prodloužení zapsal už jedenáctou výhru v sezoně. „Je nejlepší brankář Česka a normálně mu fandím. Samozřejmě ale ne dneska,“ utrousil s úsměvem Hertl na konto mistra světa z loňského roku.
S ohledem na blížící se olympiádu se o tom mluví pořád dokola. Čechů v NHL postupně ubývá, na pozici obránce panuje dokonce kritický nedostatek. V brankovišti je ale situace úplně opačná. O české gólmany je za oceánem zájem a maskovaní muži to klubům splácejí fantastickými výkony. Potvrdili to i v noci ze soboty na neděli, kdy všichni čtyři dovedli své kluby k výhrám.
„V lize už není moc českých kluků, takže je skvělé vidět, jak se jim daří,“ rozpovídal se po porážce útočník Tomáš Hertl, když přišla otázka na Lukáše Dostála. „Je rozhodně náš brankář číslo jedna a doufám, že bude ještě lepší v únoru,“ dodal s odkazem na klání pod pěti kruhy.
Z nominace českého výběru je zatím známých prvních šest jmen. Jediným gólmanem na seznamu je právě jednička Anaheimu. Dostál o víkendu pomohl Ducks 29 zákroky a s jedenácti vychytanými výhrami je druhý nejúspěšnější gólman v NHL. Podle předpokladů by měl být v reprezentaci jasnou jedničkou. O pozornost realizačního týmu si ale hlasitě říkají i další brankáři. Z vítězství se o víkendu radovali i Daniel Vladař, Jakub Dobeš a Karel Vejmelka. V záloze zůstávají jako žolíci Vítek Vaněček, David Rittich a Petr Mrázek.
„Celou sezonu předvádí důležité zákroky ve správnou dobu. Je pro nás obrovsky důležitý v kabině i na ledě. Přináší nám stabilitu, abychom mohli hrát naši hru. Umí vytáhnout velké zákroky, aby nás udržel ve hře a soustředěné. To, že nemusíme pořád dotahovat, je pro nás důležité,“ vyprávěl útočník Noah Cates o Vladařovi po výhře Philadelphie nad New Jersey.
Čech k ní pomohl 32 zásahy a úspěšností 91,4 procenta. Po utkání byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu a v kabině se fotil v masce legendárního gólmana Bernieho Parenta. Právě jemu věnovali Flyers poslední zápas, Vladař si nemohl vybrat lepší chvíli, kdy zazářit „Naši brankáři jsou úžasní,“ přikyvoval Cates spokojeně.
Jeho slova zatím Vladař potvrzuje čísly. Ze 13 startů v sezoně vychytal osm výher, celkově se drží na úspěšnosti zákroků 91,2 procenta. Volba Flyers po konci v Calgary se zatím jeví jako správná. Čech v první části ročníku jasně přechytal kolegu Samuela Erssona a v posledních třech duelech začínal jako jednička.
Stejnou pozici drží v Utahu další krajan Karel Vejmelka, na něhož se po sobotním představení snášela chvála. Účastník posledních čtyř světových šampionátů si proti Rangers vybral slabší moment, když ve výstroji neudržel ránu prchajícího Artěmije Panarina, poté však branku zamkl a 20 zákroky podpořil těsný triumf Utahu 3:2.
„Měl pár výborných zákroků, byl skvělý celý večer. Milujeme hrát před ním. Víme, čeho je schopný, jaké zákroky dokáže vytáhnout. Je zábava to sledovat,“ ocenil autor vítězné trefy Nick DeSimone. Českého brankáře neopomněl vyzdvihnout ani trenér André Tourigny. „Musíme dát kredit Vegovi, protože v klíčovou chvíli vytáhl klíčový zákrok,“ připomněl.
Zatímco Dostál, Vladař i Vejmelka už mají s reprezentací zkušenosti a pro trenéra Radima Rulíka můžou být logickou volbou pro olympiádu, o šanci se důrazně hlásí i Jakub Dobeš. Čtyřiadvacetiletý talent zůstával v Česku trochu pozapomenutý kvůli zámořské cestě, na niž se vypravil v hodně brzkém věku. Po nástupu do Montrealu ale nepřestává udivovat.
Po těžkém zápasu proti Washingtonu, kdy šel do akce až ve 24. minutě a inkasoval ještě čtyřikrát, předvedl velkou psychickou odolnost. V kanadském šlágru proti Torontu pochytal 24 z 26 střel, oslavil výhru 5:2 a dost možná si řekl o větší prostor do budoucna. Se Samuelem Montembeaultem si zatím dělil práci takřka fifty fifty, ale podle mnohých si řekl o roli jedničky.
„Vypadá to, že Habs mají nového brankáře číslo jedna. Byl bych naprosto šokovaný, kdyby Dobeš nezačínal příští zápas proti Utahu. Montembeault dostane jeden z back to back zápasů. Buď v pátek ve Vegas nebo v sobotu v Coloradu,“ svěřil se se svým názorem na síti X montrealský novinář Stu Cowan.
Čeští brankáři v NHL:
hráč
tým
zápasy
výhry
úspěšnost
Daniel Vladař
Philadelphia
13
8
91,2 %
Lukáš Dostál
Anaheim
17
11
90,4 %
David Rittich
NY Islanders
7
5
89,6 %
Jakub Dobeš
Montreal
11
7
89,5 %
Petr Mrázek
Anaheim
5
3
88,6 %
Karel Vejmelka
Utah
16
9
88,4 %
Vítek Vaněček
Utah
6
2
87,3 %
Jiří Patera
Vancouver
1
0
82,5 %