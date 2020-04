Létající tank Zion. Nový fenomén NBA šokuje od školy a odporuje kritikům

Kolik ten kluk váží? Kolik může mít, sakra, kilo? Je to profesionální sportovec, či rekrut pro tábor tlouštíků? Budeme-li věřit oficiálním údajům, měří Zion Williamson 198 centimetrů (o 3 méně než Tomáš Satoranský) a váží 129 kilogramů (o 34 víc než Satoranský). Body Mass Index křičí: OBEZITA! Jenže rovnice vyvinutá pro běžné smrtelníky není schopna pojmout Ziona. Mimochodem jméno dostal po hoře u Jeruzaléma a chlap jako hora skutečně je.

V podstatě celý život slyší tenhle devatenáctiletý rodák ze Spartanburgu v Jižní Karolíně narážky na svou kondici. A vlastně je chápe. „Protože lidi nemají srovnání s někým, jako jsem já. Stavba mého těla je prostě jiná. Někteří se ji pokoušejí podávat jako mou slabost, ale já to vnímám jako požehnání. Soupeři nejsou zvyklí bránit někoho mých rozměrů, přitom mám i své finesy. Jsem rozehrávač v nerozehrávačském těle, a když je potřeba, také s chutí zakončím," popisuje sám sebe Williamson.

Pokud bude „s chutí zakončovat", raději rychle uhněte. Jinak se může stát, že zažijete pocit podobný přejetí náklaďákem. Má totiž v nohách dynamit. Na svou tělesnou konstituci je neuvěřitelně dynamický, rychlý a mrštný, navíc skutečné létá. Traktor s motorem z ferrari, tak o něm mluví Jiří Zídek mladší.

Trenérům spadla čelist

Přenesme se do tělocvičny na slavné univerzitě Duke, kam odešel po čtyřech letech strávených na střední škole ve Spartanburgu, města nějakých 100 kilometrů od Charlotte. Tu dovedl ke třem státním titulům, v poslední sezóně měl průměr 36,8 bodu na zápas, 13,0 doskoku a 2,5 bloku. Duke prošla plejáda nejlepších borců pro NBA, už jsou na leccos zvyklí. Když ale před dvěma lety začali měřit vertikální výskok svých basketbalistu, spadla trenérům čelist.

PRŮMĚRY V SEZONĚ

V NBA minuty 29,7 body 23,6 doskoky 6,8 asistence 2,2 procento střelby 58,9

Vysoká nastavitelná tyč s odstupňovanými otočnými štítky, do kterých musíte udeřit, abyste zjistili, jak vysoko skáčete, byla k ničemu. Zion přišel a vznesl se k nejhořejšímu štítku. Situace se opakovala, i když tyč vytáhli do nejvyšší možné polohy. Zase maximum. Až když si z posilovny půjčili závaží a tyč podložili, stačilo to. Zionovi naměřili vertikální výskok 46 palců, tedy 117 centimetrů. Šlo o rekord Duke, téhle basketbalové bašty. „Všichni jsme byli v šoku," vzpomínal pro New York Times rozehrávač Alex O'Connell.

Vlastně na něco takového mohli být připraveni. Vždyť už v šestnácti letech na střední škole Zion vyhrál denní hitparádu nejkrásnějších sportovních akcí ve známém pořadu SportsCenter na ESPN. Šlo o zápasový dunk s otočkou o 360 stupňů. V šestnácti se objevil na obálce prestižního basketbalového časopisu Slam, jeho umění chválil Steph Curry, jeho středoškolský dres si oblékl známý rapper Drake. Střemhlavých zárazů a úžasných bloků, kdy do míče praští, jako když volejbalista smečuje, přibývalo. Miliony zhlédnutí měl záběr,jak na univerzitě našlápnul k nájezdu a rozpadla se mu bota. Svou surovou silou prakticky oddělil podrážku od zbytku kecky.

Slib rodičům

Williamson je takřka ideálním sportovcem své doby. Když vstupoval do NBA LeBron James, neexistoval Twitter ani Youtube. Po sociálních platformách se ale nyní naprosto virálně šířily Williamsonovy atletické schopnosti a kousky, nad kterými zůstává rozum stát. Prakticky bez velké námahy a s minimální reklamou se stal hvězdou první velikosti, ještě než naskočil do NBA. Přesně tak to sliboval svým rodičům.

Narodil se do sportovní rodiny. Máma Sharonda Sampsonová byla nadanou univerzitní atlétkou, táta Lateef hrával v NCAA americký fotbal. Když bylo Zionovi pět let, rodiče se rozvedli. Máminým novým partnerem se stal basketbalista Lee Anderson, bývalý hráč a toho času trenér specializující se na výchovu talentů. Ideální kombinace, vezmemeli v potaz Zionovu ctižádost. Legenda praví, že už v pěti letech mámě slíbil, že bude jedním z nejlepších basketbalistů v zemi.

Rodiče vzali jeho zaujetí vážně a podporovali ho, už v devíti letech vstával Zion v pět hodin ráno a ještě před rozbřeskem začínal s tréninkem. Až to zní neuvěřitelně, coby dítě byl spíš menšího vzrůstu a drobný, proto se rodiče zaměřili na to, aby ho učili rozehrávačským dovednostem. Pracovalo se hlavně na driblingu, přihrávkách, vnímání hřiště.

Usměvavé monstrum

Dnes zní téměř až úsměvně, že do svých čtrnácti let nedokázal Williamson zasmečovat. V hlavě měl jakýsi blok, který se jedno léto rozhodl překonat. Dřel jak šílený na svém výskoku, nejkrásnější měsíce strávil zavřený v tělocvičně. A jednoho dne, když si nahodil míč o desku, vznesl se k obroučce a zatloukl, se konečně dočkal. Zbytek už je historie.... Výcvik, kterým si prošel, mu přišel vhod, když vyrostl za dva roky o 23 centimetrů a začal nabírat současné rozměry. Postupně se vyvinul v monstrum, jež nemá obdoby.

Nutno podotknout, že usměvavé a oblíbené monstrum. Zion je známý tím, že nikdy neodmítne dětskou žádost o podpis. Sám si ještě dobře pamatuje, jak mu nedal autogram Anthony Davis a jak ho to bolelo. Ironií osudu je to nyní právě Williamson, který zaujal Davisovo místo v týmu New Orleans Pelicans, když si jeho předchůdce vytrucoval přestup do LA Lakers. V NBA se zatím představil jen v 19 zápasech. Kariéru mezi profíky zahájil totiž operací kolena, vynechal prvních 44 utkání.

Znovu zesílily hlasy, jež tvrdí, že se současnou konstitucí těla nemůže zvládnout brutální zápřah sezóny NBA. Williamson je utišil parádním vstupem na profipalubovky. V sezóně se zatím dostal na průměry 23,6 bodu a 6,8 doskoku na zápas. Jako by chtěl říci: Neměřte mě běžným metrem, takový jako já tady ještě nebyl...