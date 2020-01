Stal se tváří celého sportu. Na světě neexistuje snad nikdo, kdo by znal MMA, ale neměl ponětí o Conoru McGregorovi. Irský bouřlivák je proslulý dovednostmi v kleci i před mikrofonem. Pokaždé, když se postaví před novináře, prohlásí něco, co se dostane k milionům fanoušků po celém světě. My jsme však vybrali pár zajímavostí ze života nejslavnějšího gladiátora planety, o kterých jste možná doposud nevěděli.

Nejrychlejší KO Šokoval svět, když v roce 2015 knokautoval Josého Alda za třináct vteřin a došel si pro první titul v nejslavnější MMA organizaci planety. V té době už ale každý fanoušek bojových sportů jméno Conor McGregor znal. Málokdo však sledoval cestu hvězdného Ira už v roce 2011, to se utkal s Britem Paddym Dohertym. Gong, čtyři vteřiny, konec. Přesně tak, nejrychlejší knokaut kariéry zaznamenal McGregor za čtyři vteřiny! Za takovou dobu dokáže člověk průměrně jeden nádech a výdech.

Bojovník za práva homosexuálů Conor McGregor nechodí pro ostrá slova daleko. Například před tiskovou konferencí k zápasu s americkým boxerem Floydem Mayweatherem zachytily kamery, jak při rozhovoru s kamarádem v zákulisí třikrát použil slovo buze***t. Za tento výrok se však, jako za jeden z mála, omluvil. Je totiž velikým bojovníkem za lidská práva. „Já a můj tým vyzýváme všechny, aby, prosím, volili ANO PRO ROVNOPRÁVNOST! Každý člověk si zaslouží stejná práva,“ napsal na Twitteru v roce 2015, když Irsko čekalo referendum o manželské rovnosti. A povedlo se. Téměř 63,5% Irů hlasovalo pro ANO, takže se manželství lidí stejného pohlaví legalizovala.

Rudý ďábel V mládí tíhl nejslavnější MMA zápasník spíše k fotbalu. Hrával ho a podle svých slov mu dovednosti, které získal na trávníku, dodnes pomáhají i v kleci. Jako kluk byl velkým fanouškem Manchesteru United. „Vždy jsem byl spíš hráč než divák, ale můj oblíbený tým byl Manchester United. Přitahoval mě ten úspěch a vítězná mentalita klubu a lidí, kteří obklopovali United,“ přiznal v rozhovoru pro web FIFA.com. Přestože v dospělosti odsunul fotbal na druhou kolej, třeba finále Mistrovství světa 2018 v Rusku sledoval přímo z hlediště.

Posedlost bojem Smíšená bojová umění vyžadují téměř nepřetržitý trénink. Zápasníci si musí kontrolovat jídelníček a několikrát denně se zavírají do tělocvičny. To Conorovi nevadí, je totiž bojováním doslova posedlý. Jako posedlého označují Ira i jeho trenéři. Často se kdysi budil a procvičoval kopy, jelikož prostě nemohl dostat zápasení z hlavy. Tento zvyk mu zůstal, pokud nemůže spát, nebo se mu spát nechce, tak vstane a jde cvičit, v jakoukoli hodinu.

Chudák na podpoře Ze dna ke hvězdám. Tak by se dal popsat vzestup Conora McGregora jednou větou. Dnes si užívá drahých aut, obleků a všeho ostatního, co k životu v luxusu patří. Ještě před debutovým soubojem v UFC, který Irovi vynesl 60 tisíc dolarů, byl však na pokraji chudoby. „Ještě před týdnem jsem si byl pro sociální dávky, chápete to? Stál jsem tam a povídal jim: Podepsal jsem smlouvu s UFC. Nevím, co se stane. Bla bla bla... Teď jim asi budu muset říct, aby šli do pr**le,“ vyprávěl s úsměvem na tváři právě po prvním duelu v nejslavnější asociaci. Z chudáka se tak za pár let stal milionář, což je příběh jako z filmu, který motivuje McGregorovy fanoušky po celém světě.

Šikanovaný šampion Zní to zvláštně, ale je to tak. První dvojnásobný šampion UFC v historii byl šikanovaný. Kvůli malému vzrůstu vypadal totiž jako snadný cíl. Právě útoky starších chlapců byly jedním z důvodů, proč začal Conor McGregor trénovat. „Byl jsem opravdu mladý a dostal se do několika situací, kdy na mě pokřikovali, nebo se mi něco stalo,“ řekl Ir v roce 2015 ve videu YouTube kanálu MMA TV. Mladý Conor si proto nosil s sebou zvláštní ochrannou pomůcku. „Měl jsem doma činku, odmontoval jsem z ní závaží a dal si ji do batohu. Domů jsem pak vždycky chodil s pootevřeným batohem, připraven k akci. Nenosil jsem učebnice. Chodil jsem pouze s tou malou tyčí,“ zavzpomínal McGregor.

Záhadné tetování Pokud k bojovým sportům něco patří, jsou to tetování. Téměř každý zápasník má alespoň kousek těla pokryt inkoustem. Ikonickým obrázkem Conora McGregora je gorila, již má zvěčněnou na hrudi. Ta má znázorňovat loajalitu k domovské tělocvičně Straight Blast Gym (SBG), která má v logu také právě gorilu. Čím ale bouřlivý Ir začal? Jeho první tetování je nápis arabskými písmeny na levé achilovce, jenž znázorňuje znamení raka, ve kterém je narozen. McGregor si ale dlouho nebyl jistý, co vlastně nápis na noze znamená. „Stalo se to, když jsem byl opilý… Mohlo to znamenat cokoliv. Arabské nápisy byly v té době moderní. Tetovali mi to na Ayia Napa (Kypr), byl jsem mladý a na dovolené. Zaplatil jsem za to dvacet eur,“ prozradil v roce 2015 novinářům.

Boty s vlastním pasem Stalo se vám někdy, že jste si při odletu na dovolenou zapomněli pas? Možná ano. A stalo se vám, že jste zapomněli pas pro své boty? Přesně na tohle ale musí Conor McGregor myslet, když si s sebou na cesty zabalí boty z kůže aligátora, či krajty. Několik párů bot z šatníku slavného bojovníka totiž potřebuje vlastní cestovní pas, jelikož létá do zemí, v nichž je kupování výrobků z kůže určitých zvířat zakázáno. Problémy Conora a dalších bohatých lidí pak spočívají v tom, že pokud legitimaci zapomenou, letištní služba obuv zabaví.

Svalnatá sestra Láska k tělocvičnám nejspíš koluje McGregorovým v krvi. Conorova starší sestra Erin totiž v mládí závodila na kulturistických soutěžích. Dřina, kterou musela v posilovně podstoupit, jí prý pomohla utužit s bratrem vztah. „Byla jsem totálně naivní, když jsem vstoupila do světa kulturistiky. Musíte obětovat opravdu moc. Když jsem začala závodit, obrátila jsem se jednou na mámu se slovy: Teď už rozumím tomu, jak tvrdě Conor dře,“ zavzpomínala Erin v roce 2015 v rozhovoru pro Sunday World. Od roku 2013 již nezávodí, otevřela si v Dublinu kadeřnictví. Nejslavnějším klientem je samozřejmě mladší bratr.