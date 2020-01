Tajemství nymburské smečky. K tažení v LM pomáhá i speciální systém

Z raněného vlčka vyrostl obávaný lovec. Doma vládnou, v Lize mistrů mají již jisté osmifinále… co stojí za vzestupem basketbalového Nymburka? Vedle amerických posil a českého sebevědomí z MS se za oponou skrývá i speciální izraelský systém 70:30, jejž využívají nejen pro sondování soupeřů, ale též skauting potenciálních posil dle statistických měřítek. Kam až s ním letos v Evropě dojdou? Řítí se Ligou mistrů jak rozjetý parní válec. Ze 13 duelů mají 11 výher, již jistý postup do osmifinále a s mladým týmem hrají tak atraktivně, že aspirují i na černého koně soutěže. Co vedle nasazení, úspěšných tref a smečí stojí ještě v pozadí tažení basketbalového Nymburka? Unikátní izraelský skautingový systém! „Je to vývoj správným směrem,“ míní člen vedení Ondřej Šimeček.

70:30 = 70% dřiny, 30% talentu Jmenuje se 70:30 a význam je jasný: „V basketu je asi 400 až 500 jednotlivých akcí za každý zápas. A 70% z nich nemá nic společného s talentem. Je to o vůli, disciplíně a tréninku,“ ví Dan Valency, jeden ze strůjců tohoto projektu. Tím, že má kořeny z Izraele a Nymburk již řadu let vedou izraelští trenéři (nyní Oren Amiel), bylo oslovení českého mistra snazší. „Sportovci teď hrají hlavně pro své agenty a statistiky, protože dobré statistiky mohou přinést lepší kontrakt. Tím se ale ztrácí smysl týmových sportů, kde je třeba, aby se obětovali jeden za druhého. Nikde se neměří to, jak tvrdě nějaký hráč pracuje pro tým,“ říká Valency, sám bývalý fotbalista. Začal proto dělit výkony ve dvou kategoriích. „Jedna je nasazení, což je 70% výkonu. A zbylých 30% jsou věci spojené s talentem.“

(Ne)viditelné statistiky Zatímco zvenčí se dá orientovat jen dle statistik ze zápisu z utkání, zde se jde ještě dál: Zachycuje se celková výkonnost ve vztahu prospěchu k celému týmu! „Můžete mít hráče, který dal 10 bodů, 4 doskoky, 3 asistence a zprvu vypadá dobře. Ale co když třeba hrál 40 minut nebo těch čísel dosáhl až za jasného stavu?,“ ptá se Šimeček. Jak je tedy hráč dobrý ve vypjaté koncovce? Jak umí využít minimum času? Počítá se vše… i tečování míče, zabránění přihrávce, znepříjemnění střely, clona na střelce, vytlačení z bedny, doskok, jenž přinese koš… „Dá se říct, že tvrdě dřeme, ale nikdy nebyla možnost to změřit. Toto je ale nyní jeden z hlavních nástrojů,“ chválí si trenér Amiel. Užitečnost hráče se pak měří na minutu, kterou strávil na hřišti. „Hráčům to dává nástroj, jak kouče přesvědčit, že si zaslouží hrát víc. Že i za 7 minut získají větší užitečnost, než zbytek týmu,“ doplňuje Valency.

Inspirace v Jordanových Bulls V tomhle je Nymburk letos proslulý: Má jednu z nejlepších obran v LM. A tady vše pramení. „Lidé básní o Chicagu Bulls v éře Michaela Jordana jako o útočném týmu, ale ve skutečnosti byla síla Chicaga na obranné polovině. Jordan se Scottiem Pippenem se hádali o to, kdo bude bránit největší hvězdu soupeře. A ani Dennis Rodman nepotřeboval body, aby týmu pomáhal ze všech sil,“ přiznal Valency. Sám trenér Amiel je velkým expertem na Chicago 90. let a Jordana, přičemž není tajné, že zde hledal pro svou hru inspiraci. „Je to hlavně o tom chtít. Dnes se hráčům moc nechce být dříč. Ale představte, co to udělá, když takto nastavenou mysl bude mít celý tým. Bylo to vidět u českého národního týmu, jenž byl v téměř všech zápasech na MS aktivnější než jeho soupeř – černou prací si hráči zvyšovali sebevědomí a pak dokázali porážet i talentovanější soupeře,“ všiml si Valency.

Zarputilostí k sebejistotě Je to známá pravda: S pocitem vlastní platnosti roste i sebedůvěra. Pokud se hráči nedaří, začne pochybovat, do těla se uvolní hormon kortizol, který potlačuje adrenalin a výkonnost padá o 20%. Naopak když hráč soupeře ubrání, nebo získá jinak pozitivní pocit, uvolní se dopamin, který tělo povzbudí a výkonnost stoupá. Ten jeden samý basketbalista tak může mít během utkání až o 40% rozdílnou výkonnost. „Například Pippen nebyl nejlepší trojkař, ale po zisku míče měl od trenéra zelenou k tomu střílet za tři, protože měl dopamin nahoře,“ vyznává se Valency, který též studoval sportovní psychologii. A co platí na hvězdy NBA, platí i na Vojtěcha Hrubana a Jaromíra Bohačíka. „Ukazujeme hráčům jejich výsledky a dle čísel vidí, jak užiteční na hřišti jsou, i když zrovna nejsou nejlepšími střelci. Nemohu říci, jestli tomu věří, ale hrají tak, jako by tomu věřili,“ směje se Amiel.

Takhle se staví vlci Když česká reprezentace v září brala historické 6. místo, nemohla si vynachválit podobný izraelský systém Scouting for you, který je připravil na Turky, Brazilce či Řeky. „Skvělá, sofistikovaná věc, ale tohle je ještě něco jiného,“ říká Šimeček. I 70:30 je však založený na tom, že se o aktualizaci dat stará tým lidí provozující systém - Nymburk je tu jen v roli konečného spotřebitele. „Ve chvíli, kdy se dohraje zápas, oni ho znovu přehrají, popíšou dle svých kritérií a ráno mají trenéři v mailu report, s nímž mohou pracovat,“ tvrdí Šimeček. A jestli tak teď padá chvála na příchod tria amerických 23letých dravců Deishuana Bookera, Haydena Daltona a Zacha Hankinse, věřte, že… „ve chvíli, kdy jsme ladili spolupráci, dohodli jsme se, že ho využijeme i na skauting nových hráčů. Všichni, kdo tedy před sezonou podepsali, si tím systémem prošli,“ míní Šimeček.