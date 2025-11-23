Pardubice nudí, Patrák je pod drobnohledem: Cítím na zádech batoh. Sychra na odchodu?
Třetí soutěžní porážka v řadě, více než měsíční čekání na výhru, do toho neúspěšná jednání s Vojtěchem Sychrou o prodloužení končící smlouvy... Ne, Pardubice zatím ani pod novým majitelem Karlem Pražákem nevylezly ze stínu minulých sezon a proti Liberci ani náznakem neukázaly, že by se jich v nejlepším případě neměla týkat baráž. Prohra 0:4 v 16. kole Chance Ligy byla odpovídající.
Organizace hry v defenzivě? Nic. V ofenzivě? Rovněž nula. Chování po ztrátě či zisku míče? Herní plán? Neidentifikovatelné. Sebevědomí? Nikde. O celkové dynamice nebo alespoň nadstandardních individualitách taky nemá smysl se bavit. Pardubice se proti Liberci holt prezentovaly jako druholigový celek. A pokud se nevzpamatují, nemusí to být jen přirovnání...
Takhle si to Karel Pražák, v sobotu sedící vedle sportovního ředitele Víta Zavřela, určitě nepředstavoval. Stejně jako to, že všechny zdravé posily, které do klubu pomohl svými miliony přivést – Luka Charatišvili, Daniel Smékal a Filip Vecheta – vysedávají na lavičce, protože neprokazují lepší výkonnost než zbytek týmu. Smutný fakt, smutná podívaná. Na stadion nedorazily ani dvě tisícovky lidí, Východočeši prostě momentálně nudí.
„Bylo toho od nás strašně málo,“ trefně shrnul nejlepší střelec Pardubic Vojtěch Patrák. „Obrovská facka, nikdo jsme si to nepředstavovali. Sere mě, když vidím odcházet smutné fanoušky...“
Trousil: Nemáme teď ani křídla
Štvát musí pětadvacetiletého záložníka, který s klubem nedávno podepsal nový dlouhodobý kontrakt (na rozdíl od Vojtěcha Sychry, u něhož se podle informací iSportu schyluje k odchodu), i to, že je při vší úctě k ostatním na ofenzivu prakticky sám. Utrhl se sedmi brankami, nicméně nikdo další se k Patrákovi nepřidává. Tři góly vstřelil Abdullahi Tanko, jenž s Libercem v prvním poločase nevolil na levé straně správná řešení, a ostatní jsou na pouhé jediné trefě.
„Souvisí to i s absencí Sychry, Vojtovi chybí jeho rychlost a fotbalovost,“ přikývl kouč Jan Trousil. „Nemáme teď ani křídla, řešili jsme, koho dát na stranu. Vyšlo to na Míška, ale potom dostal koňara a řekl, že to nejde. Surzyn nebyl fit, Saarma byl unavený po repre. Ale nemůžeme na to žehrat, musíme najít ideální složení,“ dodal.
Trousilovi chybí i klasický levák, v sestavě proti Slovanu neměl ani jednoho. A Patráka si zase samozřejmě po individuálně povedeném startu sezony všichni všímají víc než dřív. „Jo, trošku cítím, že mám furt na zádech batoh. Tak to prostě je, ale musím si s tím poradit. Najít si pozici nebo si pomoct standardkou. Ale těžko se z nich dávají góly, když ani ty si nevytváříme...“ řekl kapitán.
Příště se Patrák a spol. představí na pražské Letné. „Asi bychom hrozně narazili, kdybychom tam přijeli hrát otevřený fotbal. Liberec ani Sparta nejsou v tabulce týmy, které budeme honit. Byly by to plusové body,“ uvedl trenér. Při troše štěstí by už mohl mít k dispozici aspoň Sychru.
Patrik Dulay, záložník Liberce: Má pozice se zlepšila
„Byl to náročný zápas, čekal nás soubojový soupeř, ale přizpůsobili jsme se. Podařilo se nám to, pak nám pomohla první branka a už na to navazovali. Vstřelit první ligový gól je super pocit. Čekal jsem na něj dlouho, jsem nesmírně rád. Nebyl to pro mě po příchodu ze Slovenska jednoduchý proces. Měl jsem těžší aklimatizaci, musel jsem si zvyknout na nové prostředí i intenzitu, ale postupem času to šlo. Teď už všechno vnímám líp. Má pozice v týmu se zlepšila i díky dobrým výkonům v B-týmu, přenesl jsem je do A-mužstva. V posledních zápasech jsme soudržní, bojujeme jeden za druhého – a vrací se nám to. Nedostáváme góly, to nás taky těší. Je pěkné teď vidět tabulku. Jsme tam, kde chceme být. A chceme se tam udržet, je to pro nás motivace do další práce.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu