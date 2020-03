Jak vznikly fotky z OH: Když Gábina byla Soukalová a první záběr na Ester

Toto je naopak cílová radost a euforie Ondry Moravce ze zisku své olympijské medaile. Na závod si vzpomínám docela přesně. Chumelenice byla neskutečná a snad celý závod se na trati objevoval nový a nový sníh. To jistě nebylo příjemné pro závodníky ale ani pro fotografy. Automatické zaostřování má přes sněhové vločky problém fungovat a tak autofocus jezdí sem a tam a hledá objekt, na který je právě zaostřováno. Když jsem viděla, jak se Ondra euforicky blíží do cíle, modlila jsem se, aby proostřených fotografií bylo co nejméně. Nakonec se to povedlo a jeho radost jsem zachytila.

Focení jako dobrodružství

Toto focení bylo velké dobrodružství. Do magazínu deníku Sport jsem ještě před odjezdem ze Soči potřebovala udělat alespoň malinko aranžované fotografie našich biatlonistů, protože na hrách excelovali, získali spoustu medailí a my jejich fotografii chtěli dát na titulní stránku. Zdálo se to být ale jako velký problém. Sportovci jsou uzavření ve své olympijské vesnici, kam se novináři nedostanou. S kolegou redaktorem jsme pořád dumali, jak to udělat. Jak sportovce dostat z areálu ven, když my se k nim dostat nemůžeme. Jenže když se o našem záměru dozvěděl Ondřej Rybář, šéftrenér biatlonistů, vzal iniciativu do svých rukou. Netuším, jak to udělal, ale najednou nás protáhl do olympijské vesnice na terasu mezi sportovce, kde byly postavené obří olympijské kruhy. Dal povel a během krátké chvíle se všichni sešli na terase a ochotně začali pózovat. Vzniklo tak spoustu portrétů a sranda fotek veselých biatlonistů, z nichž jsem vybrala tyto dvě. Naší stříbrnou štafetu a rodící se hvězdu Gábinu Soukalovou s trenérem Ondřejem Rybářem.