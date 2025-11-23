Revanš za finále. Oilers neměli slitování s oslabenou Floridou. Výhra v pravý čas
Pokud hokejisté Edmontonu potřebovali nějakou motivaci navíc, dostali ji na ledě týmu, který je odtud v posledních dvou finále Stanley Cupu poslal s pláčem domů. Újmy, jež jim Florida Panthers v play off napáchali, už nikdo nenapraví. Sezona se však vyvíjí zatím mizerně. Oilers musí přidat, aby se vrátili do správných kolejí. Sobotní vítězství 6:3 znamenalo velkou vzpruhu právě včas.
Poslední finalisté na sebe narazili poprvé od poloviny června, kdy Panthers vyhráli na domovské scéně v Sunrise šestý zápas 5:1 a podruhé triumfovali se Stanley Cupem. Tentokrát se Oilers povedl malý revanš. Po dvou třetinách vedli 4:3, ve třetí části skórovali dvakrát do opuštěné branky. Jack Roslovic tým nastartoval dvěma trefami během úvodních osmi minut, tři body si připsali obránci Evan Bouchard (0+3) a Mattias Ekholm (1+2). Gólman Stuart Skinner pokryl 35 střel.
V normálním čase vyhrál Edmonton poprvé od 28. října.
Po třech porážkách uzavřel dvanáctidenní turné na východě USA. Během něj sehrál sedm utkání. Na cestě přes Philadelphii, Columbus, Carolinu, Buffalo, Washington, Tampu Bay a Floridu šel třikrát do prodloužení, jednou prohrál rozdílem gólu. Dva zápasy se rozhodovaly až v poslední třetině. Výlet končil s vyrovnanou bilancí.
„Měli bychom být spokojeni. Některé výsledky nám utekly, ale sluší se říct, že je v pořádku, pokud jsme na tomto výjezdu získali polovinu bodů. Bylo trochu hořké, jak nám některá z těchto utkání utekla, ale celkově se mi líbí, jak si hráči vedli. Soustředili se na věci, na jaké bylo potřeba,“ pravil kouč Kris Knoblauch.
Z Roslovice se stal stroj na góly
„V některých ohledech se dá mluvit o průměrném výsledku. Ovšem vzhledem k tomu, jak dlouhé turné a jak náročný program jsme měli, nás to může nastartovat,“ řekl útočník Roslovic, jenž podepsal v říjnu s Edmontonem roční smlouvu jako volný hráč. Ve čtvrtek v Tampě nedokázal v prodloužení dorazit puk do branky a z protiútoku udeřili Lightning. Tentokrát poslal tým dvakrát do vedení.
Ze všech posil, včetně Andrewa Mangiapaneho a Davida Tomáška, který strávil na ledě necelých šest minut, se Roslovic ukazuje nejvýrazněji. Stal se z něj stroj na góly. V 15 zápasech má bilanci 9+7. Jeden z důvodů, proč Oilers vidí odrazy světla na konci jeskyně.
O další dva roky prodloužil kapitán Connor McDavid. V Sunrise dal pátý gól hostů do prázdné. V produktivitě NHL znovu patří mezi nejzdatnější chrty. Poté, co Edmonton dvakrát po sobě neuspěl ve finále Stanley Cupu, se čekalo, že tahle sezona bude patřit Oilers. Jenže obrovská očekávání zatím nesplňovali. Velmi mírně řečeno.
Ano, proti McDavidovi a spol. se postavil oslabený tým. Panthers se musí obejít bez osmi stálic sestavy včetně lídrů Aleksandera Barkova, Matthewa Tkachuka a Aarona Ekblada. Ale nemilosrdní Oilers nemůžou mít slitování s nikým. Od 3. listopadu až na dva zápasy hráli celou dobu venku. Vítězství v aréně šampionů jim vlilo nový optimismus.
Brankář Skinner se po nevyrovnaných výkonech v prvních dvou měsících sezony stal znovu středem pozornosti, zvlášť když měl Edmonton při rozjezdu problémy. Navzdory působivému počtu zákroků nebyl tím, kdo ukradl vítězství na Floridě. Domácí smazali manko a na konci druhé třetině se dotáhli na dostřel. Skinner se držel statečně, v souboji obstál. Naopak Sergej Bobrovskij na opačné straně se nechal vystřídat. „Měli několik šancí a my jsme potřebovali několik zákroků. Téhle výzvy se zhostil dobře,“ řekl o Skinnerovi trenér Knoblauch.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|12
|3
|1
|7
|70:56
|43
|2
Sparta
|26
|12
|3
|1
|10
|77:65
|43
|3
Pardubice
|23
|12
|2
|2
|7
|73:52
|42
|4
Mountfield
|23
|11
|4
|0
|8
|65:49
|41
|5
Brno
|23
|12
|1
|3
|7
|66:60
|41
|6
Plzeň
|23
|11
|2
|3
|7
|59:47
|40
|7
Vítkovice
|24
|10
|3
|2
|9
|66:64
|38
|8
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|9
Č. Budějovice
|24
|10
|2
|2
|10
|71:67
|36
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|23
|9
|1
|2
|11
|56:65
|31
|12
M. Boleslav
|24
|8
|2
|2
|12
|50:58
|30
|13
Kladno
|24
|7
|2
|4
|11
|58:73
|29
|14
Litvínov
|24
|3
|2
|1
|18
|39:81
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž