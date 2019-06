"Je jasné, že na Tour startovat nebude. Jeho stav je velmi vážný," řekl televizi France 3 Dave Brailsford, šéf Froomeova týmu Ineos (dříve Sky). "Vrazil do zdi, byla to vážná nehoda. Bude trvat dlouho, než bude moci zase závodit," dodal Brailsford s tím, že několik minut po pádu měl hvězdný cyklista problémy s mluvením.

Podle očitých svědků utrpěl Froome otevřenou zlomeninu stehenní kosti a poranil si i další části těla, mimo jiné loket. K nehodě došlo ve vesnici Saint-André d'Apchon na rovině ve sjezdu. "Jeli hodně rychle, foukal silný vítr, jenž vzal jeho přední kolo, a on vrazil do zdi," uvedl Brailsford.

Podle deníku Daily Mail jel Froome v tu chvíli rychlostí 60 km/h a potřeboval se vysmrkat. Když si pak čistil nos, přišel osudný poryv větru...

Čtyřiatřicetiletému Froomeovi, který si projížděl trasu časovky se svým nizozemským kolegou Woutem Poelsem, patřilo po třech etapách v průběžném pořadí Critéria du Dauphiné osmé místo se ztrátou 24 sekund na vedoucího Belgičana Dylana Teunse. V šestadvacetikilometrové časovce měl útočit na posun vzhůru.

Critérium du Dauphiné vyhrál v letech 2013, 2015 a 2016 a následně vždy ovládl i Tour de France, na které zvítězil také předloni. Loni se Froome musel na Tour spokojit s třetím místem za krajanem a týmovým kolegou Geraintem Thomasem a Nizozemcem Tomem Dumoulinem.

Team INEOS can confirm that Chris Froome crashed during a recon of stage four of the Criterium du Dauphine today.



He is currently on his way to a local hospital and won’t start today’s fourth stage.



We will provide a further update in due course. pic.twitter.com/3x3h5BD5cH